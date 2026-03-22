Bác sĩ cảnh báo 3 tác hại trước trào lưu ẩm thực 'ăn hoa như ăn rau'

Đặc biệt trong tự nhiên một số loài hoa rất đẹp nhưng chứa độc tố mạnh. Trúc đào là ví dụ điển hình. Loài cây này chứa glycoside tim có thể gây rối loạn nhịp tim, hạ huyết áp, hôn mê và thậm chí tử vong nếu ăn phải. Các loài thuộc nhóm cà độc dược hoặc hoa chuông chứa scopolamine và atropine, có thể gây ảo giác, giãn đồng tử, khó thở và ngộ độc nặng.

Hoa không chỉ mang lại màu sắc cho món ăn, nhiều loài hoa còn chứa các hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên theo các chuyên gia không phải loại hoa nào cũng có thể ăn được. Việc lạm dụng hoặc "thần thánh hóa" công dụng của hoa có thể dẫn đến những hiểu lầm nguy hiểm, tiềm ần các rủi ro cho sức khỏe.

Hoa trồng làm cảnh thường không được sản xuất theo tiêu chuẩn thực phẩm. Vì vậy, chúng có thể chứa dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm hoặc các hóa chất bảo vệ thực vật.

Ngoài ra, nhiều loài hoa cảnh quen thuộc như đỗ quyên, cẩm tú cầu, thủy tiên hay lan chuông cũng có thể gây đau bụng, nôn mửa, rối loạn tim mạch nếu ăn phải.

Nếu được trồng ở khu vực đất hoặc nguồn nước ô nhiễm, hoa còn có thể tích tụ kim loại nặng như chì, cadmium hoặc đồng. Việc tiêu thụ lâu dài những sản phẩm này có thể gây tổn thương gan, rối loạn nội tiết, ảnh hưởng hệ thần kinh và tăng nguy cơ ung thư.

Hoa thường được ăn sống hoặc chế biến nhẹ nên dễ mang theo vi khuẩn như E. coli, Salmonella hoặc Staphylococcus nếu quá trình trồng trọt và rửa không đảm bảo vệ sinh.

Ngoài ra, protein trong một số loài hoa có thể gây dị ứng. Người bị dị ứng có thể xuất hiện triệu chứng từ ngứa miệng, nổi mề đay đến khó thở hoặc sốc phản vệ.

Nhiều người đua nhau ăn các loại hoa và chia sẻ lên mạng xã hội

Bác sĩ Hoàng cho rằng việc lạm dụng hoặc “thần thánh hóa” công dụng của hoa có thể dẫn đến những hiểu lầm nguy hiểm, tiềm ần các rủi ro cho sức khỏe.

Trong khi đó, việc phân biệt các loài hoa bằng mắt thường không hề dễ, đặc biệt với những người không có kiến thức về thực vật.

Bác sĩ Hoàng khuyến cáo, để đảm bảo an toàn, người dân chỉ nên sử dụng những loại hoa đã được xác định là ăn được, có nguồn gốc rõ ràng và được trồng theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Mọi người không dùng hoa mua ở tiệm, hoa trang trí hoặc hoa ven đường. Khi chế biến, cần rửa kỹ dưới nước sạch, loại bỏ nhụy, đài và các bộ phận không ăn được; đồng thời chỉ nên sử dụng với lượng nhỏ như một phần phụ trong bữa ăn, không nên ăn thường xuyên hoặc thay thế thực phẩm chính.

Đặc biệt, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc cơ địa dị ứng cần thận trọng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.