Bộ Y tế thông tin, trong đợt dịch Tay chân miệng hiện nay có lưu hành chủng virus Enterovirus 71 (EV71), đây là tác nhân có khả năng gây biến chứng thần kinh nặng và diễn tiến nhanh, làm gia tăng nguy cơ tử vong.

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, trước diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, sáng 29/3, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến giám sát công tác thu dung, điều trị bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Theo báo cáo của ngành y tế TPHCM, trong 11 tuần đầu năm 2026, toàn thành phố ghi nhận hơn 7.000 ca tay chân miệng, tăng khoảng 240% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ ca bệnh nặng (từ độ 2B trở lên) chiếm khoảng 1,3%.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, trong 3 tháng đầu năm 2026 đã tiếp nhận 330 ca điều trị nội trú, trong đó khoảng 97% là trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo, chủ yếu dưới 2 tuổi. Bệnh viện cũng ghi nhận 52 ca bệnh nặng.

Đáng lưu ý, kết quả xét nghiệm cho thấy sự lưu hành của chủng virus Enterovirus 71 (EV71) – tác nhân có khả năng gây biến chứng thần kinh nặng và diễn tiến nhanh, làm gia tăng nguy cơ tử vong.

Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn kiểm tra tình hình dịch Tay chân miệng tại TP.HCM.

Theo thông tin từ VnExpress, EV71 thường tấn công trực tiếp lên não bộ, có thể khiến bệnh nhi chuyển biến xấu cực kỳ nhanh, nhiều ca trở nặng chỉ trong vòng 24 giờ. Nếu không được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, nguy cơ tử vong hoặc di chứng não là rất lớn.

Dấu hiệu cảnh báo là trẻ sốt cao liên tục (40-41 độ C) khó hạ, giật mình khi ngủ, run chi cho thấy tổn thương thần kinh.

Dự báo, dịch bệnh có thể đạt đỉnh vào các tháng 5–6 và tiếp tục xuất hiện một đợt cao điểm khác từ tháng 9 đến cuối năm.

Chưa đầy 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 25.094 ca mắc, cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có 4 trường hợp tử vong.

Đáng chú ý, khu vực phía Nam chiếm tới 71,9% tổng số ca bệnh với hơn 18.000 trường hợp. Trẻ từ 1–5 tuổi gần như trở thành “tâm dịch” khi chiếm tới 92,7% số ca mắc. Với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, nhóm này có nguy cơ chuyển nặng nhanh, thậm chí biến chứng nguy hiểm nếu phát hiện muộn.

