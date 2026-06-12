Đừng chỉ nghĩ là rau giải nhiệt, mồng tơi mùa hè còn có công dụng 'chấn động' này!

Dinh dưỡng 12/06/2026 05:00

Vào mùa hè, nhiều người thích ăn cơm với canh mồng tơi vì đây là loại rau này đem lại cảm giác ngon miệng, có một số tác dụng nhưng bạn cần cân nhắc khi muốn ăn hằng ngày.

Mồng tơi là loại rau thường có mặt trong bữa ăn gia đình, nhất là vào những ngày hè nóng bức. Tuy phổ biến là vậy nhưng ít ai biết rau mồng tơi đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Đừng chỉ nghĩ là rau giải nhiệt, mồng tơi mùa hè còn có công dụng 'chấn động' này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số điều cơ bản về rau mồng tơi

Rau mồng tơi có 2 loại dây trắng và tía, tuy nhiên, loại tía được đánh giá là tốt hơn. Đây là một loại thực vật thân leo, có hoa, thân mọng nước, bên ngoài vỏ màu xanh thẫm hoặc tía, trong thân chứa nhiều chất nhớt, lá mồng tơi màu xanh, dày. Hoa mọc xen ở các kẽ lá, có màu trắng hoặc tím đỏ, quả mồng tơi hình cầu, mọng nước, rễ chùm và ăn sâu vào lòng đất.

Cây mồng tơi được trồng rộng rãi ở khắp mọi nơi để làm thực phẩm và cung cấp dược liệu chữa bệnh. Toàn cây mồng tơi đều có thể dùng dùng làm thuốc trị bệnh trong y học cổ truyền.

Trong rau mồng tơi có các chất như: Vitamin C, A, PP, B1, B2; Pectin; Saponin; Polysaccharide; Tinh bột; Chất đạm và béo; canxi; Sắt; Nước và Folate rất tốt cho cơ thể con người và giàu dinh dưỡng.

Đừng chỉ nghĩ là rau giải nhiệt, mồng tơi mùa hè còn có công dụng 'chấn động' này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau mồng tơi đối với sức khỏe 

Giúp thanh nhiệt cơ thể: Thời tiết oi bức vào mùa hè khiến cơ thể dễ mất nước và xuất hiện cảm giác nóng trong. Rau mồng tơi có tính mát, chứa hàm lượng nước cao, giúp thanh nhiệt, làm mát cơ thể và hỗ trợ giảm cảm giác khó chịu do nắng nóng.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Mồng tơi giàu chất xơ và chất nhầy tự nhiên, giúp nhuận tràng, hỗ trợ hoạt động của đường ruột, phòng ngừa táo bón - tình trạng thường gặp khi cơ thể thiếu nước trong mùa hè.

Tốt cho tim mạch: Kali trong mồng tơi hỗ trợ điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng tác động của natri. Các chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và căng thẳng oxy hóa - yếu tố góp phần gây bệnh tim.

Hỗ trợ xương chắc khỏe: Hàm lượng canxi, magie và vitamin K có tác dụng duy trì sức khỏe xương, giảm nguy cơ loãng xương, đặc biệt ở phụ nữ mãn kinh.

Đừng chỉ nghĩ là rau giải nhiệt, mồng tơi mùa hè còn có công dụng 'chấn động' này! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa thiếu máu: Sắt trong mồng tơi góp phần hình thành hồng cầu. Khi ăn loại rau này kèm với thực phẩm giàu vitamin C, cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn - từ đó phòng ngừa thiếu máu.

Ăn rau mồng tơi nhiều có tốt không?

Bất kỳ một loại thực phẩm nào cũng vậy, không nên ăn quá nhiều, chỉ nên ăn ở mức độ vừa phải để phát huy tối đa công dụng của loại thực phẩm đó, tránh gây ra phản ứng ngược khi ăn quá nhiều.

Việc ăn rau mồng tơi nhiều có tốt không còn phụ thuộc vào liều lượng, mức độ và tần suất ăn. Bởi mặc dù mồng tơi có nhiều chất dinh dưỡng nhưng không nên lạm dụng, nếu lạm dụng quá nhiều loại rau này sẽ khiến cho cơ thể hấp thụ kém vì nó có chứa một hàm lượng axit oxalic cao. Chất hóa học này có thể liên kết với sắt và canxi khiến cho cơ thể khó hấp thụ các dinh dưỡng quan trọng khác, từ đó cơ thể sẽ thiếu chất và suy yếu.

Đừng chỉ nghĩ là rau giải nhiệt, mồng tơi mùa hè còn có công dụng 'chấn động' này! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng phụ khi ăn quá nhiều rau mồng tơi

Nguy cơ hình thành sỏi thận: Tương tự nhiều loại rau xanh khác, mồng tơi chứa oxalat - chất có thể góp phần hình thành sỏi thận nếu ăn quá nhiều, đặc biệt ở người có tiền sử sỏi thận.

Ảnh hưởng đến hấp thu khoáng chất: Oxalat và phytate trong mồng tơi có thể kết hợp với canxi, sắt làm giảm khả năng hấp thụ các khoáng chất này. Dù không nghiêm trọng nhưng bạn cần lưu ý không ăn quá nhiều mồng tơi trong thời gian dài.

Có thể gây khó chịu tiêu hóa: Một số người bị đầy hơi hoặc đi ngoài nếu ăn quá nhiều mồng tơi sống do hàm lượng chất xơ và chất nhầy cao.

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