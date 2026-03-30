Cô gái 20 tuổi đột quỵ, bác sĩ cảnh báo 'nóng' thói quen này của nhiều người trẻ

Cô gái được đưa đến Bệnh viện 19-8 vào ngày thứ 2 xuất hiện triệu chứng trên và nhanh chóng được nhập viện.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, cô gái trẻ 20 tuổi vốn có tiền sử khỏe mạnh, nhưng có thói quen ăn uống, sinh hoạt không điều độ, thường xuyên thức khuya. Sau đó xuất hiện đau đầu đột ngột, dữ dội vùng nửa đầu phải, đến ngày thứ 2 đau liên tục, tăng dần kèm buồn nôn.

BS nội trú Nguyễn Văn Đức - Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện 19-8 cho biết, phình động mạch não là bất thường thành mạch bẩm sinh hoặc phát triển trong quá trình trưởng thành, có nguy cơ vỡ gây chảy máu não.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy hình ảnh chảy máu trong nhu mô não kích thước 3 × 4 cm. Nguyên nhân do vỡ túi phình động mạch não giữa bên phải.

Sau khi được điều trị can thiệp nút phình động mạch não, sức khỏe của nữ bệnh nhân dần cải thiện, triệu chứng đau đầu giảm dần.

Đột quỵ do vỡ phình mạch có thể xảy ra bất kì độ tuổi nào kể cả người trẻ, ngay cả khi không có bệnh nền rõ ràng.

BS Đức cũng cảnh báo xu hướng đáng báo động đột quỵ ở người trẻ. Theo Hiệp hội Tim mạch và Đột quỵ Hoa Kỳ (AHA/ASA), người dưới 50 tuổi chiếm khoảng 10–14% tổng số ca đột quỵ. Tỷ lệ mắc ở nhóm 20–44 tuổi có xu hướng gia tăng trong các nghiên cứu dịch tễ học gần đây.

Theo thông tin từ VietNamNet, TS.BS Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện E (Hà Nội), cho biết trong khoảng 2,5 năm qua, bệnh viện đã ghi nhận khoảng 50 trường hợp đột quỵ và nhồi máu cơ tim ở người dưới 50 tuổi.

Nếu như trước đây, các bệnh lý tim mạch và đột quỵ chủ yếu xuất hiện ở độ tuổi 55-60 thì hiện nay đã “trẻ hóa” xuống nhóm 30-40 tuổi, thậm chí có những trường hợp chỉ mới 20-30 tuổi. Không ít bệnh nhân trẻ khi thăm khám đã phát hiện tổn thương nặng ở cả ba nhánh động mạch vành.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này xuất phát từ lối sống thiếu lành mạnh. Việc hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên, thức khuya, căng thẳng kéo dài… là những yếu tố nguy cơ hàng đầu. Bên cạnh đó, các bệnh lý như tăng huyết áp, béo phì, đái tháo đường cũng đang ngày càng trẻ hóa, góp phần làm tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim ở người trẻ.

Để bảo vệ sức khỏe, TS Phan Thảo Nguyên khuyến cáo, người có bệnh nền cần tuân thủ điều trị, kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết và rối loạn chuyển hóa, tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc. Đồng thời, họ cần hạn chế tối đa rượu bia và thuốc lá, bởi rượu bia có thể gây giãn mạch “ảo” rồi co mạch mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho hệ tim mạch.

Đặc biệt, người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Những triệu chứng cảnh báo đột quỵ như đau đầu dữ dội, đột ngột, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn ý thức, yếu hoặc tê bì tay chân cần được nhận diện sớm để đến bệnh viện kịp thời.

Các chuyên gia nhấn mạnh, đột quỵ ở người trẻ hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu duy trì lối sống lành mạnh: ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ, hạn chế chất kích thích và tập luyện thể dục thường xuyên. Việc chủ động bảo vệ sức khỏe từ sớm là “lá chắn” quan trọng giúp giảm thiểu nguy cơ đột quỵ đang ngày càng gia tăng trong cộng đồng.