NÓNG: 3 trẻ tử vong do bệnh tay chân miệng, Sở Y tế TPHCM chỉ đạo khẩn

Sức khỏe 26/03/2026 13:56

Bệnh tay chân miệng ở TP.HCM đang tăng và đã có ba ca tử vong từ đầu năm đến nay. Ngành y tế ghi nhận có nhiều ổ dịch ở trường học và cộng đồng. Tại bệnh viện, số trẻ nhập viện cũng tăng, trong đó có nhiều ca nặng.

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), tính đến tuần 11 năm 2026, toàn thành phố ghi nhận 7.294 ca mắc tay chân miệng - tăng 241,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số đó, 98 ca diễn tiến nặng từ độ 2b trở lên, tăng 4,6 lần so với năm trước.

Theo đó, dịch đang tăng tốc đáng kể: riêng tuần 11, thành phố ghi nhận 837 ca mới, tăng 97,1% so với trung bình bốn tuần liền trước đó. Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng ghi nhận 3 trường hợp tử vong, 288 ổ dịch đã được xác định, gồm 162 ổ tại trường học và 126 ổ tại cộng đồng.

Điều khiến các chuyên gia y tế đặc biệt lo ngại là sự xuất hiện của chủng Enterovirus 71 (EV71) trong kết quả giám sát tác nhân gây bệnh, chiếm 25% (6/24 mẫu khảo sát). Đây là chủng có độc lực cao, lây lan nhanh, dễ gây biến chứng thần kinh và hô hấp nghiêm trọng, thậm chí tử vong - nguy hiểm nhất đối với trẻ dưới 5 tuổi.

NÓNG: 3 trẻ tử vong do bệnh tay chân miệng, Sở Y tế TPHCM chỉ đạo khẩn - Ảnh 1
BS.CKII Dư Tuấn Quy, trưởng khoa nhiễm - thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), thăm khám bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng nặng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trước diễn biến trên, Sở Y tế TPHCM đã ban hành công văn chỉ đạo triển khai đồng loạt nhiều biện pháp phòng chống trên toàn địa bàn.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM được giao phối hợp với các Trạm Y tế phường, xã để kiểm soát dịch tại cơ sở, ưu tiên trường mầm non, nhóm trẻ và cơ sở bảo trợ xã hội. Mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng được huy động để theo dõi, phát hiện sớm ca bệnh tại từng hộ dân.

Sở Y tế TPHCM đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu các trường bảo đảm đủ bồn rửa tay với nước sạch và xà phòng, đồng thời phối hợp chặt với y tế địa phương để truyền thông phòng bệnh, đặc biệt nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của chủng EV71, giúp phụ huynh nhận diện sớm dấu hiệu và đưa trẻ đi khám kịp thời.

Với các cơ sở điều trị, Sở Y tế yêu cầu sẵn sàng thu dung bệnh nhân theo phác đồ mới nhất của Bộ Y tế; bắt buộc lấy mẫu xét nghiệm với tất cả ca từ độ 2b trở lên và báo cáo liên tục qua Nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng. Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Nhi đồng Thành phố được phân công tổ chức tập huấn lại về chẩn đoán và điều trị cho toàn hệ thống y tế, trọng tâm là khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.

Sở Y tế khuyến cáo các gia đình thực hiện phương châm "3 sạch": ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay và đồ chơi sạch. Cụ thể, người lớn và trẻ em cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, đặc biệt trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi thay tã cho trẻ. Đồ chơi, dụng cụ học tập và các bề mặt trẻ thường tiếp xúc cần được lau sạch hàng ngày. 

Ngoài ra, người lớn không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện con có các dấu hiệu nghi ngờ như sốt, nổi bóng nước ở tay, chân, miệng, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và xử lý kịp thời.

NÓNG: Tăng báo động số ca mắc tay chân miệng, đã có 3 ca tử vong

NÓNG: Tăng báo động số ca mắc tay chân miệng, đã có 3 ca tử vong

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, từ ngày 9 đến 15/3, số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng ở mức báo động, vượt ngưỡng cảnh báo và ghi nhận 2 ca tử vong vì bệnh này.

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