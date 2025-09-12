Sữa đậu nành được mệnh danh là 'thuốc bổ tự nhiên' với nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe đặc biệt là phụ nữ

Đậu nành là loại thực phẩm cực kì quen thuộc với mỗi bữa ăn trong gia đình. Giá thành cực rẻ, có thể mua ở bất kỳ đâu và dễ chế biến, trở thành vô số món ăn ngon, đặc biệt là món sữa đậu nành đã gắn bó với biết bao thế hệ người Việt Nam bởi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Đậu nành là thực phẩm chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như vitamin A, B1, B2, PP, D, E,… Có khoảng 40% các loại protein thực vật, chất béo, một số chất khoáng (như magie, canxi, sắt, natri,…), đặc biệt còn chứa các loại enzyme có lợi cho quá trình tiêu hóa và phytoestrogen còn được mệnh danh là estrogen của thực vật.

Sữa đậu nành được mệnh danh là 'thuốc bổ tự nhiên' với nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe đặc biệt là phụ nữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những tác dụng của sữa đậu nành đối với cơ thể

Vì nguồn dinh dưỡng dồi dào, sữa đậu nành cũng trở nên một món ăn vô cùng bổ dưỡng cho cơ thể với các tác dụng chính như:

Tăng cường sức khỏe xương: Mặc dù nhiều người nghĩ sữa bò là nguồn canxi duy nhất, sữa đậu nành cũng được bổ sung canxi và vitamin D để hỗ trợ sức khỏe xương. Canxi là khoáng chất cần thiết để xây dựng và duy trì xương chắc khỏe, trong khi vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn. Việc bổ sung sữa đậu nành vào chế độ ăn uống có thể giúp ngăn ngừa loãng xương, đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh.

Cải thiện sức khỏe não bộ: Sữa đậu nành chứa lecithin, một chất béo có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng não bộ. Lecithin được chuyển hóa thành acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh cần thiết cho trí nhớ và khả năng học hỏi. Uống sữa đậu nành thường xuyên có thể giúp cải thiện trí nhớ và tăng cường sức khỏe não bộ.

Sữa đậu nành được mệnh danh là 'thuốc bổ tự nhiên' với nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe đặc biệt là phụ nữ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm các triệu chứng mãn kinh: Sữa đậu nành chứa isoflavone, một loại phytoestrogen có cấu trúc tương tự estrogen trong cơ thể. Đối với phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh, việc uống sữa đậu nành có thể giúp giảm các triệu chứng khó chịu như bốc hỏa, đổ mồ hôi ban đêm và thay đổi tâm trạng. Isoflavone cũng được cho là có khả năng giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính liên quan đến sự suy giảm estrogen.

Tốt cho sức khỏe da: Các chất chống oxy hóa trong sữa đậu nành, đặc biệt là isoflavone, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và giúp da mịn màng, tươi trẻ. Uống sữa đậu nành thường xuyên còn có thể giúp cải thiện độ đàn hồi của da, giảm nếp nhăn và đốm nâu.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Sữa đậu nành có chỉ số đường huyết (GI) thấp, không làm tăng đột ngột lượng đường trong máu sau khi uống. Chất xơ và protein trong sữa đậu nành cũng giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, rất có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang trong giai đoạn tiền tiểu đường.

Sữa đậu nành được mệnh danh là 'thuốc bổ tự nhiên' với nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe đặc biệt là phụ nữ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng sữa đậu nành

Tác dụng của sữa đậu nành rất tốt nhưng phải sử dụng như thế nào cho đúng cách và hạn chế được các tác nhân có hại từ sản phẩm này?

Cần phải nấu sôi sữa đậu nành thật kỹ trước khi uống. Vì chúng có chứa chất gây ức chế men trypsin dễ gây ra các tình trạng ngộ độc thực phẩm như buồn nôn, khó thở,…

Cách tối ưu hiệu quả khi sử dụng đậu nành là ăn kèm với các món ăn khác, đặc biệt là các thực phẩm giàu tinh bột. Vì quá trình hấp thu sữa đậu nành khá nhanh sẽ khiến cơ thể dễ đói hơn, ăn kèm với tinh bột sẽ bổ sung năng lượng cần thiết cho các hoạt động trong ngày diễn ra tốt hơn.

Sữa đậu nành được mệnh danh là 'thuốc bổ tự nhiên' với nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe đặc biệt là phụ nữ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không nên uống quá nhiều sữa đậu nành một lúc, tránh việc hấp thu các dưỡng chất hơn mức cần thiết, gây dư thừa.

Không nên dùng chung sữa đậu nành với trứng vì Trypsin là tác nhân có thể giảm giá trị dinh dưỡng của cả 2 loại thực phẩm này.

Sữa đậu nành là một trong những thức uống cung cấp dinh dưỡng rất hữu hiệu trong cuộc sống hằng ngày. Dưới đây là 3 lợi ích hàng đầu của sữa đậu nành với sức khỏe nhưng ít người biết.

