Quảng Trị: Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc sản xuất nước tăng giả bán gần cổng trường học

Đời sống 26/04/2026 10:12

Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án hàng giả thực phẩm, bắt tạm giam giám đốc sản xuất nước tăng lực Dorje tiêu thụ gần trường học.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Sơn Tùng (37 tuổi, phường Ba Đồn) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cụ thể là nước tăng lực giả.

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Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Sơn Tùng (37 tuổi, phường Ba Đồn) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Nguyễn Sơn Tùng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất QUABICO. Công ty có địa chỉ tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị.

Theo điều tra, từ năm 2024, Tùng thành lập doanh nghiệp, công bố sản phẩm và sản xuất nước tăng lực mang nhãn hiệu “Dorje” hương vị tổng hợp (vị nguyên bản, vị dâu).

Cơ sở này không thực hiện việc kiểm soát chất lượng sản phẩm theo quy định. Thành phần thực tế của nước tăng lực không phù hợp với nội dung bản tự công bố đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Quảng Trị: Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc sản xuất nước tăng giả bán gần cổng trường học - Ảnh 2
Tùng thành lập doanh nghiệp, công bố sản phẩm và sản xuất nước tăng lực mang nhãn hiệu “Dorje”. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin VNExpress, trong quá trình sản xuất, Tùng bị cáo buộc tự ý giảm hàm lượng caffeine xuống dưới 70% so với công bố, đồng thời không bổ sung choline theo tiêu chuẩn, khiến sản phẩm không đáp ứng quy chuẩn đối với nước giải khát tăng lực. Sản phẩm sau đó được phân phối chủ yếu qua các đại lý nhỏ lẻ gần trường tiểu học và trung học trên địa bàn tỉnh, khách hàng là học sinh.

Quảng Trị: Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc sản xuất nước tăng giả bán gần cổng trường học - Ảnh 3
Nước tăng lực mang nhãn hiệu “Dorje”. Ảnh: Báo VNExpress. 

Cảnh sát xác định Tùng đã sản xuất 492 chai nước tăng lực giả và tạm giữ thêm 1.848 chai để phục vụ điều tra.

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