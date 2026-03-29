Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 29/3/2026, 3 con giáp may mắn quấn thân, tiền bạc chạy vào túi, thuận lợi tiến thân, giàu có bất ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 29/3/2026, Tam Hợp cục nâng đỡ giúp người tuổi Sửu sẽ may mắn trong công việc. Bạn như được tiếp thêm nhiều năng lượng và động lực để chiến đấu với công việc của mình. Tất cả những vấn đề tồn đọng đều được bạn cố gắng giải quyết dứt điểm trong thời gian này.

Với tinh thần trách nhiệm, con giáp này không cho phép mình gục ngã, dù gặp phải nhiều áp lực và căng thẳng đến đâu cũng không khiến bản mệnh nản chí. Bạn sẽ được cấp trên khen ngợi hoặc thưởng nóng vào cuối ngày với những thành tích xuất sắc này.

Chẳng những vậy, vận trình tài lộc của tuổi Sửu cũng đang trên đà vượng phát, buôn bán kinh doanh có lợi. Thời gian này tiền bạc thu về không ít, đủ để bạn có thể tự tin mở rộng quy mô buôn bán. Người làm công ăn lương cứ chăm chỉ cống hiến cho công việc hiện tại là được, không phải lo lắng về thu nhập.

Con giáp tuổi Tý

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 29/3/2026, tuổi Tý vượng phát về đường công danh, con giáp này được cấp trên giao cho những trọng trách quan trọng trong công việc. Bản mệnh lại là người yêu nghề, sẵn sàng cống hiến nên luôn được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm.

Song vì quá mải mê với công việc, sự nghiệp mà tuổi Tý còn độc thân vẫn chưa tìm được người cùng chung tay gây dựng gia đình. Thời gian trong một ngày con giáp này dành gần hết cho những dự án nên chẳng còn lại là bao để mà tìm hiểu, làm quen với người khác giới.

Những người đã có đôi có cặp lại có thêm nỗi lo, vợ chồng bất đồng ý kiến, tranh cãi không thôi vì chẳng tìm được tiếng nói chung. Ai cũng muốn chứng minh mình là người đúng mà không chịu lắng nghe ý kiến của đối phương. Mối quan hệ tình cảm của tuổi Tý vì thế mà bị sứt mẻ đi ít nhiều.

Con giáp tuổi Mão

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 29/3/2026, nhờ có Tam Hợp mà người tuổi Mão có được trọn vẹn một ngày hạnh phúc từ những cử chỉ quan tâm từ một nửa của mình. Nhiều gia đình cùng nhau bàn tính kế hoạch đi chơi xa để tình cảm mọi người thêm phần gắn kết.

Con giáp tuổi Mão hãy lắng nghe bản năng mách bảo bạn, chúng đang gửi đến bạn những thông điệp giá trị với sự che chở của Thiên Ấn. Khi bạn có được các thông tin cần thiết thì các kế hoạch mà bạn vạch ra từ trước đó sẽ dần dần đi vào trọng tâm mà thôi.

Ngũ hành xung khắc cho thấy không tốt cho các quyết định liên quan tới tiền bạc của bản mệnh, do đó, bạn nên tránh việc đầu cơ hoặc có các kế hoạch đầu tư vào những dự án mà bản thân cảm thấy không hiểu hay không chắc chắn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!