Bé gái 2 tuổi tử vong vì tò mò ăn món 'vạn người mê'

Sức khỏe 23/03/2026 17:08

Ớt là một loại gia vị có nhiều tác dụng và được nhiều người yêu thích. Nhưng nếu bạn ăn quá nhiều ớt cay sẽ gây ra những tác hại khôn lường đối với sức khỏe.

Trên thực tế rất ít người biết đến mức độ nguy hiểm của ớt với trẻ nhỏ. Ớt không chỉ cay và khiến trẻ sợ mà thậm chí có thể dẫn đến tử vong rất xót xa. Một trường hợp điển hình vào đầu năm 2013, tại Mỹ có báo cáo một bé gái 2 tuổi bị ép ăn ớt bột, khiến bé bị co giật dẫn đến tử vong. Thêm một trường hợp khác cũng là bé gái 2 tuổi, cũng không may tử vong, chỉ khác ở nguyên nhân là chính bé đã tò mò cắn thử một miếng ớt cay.

Điều đáng nói khi khám nghiệm tử thi do Viện Nghiên cứu Y khoa toàn Ấn (AIIMS) tiến hành cho biết cái chết của bé gây ra do dịch dạ dày đã tràn vào đường hô hấp.

Sự việc đau lòng được tạp chí Medico-Legal Journal đăng tải, bé gái bị ho và nôn ói nhiều lần sau khi ăn ớt, dẫn đến tràn dịch vào đường thở.

Sau khi ăn miếng ớt bé đã bất tỉnh khi được đưa đến bệnh viện địa phương, và dù được cố gắng cấp cứu nhưng bé vẫn tử vong trong vòng 24 giờ sau đó.

Bé gái 2 tuổi tử vong vì tò mò ăn món 'vạn người mê' - Ảnh 1
Bé gái 2 tuổi tử vong thương tâm do ăn phải ớt.

Bác sỹ Chittaranjan Behera, bác sỹ khám nghiệm chia sẻ với tờ Times of India: "Việc dịch dạ dày gây ra suy hô hấp dẫn đến tử vong thật ra không phải là hiếm.

Tuy nhiên, đây là trường hợp đầu tiên như vậy liên quan đến một mẩu ớt mà chúng tôi ghi nhận được."

Theo vị chuyên gia này, cơ thể chúng ta có cơ chế tự bảo vệ chống lại những rủi ro tràn dịch dạ dày hoặc chất nôn vào khí quản - gây ra do hành động ho, nôn ói. Tuy nhiên trong trường hợp của đứa trẻ xấu số trên, có khả năng phản xạ này chưa đủ phát triển, hoặc đã ngưng hoạt động khi bé bị bất tỉnh, và cuối cùng dẫn đến tử vong.

 

Từ trường hợp này bác sĩ cảnh báo, trẻ em chưa thể phân biệt mình ăn được gì và không ăn được gì, nên các bậc phụ huynh cần đảm bảo những thứ như ớt cần được giữ cẩn thận ngoài tầm tay của các bé.

Hiếm gặp: Bé gái 8 tháng tuổi có 26 ngón tay chân

Bé Nguyệt, 8 tháng tuổi, mắc dị tật thừa – dính ngón tay phức tạp với 12 ngón tay và 14 ngón chân.

