Trước đó, anh N.V.T (sinh năm 1994), làm nghề sáng tạo nội dung trên YouTube, đi quay phim khám phá. Gần trưa ngày 15/10, anh T điều khiển xe máy từ quê An Giang lên đến cơ sở karaoke An Phú (bị cháy trước đó, bỏ hoang) để quay phim. Khi đến nơi, anh T dựng xe rồi đi vào bên trong cơ sở để quay phim. Khi đi sâu vào bãi xe phía trong quán thì anh phát hiện một số bộ phận cơ thể người. Do sợ nên anh T đi ra ngoài và về quê An Giang. Sau khi về quê thì nhận thức cần báo để cơ quan công an xác minh làm rõ nên anh T đã gọi điện thoại báo tin cho Công an phường An Phú về phát hiện trên.

"Khi phát hiện phần thi thể người, tôi rất hoảng sợ, chạy ra ngoài và về An Giang luôn trong ngày. Tôi về nhà băn khoăn, không biết thi thể người mất là ai. Tôi nghĩ thi thể không phải trong vụ hỏa hoạn vì cơ quan công an đã điều tra kỹ. Người này có thể ở vụ việc khác. Vì vậy tôi đã gọi điện báo tin cho Công an phường An Phú để xác minh điều tra làm rõ", anh T chia sẻ. Sau khi phát hiện một số bộ phận thi thể người, nam YouTuber đã quay lại hiện trường xung quanh - Ảnh: Clip của nhân vật Tuy nhiên, trái ngược với lời kể ấy, trong chiều ngày 16/10, trên kênh YouTuber S.M Vlog - anh T. đã đăng tải đoạn clip ghi lại toàn bộ quá trình phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong quán karaoke.

Đáng chú ý, khi phát hiện ra thi thể, anh T. không hề bỏ chạy hay hoảng sợ như lời kể trước đó mà nam YouTuber chỉ hơi bất ngờ sau đó bình tĩnh đặt máy quay, ngồi chia sẻ, nói chuyện một khoảng thời gian khá lâu rồi mới rời đi. Thậm chí người đàn ông còn đi xung quanh, quay cận cảnh các bộ phận thi thể mà anh ta đã phát hiện để chia sẻ với người xem. Người đàn ông này còn đặt máy quay, ngồi một góc nói chuyện, miêu tả sự việc với mọi người để đăng tải lên kenh YouTuber của mình - Ảnh: Clip của nhân vật Thay vì báo công an ngay lập tức thì nam YouTuber đã chạy xe về An Giang. Đến sáng hôm sau, Nam YouTuber tiếp tục đặt máy quay, chia sẻ lại toàn bộ quá trình đi quay phim tại hiện trường vụ cháy Karaoke An Phú trước đó cho đến khi phát hiện thi thể người. Có lẽ, lúc này khi nhận ra tính chất nghiêm trọng sự việc, nam YouTuber đã gọi điện báo công an. "Sau khi thấy T. định báo chính quyền nhưng thật sự liên quan đến mạng người, khi báo thì sẽ được cơ quan chức năng mời đến làm việc hoặc lấy lời khai hoặc chỉ vị trí phát hiện. Thì lúc đó T. sợ ảnh hưởng đến công việc... Nhưng mặt khác T. thấy tội nghiệp, bây giờ nếu mình không báo thì nếu là án mạng thì hung thủ đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bây giờ mình sẽ trực tiếp gọi điện cho công an Phường An Phú để báo án", anh T. chia sẻ. Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 17/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đang tiếp tục xác minh danh tính và nguyên nhân cái chết của một người đàn ông được phát hiện tử vong trong quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương). Bước đầu lực lượng công an xác định, thi thể nhận diện bên ngoài có nhiều điểm tương đồng với ông Luo Quilong (sinh năm 1986, Quốc tịch Trung Quốc). Người này được gia đình thông báo mất tích một tháng trước đó. Nạn nhân có thể là một người đàn ông Trung Quốc mất tích khoảng một tháng trước - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Trước đó, người thân của ông Luo Quilong có gửi thông báo đến cơ quan chức năng tìm người thân thất lạc. Cụ thể, ông Luo Quilong bị trầm cảm nặng, đầu óc không tỉnh táo, bỏ nhà đi từ ngày 14/9 không về, kèm một số thông tin, hình ảnh nhận dạng. Để khẳng định chính xác danh tính nạn nhân, lực lượng công an vẫn đang xét nghiệm AND, đồng thời đang làm rõ nguyên nhân cái chết của người này.

