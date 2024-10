Theo thông tin từ báo VietNamNet, chiều nay (16/10), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương và các cơ quan liên quan đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đồng thời xác định danh tính nạn nhân trong vụ việc phát hiện bộ phận cơ thể người bên trong quán karaoke An Phú.

Phần thi thể này bị che lấp bằng nhiều rác và phế liệu bên trên, chỉ lộ ra phần đầu đã bị phân hủy mạnh gác lên miệng hố. Do vậy, người phát hiện thi thể này trình báo với cơ quan chức năng chỉ có phần đầu và tay tại đây.

Cũng theo nguồn tin, trước đó, một gia đình ở phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã dán thông báo tìm người thân mang quốc tịch Trung Quốc bị mất tích. Đặc điểm nhận dạng trong thông báo với thi thể vừa được phát hiện có nhiều điểm tương đồng. Sau khi biết thông tin vụ việc, gia đình nói trên đã liên hệ với cơ quan công an để nhận dạng.

Thi thể này được nhận định là nam giới trưởng thành - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thi thể người được phát hiện trong khuôn viên quán karaoke An Phú. - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể người không còn nguyên vẹn ở quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An) nên lập tức trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an TP.Thuận An nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc đã tới hiện trường.

Tại hiện trường, ở bãi xe phía trong quán karaoke An Phú phát hiện một bàn tay người (từ khuỷu tay đến bàn tay) đang phân hủy cạnh thùng rác lớn màu xanh và một đầu người nổi lên đang phân huỷ dưới hố ga.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trường nơi phát hiện vụ việc gần quán karaoke An Phú nơi xảy ra vụ cháy vào đêm 6/9/2022 làm 32 người tử vong. Kể từ khi xảy ra vụ cháy, quán karaoke An Phú bỏ hoang đến nay. Cơ quan chức năng bước đầu xác định, thi thể vừa phát hiện không liên quan đến nạn nhân trong vụ cháy kể trên.