Danh tính đôi vợ chồng vừa cưới được vài tháng nhảy hồ tử vong

Đời sống 25/04/2026 15:28

Sáng 25/4, ông Nguyễn Hải Sâm - Chủ tịch UBND xã Ea Kly xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đôi nam nữ tử vong dưới hồ thủy lợi Krông Búk Hạ. Thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 25/4, lãnh đạo UBND xã Ea Kly (Đắk Lắk) xác nhận cơ quan chức năng đã trục vớt thi thể đôi nam nữ tại đập thủy lợi Krông Búk Hạ trên địa bàn xã để bàn giao cho gia đình mai táng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 24/4, một người dân địa phương đi bắt ếch đã phát hiện đôi nam nữ đứng trên bờ đập thủy lợi Krông Búk Hạ. Sau đó, người này tiến lại gần để xem nhưng không thấy người, chỉ thấy 2 xe máy cùng 2 điện thoại. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Danh tính đôi vợ chồng vừa cưới được vài tháng nhảy hồ tử vong - Ảnh 1
Xe máy của đôi vợ chồng để trên bờ đập - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Kly phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk lặn xuống khu vực cửa xả của đập thủy lợi có độ sâu khoảng 6m để tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của đôi nam nữ. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là chị H.B.E. (20 tuổi, trú tại xã Ea Kpam, Đắk Lắk) và anh Y.K.N. (26 tuổi, chồng của chị H.B.E.).

 

Có mặt tại hiện trường, người thân của nạn nhân cho biết, vợ chồng chị E. cưới nhau vào đầu năm nay và chưa có con. Trước khi xảy ra vụ việc, người phụ nữ gọi điện cho bố mẹ ruột nói về chuyện buồn gia đình và dự định sẽ dọn từ nhà nội ở xã Ea Kar (Đắk Lắk) về nhà ngoại ở xã Ea Kpam.

Sau đó, chị E. xếp đồ đạc cá nhân vào túi xách rồi điều khiển xe máy rời khỏi nhà và anh Y.K.N. lái xe máy đuổi theo.

Gia đình của nạn nhân đã có đơn xin không khám nghiệm tử thi và xin được nhận thi thể để mai táng, chôn cất theo phong tục. 

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