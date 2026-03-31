NÓNG: Phát hiện ca nhiễm biến thể COVID-19 mới đầu tiên, có khác gì so với chủng cũ?

Sức khỏe 31/03/2026 15:38

Ngày 30/3, cơ quan y tế và phúc lợi Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể phụ BA.3.2 của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại vùng lãnh thổ này.

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, ca nhiễm là một bé gái 10 tuổi, quốc tịch Singapore, nhập cảnh ngày 14/3 qua Sân bay quốc tế Đào Viên với triệu chứng sốt 38,5°C. Hành khách đã tự nguyện cung cấp mẫu xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan kiểm dịch và cho kết quả dương tính với biến thể BA.3.2.

Trong thời gian lưu trú tại Đài Loan từ ngày 14-20/3, bé gái chủ yếu ở tại thành phố Đài Bắc. Trước đó 14 ngày, bé gái sinh sống cùng gia đình tại Singapore.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, trong 12 tháng qua, bé gái chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. 

Giới chức y tế Đài Loan cho biết, trong giai đoạn đầu giám sát toàn cầu, tỷ lệ ca nhiễm biến thể BA.3.2 từng tăng nhẹ khoảng 3-4% nhưng không lan rộng. Hiện biến thể này chưa phải là chủng lưu hành chính, chưa ghi nhận dấu hiệu gia tăng rõ rệt về khả năng lây lan cũng như nguy cơ gây bệnh nặng.

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các loại vaccine hiện có vẫn duy trì hiệu quả bảo vệ trước nguy cơ chuyển nặng do biến thể BA.3.2 gây ra. Biến thể này đã được WHO xếp vào nhóm “biến thể cần theo dõi” từ tháng 12/2025. Giới chức y tế Đài Loan cho rằng, hiện chưa cần áp dụng các biện pháp phòng dịch đặc biệt đối với trường hợp này, song sẽ tiếp tục tăng cường giám sát tại cửa khẩu.

Virus SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân mắc COVID-19

Theo thông tin từ VTC News, trước sự lan truyền các biến thể phụ mới, ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch cơ bản như đeo khẩu trang tại nơi đông người, rửa tay thường xuyên, theo dõi sức khỏe và đi khám khi có triệu chứng nghi ngờ. Việc tiêm vaccine đầy đủ và tiêm nhắc lại, đặc biệt đối với nhóm nguy cơ cao, vẫn được coi là biện pháp quan trọng nhằm giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh giao lưu, đi lại quốc tế gia tăng, nguy cơ xuất hiện và xâm nhập các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vẫn hiện hữu, do đó cần duy trì hệ thống giám sát dịch tễ hiệu quả, kết hợp các biện pháp phòng ngừa chủ động để kiểm soát dịch bệnh.

