Hạt sen đại bổ nhưng những người này chớ dại ăn vào kẻo gây hại cho sức khỏe

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Hạt sen có chỉ số đường huyết (GI) thấp, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, ngăn ngừa tăng đường huyết đột ngột. Điều này rất có lợi cho người bệnh tiểu đường hoặc người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nhờ vào việc hấp thụ đường chậm, vì thế việc ăn hạt sen giúp cơ thể có nguồn năng lượng một cách ổn định, tránh được các tình trạng năng lượng tăng giảm đột ngột.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch

Hạt sen chứa nhiều chất chống oxy hóa, như flavonoid và vitamin C, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do và tăng cường hệ miễn dịch. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hạt sen có đặc tính kháng viêm, có thể giúp giảm viêm nhiễm trong cơ thể. Viêm nhiễm mãn tính có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, vì vậy việc giảm viêm nhiễm là rất quan trọng để duy trì sức khỏe hệ miễn dịch.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Hàm lượng kali dồi dào trong hạt sen giúp cân bằng điện giải và điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp. Kali giúp làm giảm tác động của natri lên huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Chất xơ và các hợp chất thực vật trong hạt sen có khả năng giảm cholesterol xấu (LDL) và triglyceride, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Những người không nên ăn hạt sen

Người bị rối loạn tiêu hóa

Hạt sen có tính hàn, vị ngọt, có tác dụng cầm máu, giảm tiêu chảy. Do đó, những người bị táo bón nên hạn chế ăn hạt sen vì có thể làm tình trạng táo bón trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, hạt sen chứa nhiều chất xơ, nếu ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt là với những người có hệ tiêu hóa yếu.

Người bị rối loạn giấc ngủ

Giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, đặc biệt là não bộ. Một giấc ngủ ngon và đủ giấc giúp duy trì hoạt động hiệu quả của não, tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung. Ngược lại, thiếu ngủ hoặc rối loạn giấc ngủ có thể dẫn đến suy giảm trí nhớ, hay quên, kém tập trung, và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần.

Mặc dù một số loại thực phẩm như hạt sen có chứa các chất an thần tự nhiên giúp cải thiện giấc ngủ, nhưng việc lạm dụng chúng hoặc sử dụng quá nhiều thuốc an thần có thể gây ra tác dụng ngược.

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em dưới 1 tuổi

Hạt sen chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, bao gồm protein, tinh bột, chất xơ... Hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu, chưa hoàn thiện nên việc tiêu hóa một lượng lớn các chất này có thể gặp khó khăn, dẫn đến đầy bụng, khó tiêu, táo bón. Một số trẻ có cơ địa nhạy cảm có thể bị dị ứng với các thành phần trong hạt sen, biểu hiện bằng các triệu chứng như nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy, khó thở...

Vì vậy, trẻ dưới 1 tuổi không nên ăn hạt sen. Đối với trẻ lớn hơn, chỉ nên cho ăn với lượng nhỏ và chế biến kỹ (nấu chín nhừ, nghiền nhuyễn). Khi mới cho trẻ ăn hạt sen, cần theo dõi kỹ các phản ứng của trẻ. Nếu thấy trẻ có dấu hiệu dị ứng hoặc khó tiêu, cần ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ.