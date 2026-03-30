Trứng kiến: Món ăn lạ miệng nhưng gây dị ứng, sốc phản vệ tùy người

Sức khỏe 30/03/2026 11:37

Những năm gần đây, trứng kiến trở thành món ăn lạ miệng được nhiều người săn tìm mỗi khi vào mùa. Đây là đặc sản của vùng núi phía Bắc, thường xuất hiện trong thời gian ngắn, khoảng tháng 3 âm lịch. Từ nguyên liệu này, người dân chế biến thành nhiều món độc đáo như trứng kiến rang, chả trứng kiến, xôi trứng kiến hay bánh trứng kiến.

Theo thông tin từ VietNamNet, trứng kiến trở thành món ăn lạ miệng được nhiều người săn tìm mỗi khi vào mùa. Đây là đặc sản của vùng núi phía Bắc, thường xuất hiện trong thời gian ngắn, khoảng tháng 3 âm lịch. Từ nguyên liệu này, người dân chế biến thành nhiều món độc đáo như trứng kiến rang, chả trứng kiến, xôi trứng kiến hay bánh trứng kiến.

Tuy nhiên, song song với trào lưu thưởng thức món ăn lạ miệng, các cơ sở y tế liên tiếp ghi nhận những ca dị ứng, thậm chí sốc phản vệ sau khi ăn trứng kiến.

Điển hình, trung tuần tháng 4/2025, Khoa Hồi sức cấp cứu - Nhi, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên (Yên Bái cũ) tiếp nhận một bệnh nhân bị phản vệ độ II sau khi ăn bánh trứng kiến.

Trước đó, đầu tháng 4/2024, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vị Xuyên (Hà Giang cũ) cũng cấp cứu hai bệnh nhi có biểu hiện nổi mẩn ngứa toàn thân, khó thở, nôn sau khoảng một giờ ăn bánh trứng kiến. Các bác sĩ chẩn đoán các trường hợp này đều bị sốc phản vệ độ II.

Trứng kiến: Món ăn lạ miệng nhưng gây dị ứng, sốc phản vệ tùy người - Ảnh 1
Trứng kiến được nhiều người săn lùng vì lời đồn bổ dưỡng

Theo thông tin từ VTV News, những món ăn như cáy, đuông dừa, trứng kiến vốn quen thuộc, thậm chí được xem là đặc sản. Tuy nhiên, với người có cơ địa dị ứng, đây lại là tác nhân nguy hiểm có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch quá mức.

Đáng lo ngại, nhiều người từng bị dị ứng nhẹ lại chủ quan, tiếp tục ăn lại thực phẩm do thói quen hoặc sở thích. Thực tế, phản vệ ở lần sau thường diễn tiến nhanh hơn, nặng hơn và khó kiểm soát hơn lần trước.

Các chuyên gia cảnh báo, phản vệ có thể tiến triển từ nổi mề đay, khó thở đến tụt huyết áp, sốc, thậm chí ngừng tuần hoàn chỉ trong thời gian rất ngắn - có trường hợp xảy ra trong vài phút đến dưới 1 giờ sau ăn.

Từ các ca bệnh trên, bác sĩ khuyến cáo: Người từng dị ứng thực phẩm cần tuyệt đối không ăn lại, dù chỉ một lượng nhỏ. Chủ động tránh hoàn toàn các thực phẩm đã biết gây dị ứng. Thận trọng khi thử các món ăn lạ hoặc đặc sản vùng miền.

Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ phản vệ như ngứa, nổi mề đay, phù môi - lưỡi, khó thở, khò khè, chóng mặt hoặc tụt huyết áp, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay lập tức, tuyệt đối không tự theo dõi tại nhà.

Các bác sĩ nhấn mạnh, dị ứng thực phẩm không đơn thuần là phản ứng nhẹ mà có thể trở thành tình trạng nguy kịch. Chỉ một lần chủ quan cũng có thể phải trả giá bằng tính mạng.

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