Sản phụ 60 tuổi sinh bé trai nặng 2,8kg

Sức khỏe 22/03/2026 22:44

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản T.Ư (Hà Nội) vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho sản phụ 60 tuổi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sản phụ nhập viện khi thai 38,2 tuần, tình trạng toàn thân tạm ổn định nhưng có nhiều yếu tố nguy cơ như đang điều trị tăng huyết áp mạn tính, đái tháo đường thai kỳ phải kiểm soát bằng insulin hằng ngày. Sản phụ cũng có tiền sử mổ mở chửa ngoài tử cung và mổ tách dính buồng tử cung.

Đại diện kíp mổ chia sẻ, trước giờ mổ, các chỉ số sinh tồn của sản phụ được kiểm soát tương đối ổn định. Trong suốt ca phẫu thuật, bên cạnh sự tập trung cao độ về chuyên môn, GS.TS. BS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, liên tục trò chuyện, động viên để người mẹ bớt căng thẳng, đó cũng là cách "trấn an" để giúp sản phụ vững tâm.

Em bé chào đời ngày 20/3, nặng 2,8 kg, khóc to, phản xạ tốt, được GS Ánh cắt dây rốn chậm, đây là một chỉ định chuyên môn ngăn ngừa thiếu máu, cải thiện hệ miễn dịch cho sơ sinh.

 

Các bác sĩ cho biết, đây là thai kỳ thuộc nhóm nguy cơ rất cao với nhiều bệnh lý nền phức tạp. 

Sản phụ 60 tuổi sinh bé trai nặng 2,8kg - Ảnh 1
Em bé chào đời an toàn, khỏe mạnh - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, ở tuổi 60, quá trình mang thai và sinh nở trở thành một thử thách khắc nghiệt đối với hệ tim mạch, nội tiết và cả khả năng hồi phục vốn đã suy giảm theo thời gian - mỗi chỉ số đều cần được giữ trong giới hạn an toàn, mỗi diễn biến đều có thể trở thành một bước ngoặt khó lường.

Những nguy cơ như tai biến tim mạch, đột quỵ do tăng huyết áp, rối loạn đường huyết trong và sau mổ, băng huyết do tử cung co hồi kém, nhiễm trùng hay hồi phục chậm… luôn hiện hữu với những người lớn tuổi mang thai.

Đặc biệt, với sản phụ này, tiền sử 2 lần phẫu thuật khiến nguy cơ dính, tổn thương mô và chảy máu trong mổ cao hơn, đòi hỏi từng thao tác phải đủ chắc chắn, gần như không cho phép "sai số" trong quá trình mổ.

Với những ca bệnh đặc biệt như vậy, theo Giáo sư Ánh, thành công không chỉ dừng lại ở việc đón một em bé khỏe mạnh, mà còn là quá trình tiếp tục theo dõi và hồi sức sau mổ cho người mẹ vẫn là thử thách. Do đó, người mang thai ở tuổi rất cao cần được quản lý tại các cơ sở y tế chuyên sâu.

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