Hiếm gặp cô gái trẻ có 3 quả thận, chỉ chiếm 1% dân số

Một phụ nữ 22 tuổi ở Đà Nẵng được bác sĩ phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm. Theo các bác sĩ, những trường hợp có 3 quả thận chỉ chiếm 1% dân số. Bệnh có thể gây nhiễm trùng tiết niệu tái phát, tiểu buốt, tiểu rắt, đau vùng hông lưng.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam thông tin, các bác sĩ ở đây vừa điều trị thành công một trường hợp dị tật bẩm sinh hiếm gặp của hệ tiết niệu ở bệnh nhân nữ 22 tuổi.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau vùng hông trái. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc dị tật thận - niệu quản đôi bên trái (tổng 3 thận). Trong đó, một thận đã mất chức năng, niệu quản giãn lớn bất thường, chứa nhiều mủ gây nhiễm trùng nặng.

Theo các chuyên gia, đây là dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ xuất hiện ở khoảng 1% dân số, với tỷ lệ nữ mắc cao hơn nam. Bệnh có thể gây ra các triệu chứng như nhiễm trùng tiết niệu tái phát, tiểu buốt, tiểu rắt, đau vùng hông lưng nhưng một số trường hợp không có biểu hiện rõ ràng.

Hình ảnh thận trên phim

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi hội chẩn chuyên môn và kiểm soát tình trạng viêm nhiễm, ê-kíp Khoa Ngoại thận tiết niệu đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ hệ thống thận và niệu quản bên trái đã mất chức năng nhằm loại bỏ ổ nhiễm trùng và phòng ngừa biến chứng.

Do niệu quản giãn lớn, cấu trúc ngoằn ngoèo và bám sát các mạch máu lớn, quá trình bóc tách gặp nhiều khó khăn. Ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ và đã thành công.

Hậu phẫu, bệnh nhân được theo dõi tích cực và phục hồi tốt. Đến ngày thứ ba, người bệnh đã có thể ăn uống và vận động nhẹ.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý, đặc biệt là dị tật bẩm sinh, từ đó có hướng điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.

