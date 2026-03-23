Hiếm gặp: Bé gái 8 tháng tuổi có 26 ngón tay chân

Sức khỏe 23/03/2026 11:45

Bé Nguyệt, 8 tháng tuổi, mắc dị tật thừa – dính ngón tay phức tạp với 12 ngón tay và 14 ngón chân.

BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tình trạng thừa và dính ngón ở cả tay lẫn chân với cấu trúc xương bất thường như Nguyệt thuộc nhóm phức hợp - chiếm tỷ lệ nhỏ. Chị gái Nguyệt cũng mắc dị tật thừa - dính ngón tay, chân, đã được phẫu thuật thành công.

Ở trẻ nhũ nhi, các mạch máu, dây thần kinh và gân của ngón tay, chân đan xen nhau phức tạp, dễ xảy ra tổn thương mạch nuôi trong quá trình phẫu thuật. Sau 3 giờ, êkíp cắt ngón thừa, tái tạo hình dáng ngón chân, bé xuất viện ngay trong ngày.

 

Bác sĩ Trọng hướng dẫn gia đình chăm sóc, vệ sinh và theo dõi sát vùng phẫu thuật cho bé. Bố mẹ cần chú ý màu sắc da, nhiệt độ và sự cử động của các ngón còn lại. Trẻ cần tái khám theo chỉ định hoặc khi ngón tay, chân tím tái, lạnh hoặc sưng bất thường, sẹo co rút.

Hiếm gặp: Bé gái 8 tháng tuổi có 26 ngón tay chân - Ảnh 1
Mỗi bàn chân của bé có 7 ngón, mỗi bàn tay 6 ngón

Thừa ngón tay - chân là dị tật bẩm sinh có tính di truyền, xảy ra do sự phân chia bất thường của các tế bào trong quá trình hình thành chi ở giai đoạn phôi thai. Dính ngón là tình trạng hai hay nhiều ngón tay, ngón chân không được tách rời hoàn toàn, thường xuất hiện ở tuần thứ 4 đến tuần thứ 8 của thai kỳ. Bên cạnh yếu tố di truyền, tình trạng này có thể xảy ra tự phát khi mẹ tiếp xúc với hóa chất, dinh dưỡng kém, nhiễm trùng trong 3 tháng đầu thai kỳ.

Phẫu thuật là phương pháp điều trị triệt để cho dị tật này, thường được chỉ định ở trẻ từ 6 tháng đến trước 2 tuổi. Điều trị sớm còn hạn chế sự tổn thương về mặt tâm lý cho bé.

Bác sĩ Trọng khuyến cáo gia đình có thành viên mắc dị tật chi nên được tư vấn di truyền trước khi có thai. Mẹ có thể giảm rủi ro bằng cách bổ sung axit folic đầy đủ trước, trong thai kỳ, tránh xa thuốc lá, rượu bia và hóa chất, không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

 

Xót xa bé trai 7 tuổi suy gan cấp vì thói quen đến từ cha mẹ

Xót xa bé trai 7 tuổi suy gan cấp vì thói quen đến từ cha mẹ

Bệnh nhi 7 tuổi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình trong tình trạng men gan tăng cao bất thường.

Công an vào cuộc vụ nam thanh niên tạt đầu xe, tát liên tiếp một phụ nữ ở Hà Nội

Công an vào cuộc vụ nam thanh niên tạt đầu xe, tát liên tiếp một phụ nữ ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Con trai thừa nhận ngoại tình còn đòi dắt "cháu đích tôn" về nhà, mẹ chồng tôi bỗng nở nụ cười lạ cùng lời tuyên bố khiến anh ta lặng người

Con trai thừa nhận ngoại tình còn đòi dắt "cháu đích tôn" về nhà, mẹ chồng tôi bỗng nở nụ cười lạ cùng lời tuyên bố khiến anh ta lặng người

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Hiếm gặp: Bé gái 8 tháng tuổi có 26 ngón tay chân

Hiếm gặp: Bé gái 8 tháng tuổi có 26 ngón tay chân

Sức khỏe 1 giờ 19 phút trước
Cú sốc sau khi bị phản bội: Thấy chồng quỳ sụp cầu xin tha thứ, tôi chỉ thấy nực cười cho một kẻ đến muộn

Cú sốc sau khi bị phản bội: Thấy chồng quỳ sụp cầu xin tha thứ, tôi chỉ thấy nực cười cho một kẻ đến muộn

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Bạn có đang bỏ lỡ những loại thực phẩm bổ máu "thần kỳ" ngay trong chính gian bếp

Bạn có đang bỏ lỡ những loại thực phẩm bổ máu "thần kỳ" ngay trong chính gian bếp

Sống khỏe 1 giờ 34 phút trước
8 lao động Việt gặp nạn, 4 người tử vong, mất tích tại Nhật

8 lao động Việt gặp nạn, 4 người tử vong, mất tích tại Nhật

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Người yêu cũ xông vào lễ đường đòi tái hợp, tôi chỉ cười khẩy đáp một câu khiến anh ta "hóa đá", cả hội trường vỗ tay rần rần

Người yêu cũ xông vào lễ đường đòi tái hợp, tôi chỉ cười khẩy đáp một câu khiến anh ta "hóa đá", cả hội trường vỗ tay rần rần

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Tình cờ thấy tờ giấy lạ dưới gầm giường nhà bạn gái, tôi lén đọc rồi "hóa đá" trước thông tin chấn động bên trong

Tình cờ thấy tờ giấy lạ dưới gầm giường nhà bạn gái, tôi lén đọc rồi "hóa đá" trước thông tin chấn động bên trong

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Thư Kỳ từng từ chối lời mời ăn tối 'giá trị khủng' vì lý do này

Thư Kỳ từng từ chối lời mời ăn tối 'giá trị khủng' vì lý do này

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức sau ngày 23/3/2026, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức sau ngày 23/3/2026, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước

Đúng ngày mai, thứ Hai 23/3/2026, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Đúng ngày mai, thứ Hai 23/3/2026, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Xót xa bé trai 7 tuổi suy gan cấp vì thói quen đến từ cha mẹ

Xót xa bé trai 7 tuổi suy gan cấp vì thói quen đến từ cha mẹ

Giá vàng hôm nay, ngày 23/3/2026: Thủng mốc 4.400 USD/ounce, vàng SJC về dưới 17 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/3/2026: Thủng mốc 4.400 USD/ounce, vàng SJC về dưới 17 triệu đồng/lượng

Xót xa bé trai 7 tuổi suy gan cấp vì thói quen đến từ cha mẹ

Xót xa bé trai 7 tuổi suy gan cấp vì thói quen đến từ cha mẹ

Người phụ nữ nhập viện sau khi tự tiêm meso làm đẹp tại nhà

Người phụ nữ nhập viện sau khi tự tiêm meso làm đẹp tại nhà

Bác sĩ cảnh báo 3 tác hại trước trào lưu ẩm thực 'ăn hoa như ăn rau'

Bác sĩ cảnh báo 3 tác hại trước trào lưu ẩm thực 'ăn hoa như ăn rau'

Sản phụ 60 tuổi sinh bé trai nặng 2,8kg

Sản phụ 60 tuổi sinh bé trai nặng 2,8kg

Chuyên gia nói gì về khả năng lây lan của ca tử vong do não mô cầu ở Phú Quốc?

Chuyên gia nói gì về khả năng lây lan của ca tử vong do não mô cầu ở Phú Quốc?

7 dấu hiệu cơ thể đang tích tụ độc tố quá mức

7 dấu hiệu cơ thể đang tích tụ độc tố quá mức