10/09/2025

Khổ qua tây, một loại rau quả dân dã, quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt Nam. Không chỉ mang đến hương vị ngọt mát, thanh tao, quả lặc lè còn là một 'kho báu' dinh dưỡng với vô vàn lợi ích sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Khổ qua tây là gì?

Khổ qua tây hay còn được gọi là trái lặc lày hay mướp Nhật - loại cây thân leo thuộc họ bầu bí, có quả dài khá giống với trái mướp, có vân bên ngoài vỏ giống dưa leo, phần ruột thì đặc khá giống với ruột khổ qua hoặc bầu. Đây là loại quả được trồng theo phương pháp hữu cơ tại vườn Lâm Đồng.

Đây là loại quả nhỏ nhưng có võ, vừa giúp giữ dáng đẹp da vừa bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

So với khổ qua thông thường có vị đắng thì khổ qua tây có đặc điểm hoàn toàn trái ngược lại là rất ngọt và thanh mát rất dễ ăn. Đặc biệt, khổ qua tây là loại quả có lớp vỏ trơn, bóng chứ không phải có hình dạng khía, sần sùi như khổ qua thường.

Khổ qua tây là kho tàng dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, bao gồm carbohydrate, chất béo, protein, các vitamin khoáng chất và đặc biệt là các chất chống oxy hóa như phenol và cucurbitacin giúp bảo vệ tế bào khỏe mạnh. Thêm vào đó, loại rau này cũng cung cấp các khoáng chất quan trọng như canxi, magie, phốt pho, kẽm, sắt, mangan cùng các vitamin A, B, C, E rất cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh và tăng cường hệ miễn dịch.

Công dụng của khổ qua tây

Hỗ trợ giảm cân: Khổ qua tây chứa rất ít calo nhưng lại giàu chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn. Đồng thời, các hợp chất trong lặc lè còn có khả năng ức chế sự hình thành tế bào mỡ và tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân an toàn và bền vững.

Đây là loại quả nhỏ nhưng có võ, vừa giúp giữ dáng đẹp da vừa bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Với hàm lượng kali cao và các hợp chất chống oxy hóa, khổ qua tây có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp, trong khi các chất chống oxy hóa giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Chất xơ trong khổ qua tây không chỉ giúp giảm cân mà còn rất tốt cho hệ tiêu hóa. Nó giúp ngăn ngừa táo bón, thúc đẩy nhu động ruột và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Khổ qua tây cũng có đặc tính kháng khuẩn, giúp bảo vệ đường ruột khỏi các vi khuẩn có hại.

Đây là loại quả nhỏ nhưng có võ, vừa giúp giữ dáng đẹp da vừa bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kháng viêm và chống ung thư: Nghiên cứu cho thấy, các hợp chất trong khổ qua tây có khả năng kháng viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Chúng giúp làm giảm các phản ứng viêm trong cơ thể và ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Mặc dù cần thêm nhiều nghiên cứu, nhưng khổ qua tây được xem là một loại thực phẩm tiềm năng trong việc hỗ trợ phòng chống một số loại ung thư như ung thư vú, ung thư đại tràng và ung thư tuyến tiền liệt.

Gợi ý một số món ăn hấp dẫn từ khổ qua tây

Khổ qua tây luộc: Đơn giản nhất là rửa sạch và luộc chín, giữ được tối đa dưỡng chất cùng vị ngọt tự nhiên của rau.

Khổ qua tây xào tỏi: Cắt lát mỏng, xào nhanh với tỏi phi, có thể thêm gia vị hoặc kết hợp với tôm, thịt bò tạo món ăn giàu dinh dưỡng và đầy hương vị.

Đây là loại quả nhỏ nhưng có võ, vừa giúp giữ dáng đẹp da vừa bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Canh khổ qua tây nấu tôm: Món canh thanh mát, hòa quyện vị ngọt từ tôm tươi hoặc tôm khô rất phù hợp trong những ngày oi bức.

Salad khổ qua tây: Cắt lát mỏng, trộn cùng các loại rau thơm, cà chua bi và nước mắm chanh tỏi tạo món ăn nhẹ nhàng, bổ dưỡng và thơm mát.

Từ khóa:   khổ qua tây công dụng của khổ qua tây dinh dưỡng

Đây là loại quả nhỏ nhưng có võ, vừa giúp giữ dáng đẹp da vừa bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe

