Cảnh báo: Bé gái tử vong sau 9 giờ phát bệnh nghi do não mô cầu

Sức khỏe 19/03/2026 05:15

Cơ quan chức năng đặc khu Phú Quốc (An Giang) đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, giám sát dịch tễ sau khi ghi nhận 1 nữ sinh tử vong với các triệu chứng lâm sàng nghi mắc bệnh viêm não mô cầu.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, chiều 18/3, thông tin từ Trung tâm Y tế Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã có báo cáo nhanh về một trường hợp bệnh nhân T.H.N.Y. (11 tuổi, học sinh ở Trường tiểu học Dương Đông 4, đặc khu Phú Quốc) nghi bị mắc bệnh viêm não mô cầu.

Theo đó, mới đây bệnh nhân Y. được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế Phú Quốc trong tình trạng tái tím và nổi ban khắp người. Sau khi tiếp nhận, bác sĩ đã thực hiện hồi sức tích cực. 

Do diễn biến quá nhanh, bệnh nhân đã không qua khỏi. Với biểu hiện bệnh trên, bác sĩ nghi bệnh nhân Y. mắc bệnh viêm não mô cầu. Đồng thời qua truy vết tìm hiểu, Y. trong lúc phát bệnh chỉ đi học rồi về nhà ở khu phố 10 Dương Đông. 

Cảnh báo: Bé gái tử vong sau 9 giờ phát bệnh nghi do não mô cầu - Ảnh 1
Hình ảnh mô phỏng vi khuẩn não mô cầu

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Trung tâm Y tế Phú Quốc hiện đã hướng dẫn mọi người tiếp xúc gần ca bệnh Y. tự theo dõi sức khỏe dưới sự giám sát của bác sĩ ở Trạm y tế Dương Đông (thời gian theo dõi từ 7 - 10 ngày).

Phụ huynh có con em tiếp xúc gần với bệnh nhân Y. thì nên quan sát, vệ sinh mũi họng và đeo khẩu trang cho trẻ. Nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu sốt, mệt, lơ mơ thì gia đình nhanh đưa trẻ đến bệnh viện khám bệnh.

Đơn vị liên quan phối hợp UBND đặc khu Phú Quốc tổ chức khử khuẩn lớp học, nhà trọ và các khu vực có ca mắc bệnh lui tới.

Nhà trường cũng thông báo tất cả học sinh phải đeo khẩu trang, sử dụng nước uống đóng chai cá nhân cho từng em, rửa tay thường xuyên.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vắc xin viêm não mô cầu hoặc tiêm nhắc lại để phòng bệnh (càng sớm càng tốt), đặc biệt các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh.

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