Hạt sen có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người nên thận trọng khi ăn

Hạt sen từ lâu đã được biết đến như một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và có nhiều tác dụng tích cực cho sức khỏe. Không chỉ là nguyên liệu phổ biến trong ẩm thực, hạt sen còn được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền nhờ công dụng chữa bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tự do sử dụng hạt sen mà không gặp phải các vấn đề sức khỏe.

Người mắc bệnh tim mạch: Tâm sen có chứa alkaloid có thể ảnh hưởng xấu đến tim mạch. Đối tượng này nên tuyệt đối tránh sử dụng tâm sen tươi hoặc cần được xử lý kỹ trước khi dùng. Việc tham khảo ý kiến bác sĩ là bắt buộc trước khi dùng các sản phẩm từ hạt sen.

Mặc dù hạt sen rất bổ dưỡng, nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng thường xuyên hoặc ở liều lượng cao. Dưới đây là danh sách những người cần thận trọng khi dùng hạt sen:

Trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 1 tuổi: Hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện và dễ bị kích ứng với những thành phần trong hạt sen. Việc cho trẻ ăn hạt sen nguyên hạt hoặc chưa được chế biến đúng cách có thể gây dị ứng, khó tiêu, hoặc khiến trẻ biếng ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Người đang gặp các vấn đề tiêu hóa: Hạt sen có tác dụng nhuận tràng nhưng nếu dùng quá nhiều có thể dẫn đến táo bón, đầy hơi, hoặc khó tiêu. Với những người bị rối loạn tiêu hóa, cần hạn chế tuyệt đối để tránh làm tình trạng trở nên trầm trọng.

Người bị mất ngủ: Mặc dù tâm sen thường được dùng trong y học cổ truyền để hỗ trợ chữa mất ngủ, nhưng ăn hạt sen thông thường không thể thay thế được thuốc điều trị. Việc sử dụng không đúng liều lượng và không có chỉ định có thể không mang lại hiệu quả mà còn gây ra các tác dụng phụ.

Một số lưu ý khi ăn hạt sen

Mặc dù lợi ích của hạt sen cho sức khỏe có rất nhiều, tuy nhiên khi sử dụng nó, bạn cần lưu ý một số điều sau đây:

Ảnh minh họa: Internet

Khi cho trẻ ăn hạt sen, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, bạn nên nghiền nhuyễn trước. Nếu ăn nguyên hạt, nó có thể gây nguy hiểm cho trẻ.

Ăn quá nhiều hạt sen có thể gây khó tiêu và dị ứng. Không nên uống trà tâm sen tươi, đặc biệt là nếu bạn bị bệnh tim, vì trong tâm sen có chứa chất độc.

Để loại bỏ chất độc, bạn nên sấy vàng hạt sen. Nếu bạn đang gặp vấn đề về tiêu hóa như táo bón, khó tiêu hay đầy bụng, bạn nên hạn chế ăn hạt sen để tránh làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Nếu bạn sử dụng hạt sen tươi để chữa mất ngủ, bạn nên ăn cả tâm sen. Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá nhiều để tránh ngộ độc.

Ảnh minh họa: Internet

Những người bị bệnh tim không nên sử dụng hạt sen một cách tự ý mà nên tham khảo ý kiến từ bác sĩ. Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể loại bỏ tâm sen hoàn toàn để đảm bảo an toàn.

Tuy là thực phẩm tốt cho sức khỏe, tuy nhiên bạn không nên sử dụng hạt sen liên tục trong một thời gian dài. Nếu ăn quá nhiều tâm sen tươi, nó có thể gây ảnh hưởng đến hormone, gây rối loạn kinh nguyệt, giảm ham muốn ở cả nam và nữ.