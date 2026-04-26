Khởi tố 2 vợ chồng trộn trực tiếp hàn the, thủy tinh lỏng vào mì tươi, tuồn ra thị trường 2.800 tấn

Đời sống 26/04/2026 10:28

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông tin đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng sinh năm 1982, ngụ phường Tân Tạo) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trước đó, ngày 16/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Tân Tạo và các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng cùng các đầu mối tiêu thụ tại phường Phú Định, phường Bình Đông.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 700 kg mì tươi (mì trứng, mì vàng), 10,2 kg bột Borax (hàn the), 27 can nhựa chứa Natri Silicat (thủy tinh lỏng công nghiệp), 10 lít dung dịch chất lỏng màu vàng cùng nhiều máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất.

Theo báo VietNamNet, qua đấu tranh, cặp vợ chồng này khai nhận đã tổ chức sản xuất mì tươi (mì trứng, mì vàng) từ năm 2014 đến nay. Để sợi mì dai, không bị bở và kéo dài thời gian bảo quản từ 8 tiếng lên 2 ngày, các đối tượng đã trực tiếp pha trộn hàn the và thủy tinh lỏng vào quá trình chế biến. Đây đều là những hóa chất công nghiệp cực độc, bị cấm sử dụng trong thực phẩm.

Cơ quan công an ước tính, trong hơn 10 năm hoạt động, cơ sở này đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 2.800 tấn mì tươi có chứa chất cấm.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay phân phối, tiêu thụ nguồn thực phẩm bẩn này để xử lý triệt để. Đây là chuyên án lớn thứ hai liên quan đến mặt hàng mì tươi được triệt phá trong thời gian qua, tiếp nối vụ án do Vương Lưỡng Toàn cầm đầu tại phường Phú Thạnh hồi Tết Nguyên đán 2026.

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

Công an TP. Hồ Chí Minh vừa có quyết định khởi tố vụ án sử dụng các hóa chất cấm để sản xuất mì tươi tại hộ kinh doanh Châu Phát trên địa bàn. Đáng chú ý, theo khai nhận, hơn 800 tấn mì tươi hóa chất đã được cơ sở này tiêu thụ thành công.

