Quả na có thơm ngon bổ dưỡng đến thế nào thì nhóm người này cũng nên hạn chế ăn

Quả na (hay còn gọi là mãng cầu ta) là một trong những trái cây nhiệt đới ngon có nguồn gốc ở vùng châu Mỹ. Hiện nay, loại quả vừa ngon vừa bổ cho sức khỏe này đã được trồng phổ biến khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Vào mùa na, người Việt luôn lựa chọn những trái na to tròn, thơm ngọt dành cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng, không phải ai cũng có thể ăn na và ăn như thế nào để không gây hại cho sức khỏe.

Na là loại quả chứa nhiều đường, cung cấp nhiều năng lượng nên người thừa cân béo phì không nên ăn nhiều. Nếu ăn một quả na loại 200 – 250g thì cũng tương đương với 1 bát cơm, cho nên nếu ăn nhiều các loại quả ngọt này thì việc tăng cân là chuyện đương nhiên.

Người tiểu đường không ăn nhiều

Đối với người mắc tiểu đường, đặc biệt là phụ nữ mang thai có tiền sử bệnh tiểu đường thì không nên ăn nhiều na bởi trong na có hàm lượng đường tương đối cao.

Người bị mụn nhọt

Một số người có cơ địa hay bị mọc mụn nhọt, rôm sảy, hay bị chắp lẹo mắt thì cũng không nên ăn nhiều na vì hàm lượng đường cao trong quả sẽ làm tăng lượng đường trong máu, là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển, nhất là tụ cầu - nguyên nhân gây nên tình trạng mụn nhọt, chốc lở.

Người có vấn đề về hệ tiêu hóa

Nhóm người có các vấn đề về hệ tiêu hóa, đặc biệt là những ai thường xuyên bị táo bón hoặc khó tiêu cũng nên hạn chế ăn na. Mặc dù na có nhiều chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa, nhưng việc ăn quá nhiều có thể gây phản tác dụng.

Phần lớn chất xơ trong quả na là chất xơ không hòa tan, khi tiêu thụ quá mức có thể làm tăng gánh nặng cho dạ dày và ruột, dẫn đến táo bón hoặc đầy bụng.

Đặc biệt, hạt của quả na có chứa độc tố annonacin, chất này có thể gây hại nếu nuốt phải hạt hoặc nếu hạt bị vỡ khi ăn. Do đó, khi tiêu thụ na, cần cẩn thận tránh nuốt hạt sẽ ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa.

Người dị ứng với trái cây nhiệt đới

Một số người bị dị ứng với các loại trái cây nhiệt đới, trong đó có na. Trong đó, các triệu chứng nổi mẩn ngứa, sưng môi, phát ban, hoặc thậm chí là khó thở, nghiêm trọng hơn là phản ứng phản vệ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử lý kịp thời.

Vì vậy, những người có tiền sử dị ứng với trái cây nhiệt đới rất nên cẩn trọng khi ăn na.

Lưu ý khi ăn na

Không cắn vỡ hạt na khi ăn

Hạt của qủa na thể dùng để làm thuốc chữa bệnh nhưng lại có độc tố cao. Vì vậy khi ăn nên cẩn thận, nếu sơ ý nuốt phải hạt thì không sao vì hạt na có vỏ dày và cứng bao bọc, còn nếu cắn vỡ hạt na thì độc tố trong nhân hạt na rất dễ phát huy tác dụng, gây hại cho cơ thể.

Không ăn quá nhiều kẻo mọc mụn, táo bón

Na được nhiều người ưa thích và nhầm tưởng là quả “lành tính”, nhưng thực ra na lại là một trong số các loại quả gây nóng cho cơ thể. Chỉ cần một vài quả là khiến da bị nổi mụn cho một số người vốn sẵn tính nóng trong người. Thậm chí, tình huống xấu hơn là nhiều người khi ăn na xong sẽ bị táo bón, mọc mụn.

Không ăn na còn ương

Sử dụng những quả na chưa chín kĩ hoặc chín nẫu đều không tốt. Trong na chín nửa chừng có chứa chất Tannin, khi chất này kết hợp với thức ăn hàng ngày sẽ tạo ra những hợp chất khiến cho hệ tiêu hóa bị ứ đọng,