Quả na có thơm ngon bổ dưỡng đến thế nào thì nhóm người này cũng nên hạn chế ăn

Dinh dưỡng 10/09/2025 05:00

Quả na là loại quả thơm ngon, bổ dưỡng được nhiều người yêu thích nhưng không phải ai cũng ăn được, dưới đây là những người không nên ăn quả na.

Quả na (hay còn gọi là mãng cầu ta) là một trong những trái cây nhiệt đới ngon có nguồn gốc ở vùng châu Mỹ. Hiện nay, loại quả vừa ngon vừa bổ cho sức khỏe này đã được trồng phổ biến khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Vào mùa na, người Việt luôn lựa chọn những trái na to tròn, thơm ngọt dành cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng, không phải ai cũng có thể ăn na và ăn như thế nào để không gây hại cho sức khỏe.

Quả na có thơm ngon bổ dưỡng đến thế nào thì nhóm người này cũng nên hạn chế ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người nên hạn chế ăn na

Người thừa cân béo phì

Na là loại quả chứa nhiều đường, cung cấp nhiều năng lượng nên người thừa cân béo phì không nên ăn nhiều. Nếu ăn một quả na loại 200 – 250g thì cũng tương đương với 1 bát cơm, cho nên nếu ăn nhiều các loại quả ngọt này thì việc tăng cân là chuyện đương nhiên.

Người tiểu đường không ăn nhiều

Đối với người mắc tiểu đường, đặc biệt là phụ nữ mang thai có tiền sử bệnh tiểu đường thì không nên ăn nhiều na bởi trong na có hàm lượng đường tương đối cao.

Quả na có thơm ngon bổ dưỡng đến thế nào thì nhóm người này cũng nên hạn chế ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người bị mụn nhọt

Một số người có cơ địa hay bị mọc mụn nhọt, rôm sảy, hay bị chắp lẹo mắt thì cũng không nên ăn nhiều na vì hàm lượng đường cao trong quả sẽ làm tăng lượng đường trong máu, là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển, nhất là tụ cầu - nguyên nhân gây nên tình trạng mụn nhọt, chốc lở.

Người có vấn đề về hệ tiêu hóa

Nhóm người có các vấn đề về hệ tiêu hóa, đặc biệt là những ai thường xuyên bị táo bón hoặc khó tiêu cũng nên hạn chế ăn na. Mặc dù na có nhiều chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa, nhưng việc ăn quá nhiều có thể gây phản tác dụng.

Phần lớn chất xơ trong quả na là chất xơ không hòa tan, khi tiêu thụ quá mức có thể làm tăng gánh nặng cho dạ dày và ruột, dẫn đến táo bón hoặc đầy bụng.

Đặc biệt, hạt của quả na có chứa độc tố annonacin, chất này có thể gây hại nếu nuốt phải hạt hoặc nếu hạt bị vỡ khi ăn. Do đó, khi tiêu thụ na, cần cẩn thận tránh nuốt hạt sẽ ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa.

Quả na có thơm ngon bổ dưỡng đến thế nào thì nhóm người này cũng nên hạn chế ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người dị ứng với trái cây nhiệt đới

Một số người bị dị ứng với các loại trái cây nhiệt đới, trong đó có na. Trong đó, các triệu chứng nổi mẩn ngứa, sưng môi, phát ban, hoặc thậm chí là khó thở, nghiêm trọng hơn là phản ứng phản vệ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử lý kịp thời.

Vì vậy, những người có tiền sử dị ứng với trái cây nhiệt đới rất nên cẩn trọng khi ăn na.

Lưu ý khi ăn naLưu ý khi ăn na

Không cắn vỡ hạt na khi ăn

Hạt của qủa na thể dùng để làm thuốc chữa bệnh nhưng lại có độc tố cao. Vì vậy khi ăn nên cẩn thận, nếu sơ ý nuốt phải hạt thì không sao vì hạt na có vỏ dày và cứng bao bọc, còn nếu cắn vỡ hạt na thì độc tố trong nhân hạt na rất dễ phát huy tác dụng, gây hại cho cơ thể.

