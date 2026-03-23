Người phụ nữ nhập viện sau khi tự tiêm meso làm đẹp tại nhà

Sức khỏe 23/03/2026 05:15

Chỉ sau 2 ngày tiêm meso, bệnh nhân xuất hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường như nổi sẩn, sưng, nóng, đỏ, đau tại vị trí tiêm. Tình trạng nhanh chóng lan rộng, phù nề toàn bộ vùng mặt, kèm theo sốt cao 38-39°C.

Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an) vừa tiếp nhận một phụ nữ 39 tuổi biến chứng nặng sau khi tự mua meso rồi nhờ người không có chuyên môn tiêm tại nhà.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng lên 16 G/l, gần gấp đôi bình thường; chỉ số CRP đạt 12,6 mg/l, cao gấp 2,5 lần, cho thấy cơ thể đang trong tình trạng nhiễm trùng cấp.

Tại Khoa Da liễu, bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh, thuốc kháng viêm, giảm phù nề và chăm sóc tại chỗ. Sau 5 ngày, bệnh nhân mới hết sốt, vùng da giamr sưng đỏ, các tổn thương chuyển sang giai đoạn thâm sau viêm

Người phụ nữ nhập viện sau khi tự tiêm meso làm đẹp tại nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa

BSCKI Lưu Thị Quỳnh, Khoa Da liễu và Miễn dịch dị ứng, cho biết meso (mesotherapy) là phương pháp thẩm mỹ nội khoa phổ biến, giúp đưa dưỡng chất trực tiếp vào da để cải thiện lão hóa, nám, da khô. Tuy nhiên, kỹ thuật này tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thực hiện sai cách.

Một trong những biến chứng đáng chú ý là phản ứng u hạt sau tiêm (như trường hợp người phụ nữ 39 tuổi vừa được cấp cứu) - phản ứng viêm của cơ thể trước các chất lạ. Nguy cơ tăng cao khi người tiêm sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, tiêm không đảm bảo vô khuẩn hoặc do người không có chuyên môn thực hiện. Biểu hiện thường là sưng, đỏ, đau, xuất hiện nốt cứng dưới da, có thể tiến triển thành nhiễm trùng, áp xe, thậm chí để lại sẹo và rối loạn sắc tố kéo dài.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn tại nhà. Việc tiêm meso cần được tiến hành tại cơ sở y tế được cấp phép, bởi bác sĩ chuyên môn, đảm bảo vô khuẩn. Khi có dấu hiệu bất thường như sưng, đau, sốt hoặc tổn thương lan rộng, cần đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Bác sĩ cảnh báo 3 tác hại trước trào lưu ẩm thực 'ăn hoa như ăn rau'

Gần đây, mạng xã hội liên tục lan truyền các video chế biến món ăn từ những loài hoa vốn chỉ dùng để trang trí, thờ cúng hoặc trồng làm cảnh.

Tử vi thứ Ba 24/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền bạc dư dả, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc hao hụt

Hy hữu: Nhiều người trong một xóm ở TP.HCM trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

Đúng hôm nay, thứ Hai 23/3/2026, xua đuổi vận xui, đón vạn điều may, 3 con giáp thu lợi nhuận đầy túi, của cải tới tấp ùa về, đổi đời giàu sang phú quý

Xót xa bé trai 7 tuổi suy gan cấp vì thói quen đến từ cha mẹ

Sự thật về loại "thuốc bổ tự nhiên" ăn vào là mê: Vừa giải nhiệt, vừa bồi bổ như dùng sâm quý

Sau hôm nay, thứ Hai 23/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/3/2026), thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý

Cuối ngày hôm nay (23/3/2026), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Qua đêm nay, Thần Tài báo mộng, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 22/3/2026: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng

Đúng ngày mai, thứ Hai 23/3/2026, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Người đàn ông trung niên bị xuất huyết não sau khi đi tàu lượn siêu tốc

Xót xa bé trai 7 tuổi suy gan cấp vì thói quen đến từ cha mẹ

Bác sĩ cảnh báo 3 tác hại trước trào lưu ẩm thực 'ăn hoa như ăn rau'

Sản phụ 60 tuổi sinh bé trai nặng 2,8kg

Chuyên gia nói gì về khả năng lây lan của ca tử vong do não mô cầu ở Phú Quốc?

7 dấu hiệu cơ thể đang tích tụ độc tố quá mức

Hy hữu: Trẻ bị viêm nhiễm do đồ chơi kẹt ở vùng kín

