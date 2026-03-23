Người phụ nữ nhập viện sau khi tự tiêm meso làm đẹp tại nhà

Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an) vừa tiếp nhận một phụ nữ 39 tuổi biến chứng nặng sau khi tự mua meso rồi nhờ người không có chuyên môn tiêm tại nhà.

Chỉ sau 2 ngày tiêm meso, bệnh nhân xuất hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường như nổi sẩn, sưng, nóng, đỏ, đau tại vị trí tiêm. Tình trạng nhanh chóng lan rộng, phù nề toàn bộ vùng mặt, kèm theo sốt cao 38-39°C.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng lên 16 G/l, gần gấp đôi bình thường; chỉ số CRP đạt 12,6 mg/l, cao gấp 2,5 lần, cho thấy cơ thể đang trong tình trạng nhiễm trùng cấp.

Tại Khoa Da liễu, bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh, thuốc kháng viêm, giảm phù nề và chăm sóc tại chỗ. Sau 5 ngày, bệnh nhân mới hết sốt, vùng da giamr sưng đỏ, các tổn thương chuyển sang giai đoạn thâm sau viêm

Ảnh minh họa

BSCKI Lưu Thị Quỳnh, Khoa Da liễu và Miễn dịch dị ứng, cho biết meso (mesotherapy) là phương pháp thẩm mỹ nội khoa phổ biến, giúp đưa dưỡng chất trực tiếp vào da để cải thiện lão hóa, nám, da khô. Tuy nhiên, kỹ thuật này tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thực hiện sai cách.

Một trong những biến chứng đáng chú ý là phản ứng u hạt sau tiêm (như trường hợp người phụ nữ 39 tuổi vừa được cấp cứu) - phản ứng viêm của cơ thể trước các chất lạ. Nguy cơ tăng cao khi người tiêm sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, tiêm không đảm bảo vô khuẩn hoặc do người không có chuyên môn thực hiện. Biểu hiện thường là sưng, đỏ, đau, xuất hiện nốt cứng dưới da, có thể tiến triển thành nhiễm trùng, áp xe, thậm chí để lại sẹo và rối loạn sắc tố kéo dài.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn tại nhà. Việc tiêm meso cần được tiến hành tại cơ sở y tế được cấp phép, bởi bác sĩ chuyên môn, đảm bảo vô khuẩn. Khi có dấu hiệu bất thường như sưng, đau, sốt hoặc tổn thương lan rộng, cần đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-nhap-vien-sau-khi-tu-tiem-meso-lam-ep-tai-nha-755840.html