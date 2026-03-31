Mê đồ rau sống, thịt tái, người phụ nữ Hà Nội bị nhiều loại sán làm tổ ở gan

Sức khỏe 31/03/2026 16:36

Ngày 31/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin vừa tiếp nhận một bệnh nhân nhiễm nhiều loại ký sinh trùng cùng lúc, gây tổn thương gan nghiêm trọng.

Bà N.T.P (68 tuổi, trú tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau tức hạ sườn phải kéo dài. Trước đó khoảng 20 ngày, bà xuất hiện mệt mỏi, đau âm ỉ vùng thượng vị, kèm sốt từng cơn nhưng điều trị tại hai cơ sở y tế không cải thiện.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các xét nghiệm cho thấy nhiều chỉ số bất thường như men gan tăng cao, dấu hiệu viêm rõ rệt và rối loạn chức năng đông máu. Kết quả xét nghiệm chuyên sâu xác định bệnh nhân dương tính cùng lúc với nhiều loại ký sinh trùng như sán lá gan, giun đũa chó mèo, sán máng và amíp.

Hình ảnh siêu âm và cộng hưởng từ phát hiện ổ áp xe gan kích thước lớn (64x39mm). Các bác sĩ chẩn đoán bà P. bị áp xe gan do đa nhiễm ký sinh trùng kèm bội nhiễm vi khuẩn - tình trạng hiếm gặp nhưng có nguy cơ biến chứng nặng.

Theo thông tin từ VietNamNet, Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Văn Dương -Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế của bệnh viện, việc điều trị phải phối hợp nhiều phương pháp, vừa dùng kháng sinh kiểm soát nhiễm khuẩn, vừa sử dụng thuốc đặc hiệu tiêu diệt ký sinh trùng. Tuy nhiên, do các ký sinh trùng tồn tại lâu ngày, tạo thành các kén xơ hóa trong gan, việc đưa thuốc vào ổ bệnh gặp nhiều khó khăn, buộc bệnh nhân phải điều trị kéo dài và theo dõi sát.

Ngoài điều trị nội khoa, bà P. được chọc hút ổ áp xe, lấy ra khoảng 20ml dịch mủ. Sau 20 ngày điều trị tích cực, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, các xét nghiệm ký sinh trùng trở về âm tính và sức khỏe ổn định.

Bác sĩ Dương cho biết ký sinh trùng có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa do thói quen ăn uống không đảm bảo vệ sinh như ăn rau sống, gỏi cá, thịt tái. Sau khi vào cơ thể, chúng có thể đi theo đường máu, khu trú tại gan và âm thầm phá hủy tế bào, hình thành các ổ kén nguy hiểm.

Để phòng bệnh, người dân cần thực hiện nguyên tắc “ăn chín, uống sôi”, hạn chế thực phẩm tái sống, không sử dụng nguồn nước chưa qua xử lý. 

Ngày 30/3, cơ quan y tế và phúc lợi Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể phụ BA.3.2 của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại vùng lãnh thổ này.