Quả na có thơm ngon bổ dưỡng đến thế nào thì nhóm người này cũng nên hạn chế ăn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn quá nhiều kẻo mọc mụn, táo bón

Na được nhiều người ưa thích và nhầm tưởng là quả “lành tính”, nhưng thực ra na lại là một trong số các loại quả gây nóng cho cơ thể. Chỉ cần một vài quả là khiến da bị nổi mụn cho một số người vốn sẵn tính nóng trong người. Thậm chí, tình huống xấu hơn là nhiều người khi ăn na xong sẽ bị táo bón, mọc mụn.

Không ăn na còn ương

Sử dụng những quả na chưa chín kĩ hoặc chín nẫu đều không tốt. Trong na chín nửa chừng có chứa chất Tannin, khi chất này kết hợp với thức ăn hàng ngày sẽ tạo ra những hợp chất khiến cho hệ tiêu hóa bị ứ đọng, 

Không ngờ loại quả nhiều màu sắc, lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng ăn thế nào đúng cách?

Không ngờ loại quả nhiều màu sắc, lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng ăn thế nào đúng cách?

Ớt chuông không chỉ hấp dẫn bởi màu sắc đỏ, vàng, cam rực rỡ, mà còn là nguồn dinh dưỡng dồi dào với nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa giá trị, cần biết cách sử dụng đúng.

Xem thêm
Từ khóa:   quả na lưu ý khi ăn quả na dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/9/2025, 3 con giáp này tăng cao thu nhập, Đại Phú Đại Quý, có lộc siêu to khổng lồ, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/9/2025, 3 con giáp này tăng cao thu nhập, Đại Phú Đại Quý, có lộc siêu to khổng lồ, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 10/9/2025, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Tư 10/9/2025, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Người phụ nữ bị hoại tử mông, biến dạng cơ thể vì tiêm filler collagen giá rẻ

Người phụ nữ bị hoại tử mông, biến dạng cơ thể vì tiêm filler collagen giá rẻ

Sức khỏe 59 phút trước
Xe máy va chạm xe trộn bê tông, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Xe máy va chạm xe trộn bê tông, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Quả na có thơm ngon bổ dưỡng đến thế nào thì nhóm người này cũng nên hạn chế ăn

Quả na có thơm ngon bổ dưỡng đến thế nào thì nhóm người này cũng nên hạn chế ăn

Dinh dưỡng 1 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Sau hôm nay, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/9/2025), 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/9/2025), 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đây là loại quả nhỏ nhưng có võ, vừa giúp giữ dáng đẹp da vừa bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả nhỏ nhưng có võ, vừa giúp giữ dáng đẹp da vừa bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/9/2025), 3 con giáp 'rót lộc về tận tay', sự nghiệp tăng tiến 'bứt tốc như Rồng', ngồi im của nả tự tìm đến cửa

Cuối ngày hôm nay (10/9/2025), 3 con giáp 'rót lộc về tận tay', sự nghiệp tăng tiến 'bứt tốc như Rồng', ngồi im của nả tự tìm đến cửa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi hoảng hốt khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi mẹ

Mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi hoảng hốt khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi mẹ

Tâm sự 7 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Tử vi thứ Tư 10/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Tư 10/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Qua nhà em trai thắp nhang rồi rời đi khiến 4 căn nhà cháy rực lửa, thiêu rụi toàn bộ tài sản ở An Giang

Qua nhà em trai thắp nhang rồi rời đi khiến 4 căn nhà cháy rực lửa, thiêu rụi toàn bộ tài sản ở An Giang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là loại quả nhỏ nhưng có võ, vừa giúp giữ dáng đẹp da vừa bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả nhỏ nhưng có võ, vừa giúp giữ dáng đẹp da vừa bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những thay đổi gì?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những thay đổi gì?

Ăn bắp luộc có tốt không? Có nên ăn mỗi ngày hay không?

Ăn bắp luộc có tốt không? Có nên ăn mỗi ngày hay không?

Nên cho con ăn trưa ở trường hay về nhà?

Nên cho con ăn trưa ở trường hay về nhà?

5 lợi ích tuyệt vời của xoài xanh đối với sức khỏe nhưng ít người biết

5 lợi ích tuyệt vời của xoài xanh đối với sức khỏe nhưng ít người biết

Không ngờ loại quả nhiều màu sắc, lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng ăn thế nào đúng cách?

Không ngờ loại quả nhiều màu sắc, lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng ăn thế nào đúng cách?