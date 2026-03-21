Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông hành hung nữ shipper. Vụ việc được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng, gây bức xúc dư luận.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 21-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trương Nguyên Huy (31 tuổi, ngụ phường Gia Định) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 13 giờ 50 ngày 15-3, Công an phường Gia Định tiếp nhận tin báo của chị HTDT (44 tuổi, ngụ TP.HCM) về việc bị một người đàn ông hành hung khi đang giao đồ ăn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an nhanh chóng xác minh, mời Trương Nguyên Huy đến làm việc.

Theo trình bày của nạn nhân, chị nhận đơn giao đồ ăn qua ứng dụng đến một khách sạn trên địa bàn phường Gia Định. Người đặt đề nghị để đồ ăn tại quầy lễ tân nhưng do không có nhân viên trực nên chị đề nghị khách ra lấy trực tiếp.

Khởi tố, bắt tạm giam đối với Trương Nguyên Huy (31 tuổi, ngụ phường Gia Định) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Ít phút sau, Huy ra nhận hàng. Trong lúc trao đổi, hai bên xảy ra lời qua tiếp lại do bất đồng về cách thức giao nhận. Bất ngờ, Huy dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu khiến chị T ngã xuống đường, xe máy đổ đè lên chân.

Chưa dừng lại, Huy tiếp tục xô đẩy khiến chị T ngã thêm lần nữa. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh đến can ngăn. Nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện thăm khám.

Theo thông tin báo Dân Trí, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời Trương Nguyên Huy đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Huy khai giữa anh ta và bà T. xảy ra tranh cãi do bất đồng về cách thức nhận hàng. Bị can đã dùng tay đánh vào vùng đầu nạn nhân nhiều lần, sau đó tiếp tục có hành vi kéo tay khiến nạn nhân ngã.

Hiện Công an phường Gia Định đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục thu thập, củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn là hành vi không thể chấp nhận và sẽ bị xử lý nghiêm. Công an TP.HCM cho biết sẽ kiên quyết điều tra, xử lý dứt điểm các hành vi côn đồ, xâm hại sức khỏe người khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoi-to-bat-tam-giam-nguoi-an-ong-hanh-hung-nu-shipper-o-tphcm-755748.html