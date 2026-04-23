3 thói quen uống sữa đậu nành sai cách đang âm thầm "tàn phá" thận và gây tăng cân

Sữa đậu nành có chứa nhiều protein thực vật và phospholipids, nó cũng có nhiều vitamin B1, B2 và niacin. Trong sữa đậu nành cũng có chứa nhiều khoáng chất như sắt và đặc biệt là canxi. Mặc dù không chứa nhiều canxi như đậu phụ, nhưng sữa đậu nành có chứa lượng canxi cao hơn bất kỳ loại sữa nào khác. Vào mùa hè, uống sữa đậu nành nó có thể giải nhiệt, làm dịu cơn khát và ngăn ngừa tình trạng say nắng.

Hiện nay, xu hướng sử dụng sữa đậu nành ngày càng phổ biến nhờ hình ảnh “thực phẩm tốt cho sức khỏe”. Tuy nhiên uống không đúng cách có thể khiến cơ thể dư năng lượng, rối loạn chuyển hóa và tạo áp lực cho thận.

Uống sữa đậu nành có đường thường xuyên

Nhiều người dùng sữa đậu nành như nước giải khát hàng ngày, nhất là loại đóng hộp hoặc pha sẵn có vị ngọt, khiến lượng đường nạp vào cơ thể tăng mà khó kiểm soát. Phần lớn sản phẩm chế biến sẵn chứa khoảng 8-15g đường mỗi ly; nếu uống 2-3 ly/ngày, lượng đường tương đương một lon nước ngọt, dễ dẫn đến dư thừa calo, tăng cân và tích mỡ nội tạng.

Uống quá nhiều sữa đậu nành trong thời gian dài

Dù là thức uống lành mạnh, sữa đậu nành không nên dùng quá nhiều. Nhiều người uống thay nước lọc hoặc xem đây là nguồn protein chính, đặc biệt ở người ăn chay và tập luyện thể thao. Khi tiêu thụ lượng lớn protein thực vật, thận phải hoạt động nhiều hơn để đào thải chất chuyển hóa, lâu dài có thể ảnh hưởng chức năng thận, nhất là ở người có bệnh nền.

Ngoài ra, lạm dụng sữa đậu nành còn dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng, thiếu vitamin B12 và acid amin thiết yếu, đồng thời làm giảm hấp thu khoáng chất do phytate. Việc bổ sung quá nhiều isoflavone cũng có thể gây rối loạn nội tiết nhẹ hoặc ảnh hưởng tuyến giáp ở người nhạy cảm.

Uống sai thời điểm và kết hợp thực phẩm không phù hợp

Không chỉ lượng uống, thời điểm sử dụng và cách kết hợp thực phẩm cũng ảnh hưởng đến hiệu quả dinh dưỡng. Nhiều người uống sữa đậu nành khi bụng đói, nhất là vào buổi sáng. Khi đó, protein trong sữa chủ yếu được chuyển hóa để cung cấp năng lượng thay vì tham gia xây dựng cơ thể, làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Một sai lầm khác là uống sữa đậu nành cùng trứng với mong muốn tăng cường dinh dưỡng. Tuy nhiên, protein của hai thực phẩm này có thể tương tác làm giảm hấp thu, đồng thời gây đầy bụng, khó tiêu ở một số người. Bên cạnh đó, uống sữa đậu nành có đường trước khi ngủ cũng dễ gây khó tiêu và làm tăng nguy cơ tích lũy mỡ.

Một số lưu ý khác khi uống sữa đậu nành

Không nên uống quá nhiều sữa đậu nành một lúc

Đối với người lớn, không nên uống quá 500ml sữa đậu nành trong một lần. Nếu uống quá nhiều dễ dẫn đến tình trạng đau bụng, đi ngoài do các chất dinh dưỡng trong sữa đậu nành không được hấp thu hết, ảnh hưởng không tốt đến đường tiêu hóa.

Không nên uống sữa đậu nành khi đói

Nếu bạn uống sữa đậu nành lúc đói, hầu hết các protein trong đó sẽ thay đổi thành nhiệt và sẽ được tiêu thụ trong cơ thể, có thể không phát huy tác dụng bổ dưỡng của nó.

Thay vào đó bạn nên ăn một số loại thực phẩm giàu tinh bột khi uống sữa, chẳng hạn như bánh mì, bánh mì hấp, bánh ngọt,... Dưới tác động của tinh bột, protein trong sữa đậu nành hoàn toàn có thể phản ứng với dịch dạ dày và giúp cho các chất dinh dưỡng được hấp thụ hoàn toàn bởi cơ thể.

Không nên uống sữa đậu nành chưa nấu chín

Sữa đậu nành chưa nấu chín có hại cho sức khỏe của bạn. Nguyên nhân là bởi vì nó có chứa hai loại chất độc hại, chúng sẽ dẫn đến các rối loạn chuyển hóa protein và là nguyên nhân gây kích thích đường tiêu hóa, dẫn đến các triệu chứng như ngộ độc. Cách để ngăn chặn nguy cơ ngộ độc khi uống sữa đậu nành rất đơn giản, đó là đun sôi sữa ở nhiệt độ cao dưới 100 độ C.

Không nên để sữa đậu nành trong bình giữ nhiệt

Bạn không nên cho sữa đậu nành vào các loại bình hay phích giữ nhiệt vì vi khuẩn rất dễ phát triển trong sữa đậu nành ở nhiệt độ ấm. Ngoài ra, sau khi nấu từ 3 đến 4 giờ, sữa đậu nành sẽ bị biến chất, nó ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa của cơ thể, vì vậy không thể sử dụng được nữa.

Tóm lại, mặc dù sữa đậu nành là thức uống rất tốt cho cơ thể nhưng bạn không nên uống quá nhiều. Ngoài ra, bạn nên uống sữa đậu nành đã được nấu chín (ở nhiệt độ từ 80 – 90 độ C ) để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Nếu bạn đang gặp phải các tình trạng sức khỏe nêu trên, bạn nên hạn chế uống sữa đậu nành, để tránh làm cho các triệu chứng bệnh nặng thêm.