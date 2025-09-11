YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo' Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

Đời sống 11/09/2025 10:19

YouTuber vừa bị Công an Thanh Hóa khởi tố là Hoàng Văn Đức, từng theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó chuyển về quê làm các video ngắn đăng tải trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt theo dõi.

Như trước đó VietNamNet đưa tin, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh khám xét đối với Hoàng Văn Đức (SN 1987), trú tại xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa về tội “trốn thuế”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2022, Hoàng Văn Đức cùng nhiều cộng sự sản xuất video tại nhà riêng, một số xã ở huyện Thường Xuân và nhiều địa phương khác, sau đó đăng tải lên YouTube để nhận tiền quảng cáo từ công ty chủ quản nền tảng này.

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo' Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai? - Ảnh 1
YouTuber Hoàng Văn Đức (SN 1987). Ảnh: Báo Dân Việt. 

Ngoài việc sử dụng một tài khoản ngân hàng để kê khai, nộp thuế theo quy định, Hoàng Văn Đức còn dùng nhiều tài khoản khác để nhận tiền quảng cáo. Đối tượng đã sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng giá trị giao dịch thực tế nhằm xác định sai số tiền thuế phải nộp, với số tiền trốn thuế hơn 120 triệu đồng.

Theo thông tin báo Dân Việt, Hoàng Văn Đức (SN 1987), quê xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân cũ, nay là xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (còn được biết đến là Đức SVM). Nhờ các video quay theo mô típ “Chủ tịch giả nghèo và cái kết” nên Đức nổi tiếng như trên các nền tảng mạng xã hội.

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo' Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai? - Ảnh 2
Hoàng Văn Đức nổi tiếng nhờ các video quay theo mô típ “Chủ tịch giả nghèo và cái kết”. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Đức SVM từng là cái tên quen thuộc với hàng triệu khán giả trẻ. Đức từng theo học Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2015, sau đó chuyển sang làm video YouTube, sản xuất video tại quê nhà, anh dần gây dựng một “vũ trụ nội dung” với nhiều kênh khác nhau như SVM TV, SVM School... thu hút hàng triệu lượt theo dõi.

Nội dung đặc trưng làm nên tên tuổi Đức SVM chính là loạt video “Chủ tịch giả nghèo”. Trong đó, nhân vật trung tâm thường do chính Đức thủ vai là một người đàn ông giàu có nhưng cố tình cải trang thành người nghèo khổ để thử thách lòng người.

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo' Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai? - Ảnh 3
Hoàng Văn Đức có nhiều kênh khác nhau như SVM TV, SVM School... thu hút hàng triệu lượt theo dõi. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Sau nhiều tình huống bị coi thường, khinh miệt, nhân vật “lật mặt” với thân phận thật và đưa ra bài học đạo lý.

Công thức kịch bản tuy đơn giản nhưng lại đánh trúng tâm lý tò mò của khán giả: Sự bất ngờ, cú twist (tình huống giật gân đảo ngược) cuối cùng thông điệp “đừng coi thường người khác”.

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo' Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai? - Ảnh 4
Năm 2024, vợ chồng Đức gây chú ý khi hoàn thành một tòa nhà khang trang, bề thế tại quê nhà Thanh Hóa. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Trên các nền tảng mạng xã hội, Đức SVM không chỉ chia sẻ hoạt động nghề nghiệp mà còn thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường. Năm 2024, vợ chồng anh gây chú ý khi hoàn thành một tòa nhà khang trang, bề thế tại quê nhà Thanh Hóa.

Nam YouTuber Đức SVM - người sáng tạo series đình đám chủ tịch giả nghèo và cái kết vừa bị khởi tố vì hành vi trốn thuế. Vụ việc đe dọa xóa sổ SVM Entertainment mà Hoàng Văn Đức gây dựng suốt nhiều năm.

