Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông hành hung nữ shipper ở TP.HCM

Đời sống 21/03/2026 10:24

Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông hành hung nữ shipper. Vụ việc được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng, gây bức xúc dư luận.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 21-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trương Nguyên Huy (31 tuổi, ngụ phường Gia Định) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 13 giờ 50 ngày 15-3, Công an phường Gia Định tiếp nhận tin báo của chị HTDT (44 tuổi, ngụ TP.HCM) về việc bị một người đàn ông hành hung khi đang giao đồ ăn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an nhanh chóng xác minh, mời Trương Nguyên Huy đến làm việc.

Theo trình bày của nạn nhân, chị nhận đơn giao đồ ăn qua ứng dụng đến một khách sạn trên địa bàn phường Gia Định. Người đặt đề nghị để đồ ăn tại quầy lễ tân nhưng do không có nhân viên trực nên chị đề nghị khách ra lấy trực tiếp.

Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông hành hung nữ shipper ở TP.HCM - Ảnh 1
 Khởi tố, bắt tạm giam đối với Trương Nguyên Huy (31 tuổi, ngụ phường Gia Định) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Ít phút sau, Huy ra nhận hàng. Trong lúc trao đổi, hai bên xảy ra lời qua tiếp lại do bất đồng về cách thức giao nhận. Bất ngờ, Huy dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu khiến chị T ngã xuống đường, xe máy đổ đè lên chân.

Chưa dừng lại, Huy tiếp tục xô đẩy khiến chị T ngã thêm lần nữa. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh đến can ngăn. Nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện thăm khám.

Theo thông tin báo Dân Trí, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời Trương Nguyên Huy đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Huy khai giữa anh ta và bà T. xảy ra tranh cãi do bất đồng về cách thức nhận hàng. Bị can đã dùng tay đánh vào vùng đầu nạn nhân nhiều lần, sau đó tiếp tục có hành vi kéo tay khiến nạn nhân ngã.

Hiện Công an phường Gia Định đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục thu thập, củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn là hành vi không thể chấp nhận và sẽ bị xử lý nghiêm. Công an TP.HCM cho biết sẽ kiên quyết điều tra, xử lý dứt điểm các hành vi côn đồ, xâm hại sức khỏe người khác.

Danh tính người đàn ông hành hung nữ shipper tại TP.HCM: Lời khai gây bất ngờ

Danh tính người đàn ông hành hung nữ shipper tại TP.HCM: Lời khai gây bất ngờ

Ngày 18/3, Công an phường Gia Định, TPHCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm đối tượng Trương Nguyên Huy (SN 1995, ngụ tại địa phương) về hành vi hành hung người khác.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/3-23/3), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/3-23/3), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị khởi tố: Khung hình phạt cao nhất lên đến chung thân

Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị khởi tố: Khung hình phạt cao nhất lên đến chung thân

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Trứng vịt lộn: "Thuốc bổ" hay "thuốc độc" đều do cách bạn ăn hàng ngày

Trứng vịt lộn: "Thuốc bổ" hay "thuốc độc" đều do cách bạn ăn hàng ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Trương Lăng Hách tiết lộ tăng nhiều cân để đóng phim Trục ngọc

Trương Lăng Hách tiết lộ tăng nhiều cân để đóng phim Trục ngọc

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 21/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 21/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông hành hung nữ shipper ở TP.HCM

Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông hành hung nữ shipper ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Ngực lệch bất thường, người phụ nữ đi khám mới “tá hỏa” phát hiện vỡ túi độn

Ngực lệch bất thường, người phụ nữ đi khám mới “tá hỏa” phát hiện vỡ túi độn

Tin y tế 2 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/3/2026: Vàng miếng SJC rớt thêm 5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 21/3/2026: Vàng miếng SJC rớt thêm 5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội sau ngày 21/3/2026

3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội sau ngày 21/3/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

Chân dung doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền trước khi bị bắt về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Chân dung doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền trước khi bị bắt về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Nóng: Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, vợ cố diễn viên Quý Bình bị bắt

Nóng: Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, vợ cố diễn viên Quý Bình bị bắt

Giá vàng hôm nay, ngày 21/3/2026: Vàng miếng SJC rớt thêm 5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 21/3/2026: Vàng miếng SJC rớt thêm 5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị khởi tố: Khung hình phạt cao nhất lên đến chung thân

Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị khởi tố: Khung hình phạt cao nhất lên đến chung thân

Giá vàng hôm nay, ngày 21/3/2026: Vàng miếng SJC rớt thêm 5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 21/3/2026: Vàng miếng SJC rớt thêm 5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Cháy tầng 5 nhà nghỉ, khẩn trương hỗ trợ 95 khách nước ngoài thoát nạn

Cháy tầng 5 nhà nghỉ, khẩn trương hỗ trợ 95 khách nước ngoài thoát nạn

Vạch trần 'vở kịch' vợ cố diễn viên Quý Bình dựng lên để thu 131,3 tỷ đồng từ khách hàng

Vạch trần 'vở kịch' vợ cố diễn viên Quý Bình dựng lên để thu 131,3 tỷ đồng từ khách hàng

Triệt phá 'công xưởng' kem trộn gắn mác Olay, Vaseline quy mô lớn ở TP.HCM

Triệt phá 'công xưởng' kem trộn gắn mác Olay, Vaseline quy mô lớn ở TP.HCM

Sập giàn giáo công trình trường học, 3 công nhân thương vong

Sập giàn giáo công trình trường học, 3 công nhân thương vong