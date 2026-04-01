Phú Thọ: Khởi tố 3 đối tượng truy đánh thiếu niên chấn thương sọ não

Đời sống 01/04/2026 10:12

Chỉ sau 15 giờ nhận tin báo, cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng gồm: Hà Quang Đại (SN 2002), Hà Văn Quyến (SN 2005) cùng trú tại xã Minh Đài và Phùng Gia Bảo (SN 2011), trú tại xã Long Cốc.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 31/3, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi giết người, liên quan vụ việc đánh thiếu niên 13 tuổi dập não, xuất huyết não xảy ra tại xã Long Cốc.

Phú Thọ: Khởi tố 3 đối tượng truy đánh thiếu niên chấn thương sọ não - Ảnh 1
3 đối tượng sau khi bị bắt. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Sự việc xảy ra vào tối 24/3, cháu N.T.A (SN 2011, trú tại xã Minh Đài) đang đi chơi cùng bạn thì bị một nhóm đối tượng mang hung khí truy đánh. Nạn nhân bị tấn công liên tiếp, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng dập não, xuất huyết não, vỡ lún xương sọ vùng thái dương, đe dọa tính mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm đối tượng gây án.

Theo thông tin báo Dân Trí, sau 15 giờ truy xét, công an xác định 3 đối tượng gây án gồm Đại, Quyến và Bảo.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân Bảo đã rủ Đại và Quyến đi tìm đánh nhóm của N.T.A.. Khi gặp nhóm của A. tại khu vực xóm Măng 2, xã Long Cốc, các đối tượng dùng hung khí và chân tay tấn công gây thương tích nặng cho nạn nhân.

Phú Thọ: Khởi tố 3 đối tượng truy đánh thiếu niên chấn thương sọ não - Ảnh 2
Chỉ sau 15 giờ nhận tin báo, cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Vụ việc là lời cảnh báo sâu sắc về tình trạng bạo lực trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Công an khuyến cáo các bậc cha mẹ cần sâu sát hơn trong việc nắm bắt tâm sinh lý, quản lý chặt chẽ thời gian và các mối quan hệ xã hội của trẻ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

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