Quảng Trị: Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc sản xuất nước tăng giả bán gần cổng trường học

Đời sống 26/04/2026 10:12

Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án hàng giả thực phẩm, bắt tạm giam giám đốc sản xuất nước tăng lực Dorje tiêu thụ gần trường học.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Sơn Tùng (37 tuổi, phường Ba Đồn) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cụ thể là nước tăng lực giả.

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Sơn Tùng (37 tuổi, phường Ba Đồn) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Nguyễn Sơn Tùng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất QUABICO. Công ty có địa chỉ tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị.

Theo điều tra, từ năm 2024, Tùng thành lập doanh nghiệp, công bố sản phẩm và sản xuất nước tăng lực mang nhãn hiệu “Dorje” hương vị tổng hợp (vị nguyên bản, vị dâu).

Cơ sở này không thực hiện việc kiểm soát chất lượng sản phẩm theo quy định. Thành phần thực tế của nước tăng lực không phù hợp với nội dung bản tự công bố đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Tùng thành lập doanh nghiệp, công bố sản phẩm và sản xuất nước tăng lực mang nhãn hiệu “Dorje”. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin VNExpress, trong quá trình sản xuất, Tùng bị cáo buộc tự ý giảm hàm lượng caffeine xuống dưới 70% so với công bố, đồng thời không bổ sung choline theo tiêu chuẩn, khiến sản phẩm không đáp ứng quy chuẩn đối với nước giải khát tăng lực. Sản phẩm sau đó được phân phối chủ yếu qua các đại lý nhỏ lẻ gần trường tiểu học và trung học trên địa bàn tỉnh, khách hàng là học sinh.

Nước tăng lực mang nhãn hiệu “Dorje”. Ảnh: Báo VNExpress. 

Cảnh sát xác định Tùng đã sản xuất 492 chai nước tăng lực giả và tạm giữ thêm 1.848 chai để phục vụ điều tra.

Chiều 6/4, Công an Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn thành phố.

TIN MỚI NHẤT

Sắp sang ngày lễ 30/4, Phúc - Lộc - Thọ tề tựu, 3 con giáp thay thời đổi vận, tiền nhét chật ví, đại cát đại lợi, mọi điều hanh thông

Sắp sang ngày lễ 30/4, Phúc - Lộc - Thọ tề tựu, 3 con giáp thay thời đổi vận, tiền nhét chật ví, đại cát đại lợi, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Hà Nội: Cháy lớn kho sơn tại Đông Anh, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn và cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy lớn kho sơn tại Đông Anh, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn và cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 26/4/2026: Liên tục giảm, người mua lỗ 12 triệu đồng so với đầu tháng 4

Giá vàng hôm nay, ngày 26/4/2026: Liên tục giảm, người mua lỗ 12 triệu đồng so với đầu tháng 4

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Trúng giải đặc biệt vào cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp giàu có vang danh, rẽ trái thấy núi vàng, rẽ phải đụng núi bạc

Trúng giải đặc biệt vào cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp giàu có vang danh, rẽ trái thấy núi vàng, rẽ phải đụng núi bạc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 27/4/2026, 3 con giáp Thần Tài tặng bao tiền, thoát kiếp khó khăn, ra ngõ hốt vàng, giàu sang vô đối

Đúng ngày mai, thứ Hai 27/4/2026, 3 con giáp Thần Tài tặng bao tiền, thoát kiếp khó khăn, ra ngõ hốt vàng, giàu sang vô đối

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/4/2026, 3 con giáp thăng tiến ầm ầm, gánh Lộc về nhà, chạm đâu cũng ra vàng, Phú Quý vinh hoa có đủ

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/4/2026, 3 con giáp thăng tiến ầm ầm, gánh Lộc về nhà, chạm đâu cũng ra vàng, Phú Quý vinh hoa có đủ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/4/2026, 3 con giáp hoan hỷ đón Tài Lộc ồ ạt vào nhà, lương thưởng 'kếch xù', mộng giàu sang thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/4/2026, 3 con giáp hoan hỷ đón Tài Lộc ồ ạt vào nhà, lương thưởng 'kếch xù', mộng giàu sang thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/4/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/4/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Vị thuốc "nhà nghèo" bổ tim, chặn lão hóa cực nhạy: Ra chợ thấy loại rau này hãy mua ngay!

Vị thuốc "nhà nghèo" bổ tim, chặn lão hóa cực nhạy: Ra chợ thấy loại rau này hãy mua ngay!

Dinh dưỡng 6 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 26/4/2026, 3 con giáp rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Sau hôm nay, Chủ Nhật 26/4/2026, 3 con giáp rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 27/4/2026, 3 con giáp Thần Tài tặng bao tiền, thoát kiếp khó khăn, ra ngõ hốt vàng, giàu sang vô đối

Đúng ngày mai, thứ Hai 27/4/2026, 3 con giáp Thần Tài tặng bao tiền, thoát kiếp khó khăn, ra ngõ hốt vàng, giàu sang vô đối

Bất ngờ với 5 lợi ích sức khỏe từ loại rau dại ngoài vườn nhà: "Thần dược" rẻ tiền giúp thải độc, đẹp da

Bất ngờ với 5 lợi ích sức khỏe từ loại rau dại ngoài vườn nhà: "Thần dược" rẻ tiền giúp thải độc, đẹp da

Đúng 6h ngày 26/4/2026, 3 con giáp tiền chất chật két, vàng bạc châu báu đầy nhà, tài lộc tăng lên 9 số, nghèo khó nhưng có cơ may đổi vận

Đúng 6h ngày 26/4/2026, 3 con giáp tiền chất chật két, vàng bạc châu báu đầy nhà, tài lộc tăng lên 9 số, nghèo khó nhưng có cơ may đổi vận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hà Nội: Cháy lớn kho sơn tại Đông Anh, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn và cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy lớn kho sơn tại Đông Anh, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn và cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Giá vàng hôm nay, ngày 26/4/2026: Liên tục giảm, người mua lỗ 12 triệu đồng so với đầu tháng 4

Giá vàng hôm nay, ngày 26/4/2026: Liên tục giảm, người mua lỗ 12 triệu đồng so với đầu tháng 4

NÓNG: Công ty Herbitech đã sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm là hàng giả

NÓNG: Công ty Herbitech đã sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm là hàng giả

Danh tính đôi vợ chồng vừa cưới được vài tháng nhảy hồ tử vong

Danh tính đôi vợ chồng vừa cưới được vài tháng nhảy hồ tử vong

Danh tính hai nam sinh lao xuống sông cứu bạn nữ nhảy cầu

Danh tính hai nam sinh lao xuống sông cứu bạn nữ nhảy cầu

Xe khách chở 39 người lật trong đêm ở Lào Cai

Xe khách chở 39 người lật trong đêm ở Lào Cai