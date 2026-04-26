Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/4/2026, 3 con giáp hoan hỷ đón Tài Lộc ồ ạt vào nhà, lương thưởng 'kếch xù', mộng giàu sang thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/4/2026, Chính Quan chiếu mệnh là thời điểm rất thích hợp để tuổi Tý tham gia các hoạt động tranh cử. Bản mệnh có nhiều cơ hội sẽ được bổ nhiệm vào những vị trí tốt, được nhiều người mong muốn và cả chính bản mệnh cũng mơ ước đã lâu.

Ngũ hành tương sinh cũng khiến nhân duyên của tuổi Tý được nâng cao đáng kể. Bản mệnh không gặp phải những kẻ ném đá giấu tay, có âm mưu hạ thấp mình, vì thế hãy tự tin làm những việc trong chức trách của mình.

Khi được giữ những vị trí quan trọng trong cơ quan, tập thể, tuổi Tý nên chú ý tu tâm dưỡng tính, nghiêm khắc với bản thân, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Ngoài ra, con giáp này cũng nên chú ý lắng nghe ý kiến của mọi người, không nên giữ suy nghĩ bảo thủ.

Con giáp tuổi Mão

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/4/2026, nhờ Tam Hội che chở mà các mối quan hệ của người tuổi Mão với mọi người xung quanh mình diễn ra hài hòa, thuận lợi. Thậm chí, họ còn là người đưa ra những gợi ý để bạn chỉnh đốn công việc hoặc chuyện tình cảm hiện tại.

Những dự án dài hạn sẽ đem về nhiều thành tích đáng nể cho con giáp tuổi Mão trong ngày mới có Chính Ấn giúp sức. Hãy mạnh dạn quảng bá những thành quả đó để mọi người biết đến dự án của bạn nhiều hơn nữa.



Đây chính là lúc để bạn kết nối với những người có tầm ảnh hưởng khác và kết hợp sức mạnh nội tại để bước sang một tầm cao mới. Một tin vui khác là những tranh cãi đang có giữa bạn và người khác cũng sẽ được giải quyết êm đẹp trong thời gian này.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/4/2026, được quý nhân Tam Hội trợ mệnh, người tuổi Ngọ cảm nhận rõ may mắn khi nhận thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ hanh thông đến bất ngờ. Bạn còn có cơ hội hợp tác với những đối tác tiềm năng, hay ký kết những hợp đồng mới đầy triển vọng nữa.

Tuy nhiên, Thiên Quan giáng họa chính là lời cảnh tỉnh nhắc nhở bản mệnh chớ chủ quan lơ là mà hành động khinh suất. Chỉ một bước đi sai lầm, tất cả mọi nỗ lực của bạn sẽ tan thành bong bóng xà phòng trong chớp mắt.

Đào hoa khởi vượng, người tuổi Ngọ có thể gặp được một nửa phù hợp của mình trong ngày Hỏa Thổ tương sinh này. Chỉ cần bạn mở lòng mình, chắc chắn đối phương sẽ nhanh chóng tiến đến và dành trọn yêu thương cho bạn đó.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!