Long nhãn tùy vào nhiệt độ sấy sẽ có độ mỏng dày không đều nhau. Vẻ ngoài thường mang màu vàng đậm hoặc nâu sẫm. Long nhãn sau sấy khô, không dính tay nhưng dẻo mềm và có vị ngọt, hương thơm nhẹ nhàng rất đặc trưng.

Long nhãn, nhãn nhục..là những tên gọi khác của long nhãn. Để có thể bảo quản trong thời gian dài mà vẫn giữ được vị ngọt ngon của phần thịt quả sau khi tách khỏi vỏ và hạt, người ta đem cùi nhãn sấy khô tạo thành long nhãn.

Đối với nhiều người, việc dùng long nhãn để tăng hương vị món ăn, chè, trà thảo dược... đã trở nên vô cùng quen thuộc. Không chỉ được ưa chuộng sử dụng trong đời sống hàng ngày, long nhãn còn chứa rất nhiều dưỡng chất và là một vị thuốc có nguồn gốc từ tự nhiên giúp bảo vệ sức khỏe, chữa trị nhiều bệnh khác nhau.

Thần dược trị mất ngủ, an thần, giảm stress: Nếu bạn thường xuyên bị mất ngủ, ngủ không sâu giấc hoặc gặp áp lực công việc dẫn đến suy nhược thần kinh, long nhãn chính là giải pháp tự nhiên tuyệt vời. Các dưỡng chất trong long nhãn giúp thư giãn hệ thần kinh, kích thích sản sinh hormone hạnh phúc, mang lại giấc ngủ ngon và sâu hơn.

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Bổ máu, ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt: Hàm lượng sắt trong long nhãn sấy khô vô cùng dồi dào. Ăn long nhãn đều đặn giúp kích thích cơ thể sản sinh các tế bào hồng cầu, tăng cường tuần hoàn máu. Đây là thực phẩm đặc biệt tốt cho phụ nữ sau sinh, người mới ốm dậy hoặc những ai thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa: Nhờ lượng Vitamin C và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, long nhãn giúp cơ thể xây dựng "hàng rào" bảo vệ vững chắc chống lại các gốc tự do gây hại. Điều này không chỉ giúp bạn ít ốm vặt hơn mà còn hỗ trợ làm đẹp da, ngăn ngừa nếp nhăn và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa sớm.

Tốt cho sức khỏe tim mạch: Hàm lượng kali trong long nhãn giúp kiểm soát huyết áp và nhịp tim ổn định. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa tại đây còn giảm thiểu nguy cơ xơ vữa động mạch, bảo vệ mạch máu và giảm áp lực lên hệ tim mạch của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung: Nhiều nghiên cứu cho thấy, các dưỡng chất trong cùi nhãn sấy khô có khả năng tăng cường hoạt động của não bộ. Đối với học sinh trong giai đoạn thi cử hoặc người già có nguy cơ mắc chứng Alzheimer, việc bổ sung long nhãn vào chế độ ăn giúp cải thiện trí nhớ rõ rệt.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng long nhãn

Mặc dù có nhiều lợi ích nhưng việc tiêu thụ long nhãn cũng cần điều độ và cẩn trọng:

Hàm lượng đường cao: Vì nhãn sấy khô có hàm lượng đường cô đặc hơn rất nhiều so với nhãn tươi, do vậy người bệnh đái tháo đường, người thừa cân, béo phì hoặc đang trong chế độ ăn kiêng cần kiểm soát chặt chẽ lượng long nhãn tiêu thụ.

Tính nóng: Người có cơ địa nóng trong, dễ nổi mụn nhọt, táo bón nên hạn chế ăn long nhãn, đặc biệt vào mùa nóng.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai: Cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nhãn sấy khô, đặc biệt trong ba tháng đầu và ba tháng cuối thai kỳ, do lo ngại về tính nóng và nguy cơ tăng đường huyết.

Dị ứng: Mặc dù hiếm nhưng một số người có thể bị dị ứng với nhãn hoặc long nhãn. Nếu có bất kỳ triệu chứng bất thường nào như ngứa, sưng, khó thở, cần ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ.