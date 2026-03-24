NÓNG: Tăng báo động số ca mắc tay chân miệng, đã có 3 ca tử vong

Sức khỏe 24/03/2026 17:07

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, từ ngày 9 đến 15/3, số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng ở mức báo động, vượt ngưỡng cảnh báo và ghi nhận 2 ca tử vong vì bệnh này.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) vừa báo cáo tình hình bệnh truyền nhiễm tại TPHCM trong tuần 11 (từ 9/3 đến 15/3).

Trong đó, ở bệnh tay chân miệng, địa phương ghi nhận 837 ca mắc mới, tăng hơn 97%, ở mức báo động so với trung bình 4 tuần trước, tăng hơn 241% so với cùng kỳ năm 2025, vượt ngưỡng cảnh báo; có 30 ổ dịch trường học, 49 ổ dịch cộng đồng được ghi nhận.

Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm đến tuần báo cáo gần nhất là 7.294 ca. Các phường xã có số ca mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao gồm Long Hương, Long Điền và Thường Tân.  

Đáng chú ý, trong tuần 11, TPHCM ghi nhận 2 ca tử vong vì bệnh tay chân miệng, nâng tổng số tử vong vì bệnh này từ đầu năm đến nay lên 3 ca (cùng kỳ năm 2025 không có trường hợp nào tử vong).

Tính đến tuần 11, TPHCM đã lấy tổng cộng 25 mẫu giám sát, ghi nhận 6 ca bệnh dương tính với chủng EV71.

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NÓNG: Tăng báo động số ca mắc tay chân miệng, đã có 3 ca tử vong - Ảnh 1
Trẻ điều trị bệnh tay chân miệng tại TPHCM - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, dù xu hướng chung của bệnh tay chân miệng tiếp tục giảm so với các tuần cuối năm 2025, nhưng việc số ca ghi nhận trong tuần 11 tăng cao so với tuần 10 cho thấy bệnh có xu hướng gia tăng mạnh trở lại.

Do đó, trong thời gian tới, ngành chức năng cần tiếp tục tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý ổ dịch kịp thời và đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh tại cộng đồng, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục mầm non và nhóm trẻ gia đình.

Về sốt xuất huyết, từ ngày 9/3 đến ngày 15/3, TPHCM ghi nhận 582 ca, giảm 14,4% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm đến tuần 11 là hơn 12.200 ca.

Nửa đầu tháng 3, thành phố đã giám sát 1.013 điểm nguy cơ sốt xuất huyết, trong đó có 25 điểm giám sát phát sinh lăng quăng.

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