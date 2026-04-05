Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 5/4/2026, 3 con giáp Thần Tài kề cạnh, Quý Nhân vây quanh, đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay

Tâm linh - Tử vi 05/04/2026 06:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài kề cạnh, Quý Nhân vây quanh, đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay vào đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 5/4/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 5/4/2026, Chính quan trợ mệnh, Thìn thuận lợi trong công việc và hay được người khác giúp đỡ, có cơ may được lên chức, xin được việc hoặc đòi lại được quyền lợi, thi cử điểm tốt, ngày này cực tốt cho những ai theo ngành giáo dục, nghiên cứu, kế toán, kiểm kê.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 5/4/2026, 3 con giáp Thần Tài kề cạnh, Quý Nhân vây quanh, đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó con giáp này cũng may mắn trong đường tài lộc do ảnh hưởng của Nhị Hợp cục. Bạn có thể dùng tiền để giúp đỡ những người đang cần, nhưng không nên dùng tiền vào cờ bạc vì dễ mất tiền. Ngày đẹp cho những ai muốn nhập hàng, buôn bán, đăng ký học thêm hoặc khai trương.

Tử vi hàng ngày còn nói thêm, người độc thân sẽ nhận được sự đáp lại tình yêu mà họ mong đợi, bạn nên giữ chặt nó. Đây cũng là ngày tốt để mở rộng các mối quan hệ cá nhân giúp ích cho việc làm ăn sau này của bạn.

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 5/4/2026, Ngọ được Tam Hợp trợ lực nên làm ăn khá phát đạt, đắt hàng hơn mọi ngày. Người làm công ăn lương khá an nhàn, có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Dù làm việc gì bạn cũng đặt cái “tâm” lên hàng đầu nên hiếm khi bị người khác chỉ trích. 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 5/4/2026, 3 con giáp Thần Tài kề cạnh, Quý Nhân vây quanh, đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Con giáp này có Chính Tài độ mệnh lại được trời thương nên giữ được tiền, không bị hao tài trong hôm nay. Bạn đủ tỉnh táo trước những chiêu trò lừa đảo trên mạng. Bạn luôn tự mày mò cách làm ăn kiếm tiền, vốn sinh lời chứ không có tư tưởng trông chờ vào may mắn.

 

Tình duyên của Ngọ tiến triển khá nhanh nhờ Hỏa dưỡng Thổ. Bản mệnh không quên dành những lời yêu thương và sự quan tâm, chăm sóc cho đối phương dù bận rộn. Ngọ là con giáp chu đáo, khá chu toàn trong những công việc của gia đình, chẳng ngần ngại giúp đỡ ai bao giờ.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 5/4/2026, Tam Hội xuất hiện sẽ tương trợ cho người tuổi Thân trên nhiều lĩnh vực trong ngày hôm nay. Bản mệnh lanh lẹ tìm thấy được thời cơ để tự đẩy mình lên, khiến mình trở nên nổi bật giữa đông đảo những người có năng lực tương đương.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 5/4/2026, 3 con giáp Thần Tài kề cạnh, Quý Nhân vây quanh, đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngày này cũng không thể không nhắc đến sự giúp đỡ của quý nhân rất đúng lúc. Tuổi Thân có thể sẽ được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tìm thấy hướng đi thuận lợi dễ dàng hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức cho mình. Bạn cứ thế tiến băng băng về phía trước là điều dễ hiểu.

Thổ sinh Kim mang tới cho tuổi này nhiều cơ hội cải thiện đường tình duyên của mình. Người độc thân thì có thể sẽ có được cơ duyên gặp gỡ, phát triển tình cảm trong tình huống vô cùng bất ngờ mà đến chính bạn cũng không hề tưởng tượng được.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 29/3/2026, 3 con giáp may mắn quấn thân, tiền bạc chạy vào túi, thuận lợi tiến thân, giàu có bất ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 29/3/2026, 3 con giáp may mắn quấn thân, tiền bạc chạy vào túi, thuận lợi tiến thân, giàu có bất ngờ

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp may mắn quấn thân, tiền bạc chạy vào túi, thuận lợi tiến thân, giàu có bất ngờ vào đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 29/3/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 7 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 7 giờ 36 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 8 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 21 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 8 giờ 36 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 9 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới