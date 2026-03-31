Danh tính người tử vong bất thường trong công trình bệnh viện ở TP.HCM

Đời sống 31/03/2026 15:05

Ngày 31/3, thông tin từ Công an TPHCM cho biết đã xác định được danh tính người đàn ông tử vong tại công trình dự án Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan đến vụ người đàn ông tử vong bất thường trong công trình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường mà Dân trí đã đưa tin, ngày 31/3, Công an TPHCM đã xác định được danh tính nạn nhân và tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong của người này.

Tối 30/3, người dân đến liên hệ cơ quan công an xin nhận dạng và xác định nạn nhân là anh N.V.H. (19 tuổi, quê An Giang). Sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Người thân của nạn nhân cho biết, anh H. làm công nhân cho một công ty cơ khí và sống cùng ba mẹ tại phòng trọ ở gần hiện trường.

Tối 29/3, anh H. ăn cơm xong rồi đi bộ ra ngoài và sau đó không quay về. Thời gian qua, nam thanh niên này không có biểu hiện bất thường.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu công an nhận định nạn nhân rơi từ trên tầng cao xuống.

Danh tính người tử vong bất thường trong công trình bệnh viện ở TP.HCM - Ảnh 1
Người thân đưa thi thể anh H. về quê lo hậu sự - Ảnh: Báo Dân trí

Như báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 8h30 ngày 30/3, các công nhân đang làm việc tại công trình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường, đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Chánh Hiệp), phát hiện một người đàn ông tử vong tại đây.

 

Nhận tin báo, công an đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, tổ chức kiểm tra, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân mặc quần lửng màu xám, áo thun màu trắng, vùng mặt và miệng có vết thương gây chảy máu, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Liên quan vụ nam thanh niên bạo hành cậu ruột bị tai biến tại phường Khánh Hội (TPHCM), cơ quan chức năng xác định người này có dấu hiệu tâm thần và đã được gia đình đưa đi điều trị.

Máy bay bốc cháy khi vừa cất cánh, phi công phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp

Diễn biến bất ngờ về vụ nữ ca sĩ mặc bikini, nghi tắm tại Giếng Tiên

Mê đồ rau sống, thịt tái, người phụ nữ Hà Nội bị nhiều loại sán làm tổ ở gan

Đúng 6h30 sáng ngày mai, thứ Tư 1/4/2026, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp hồng phát

NÓNG: Phát hiện ca nhiễm biến thể COVID-19 mới đầu tiên, có khác gì so với chủng cũ?

Đúng hôm nay, thứ Tư 1/4/2026, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp hồng phát

Tình cảnh sa sút của nữ diễn viên Angelababy sau thời gian dài bị 'cấm sóng'

Kể từ ngày mai, thứ Tư 1/4/2026, trời cho điềm lành, 3 con giáp tiền bạc lai láng, tài lộc rủng rỉnh, tình duyên may mắn khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 1/4/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

TIN MỚI: Mưa đá kèm dông lốc, sét làm 4 người tử vong, tốc mái hơn 6.500 ngôi nhà

Tử vi thứ Tư 1/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 31/3/2026, 3 con giáp giàu sang khó tả, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, mua nhà sắm xe, sự nghiệp lên hương

Diễn biến bất ngờ về vụ nữ ca sĩ mặc bikini, nghi tắm tại Giếng Tiên

NÓNG: Công an vào cuộc vụ nam thanh niên bạo hành cậu ruột bị tai biến

Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh bên mương nước ở TP.HCM

Danh tính gã hàng xóm sát hại, vùi thi thể cụ bà 87 tuổi trong vườn

Cháy lớn xưởng bánh kẹo 700 m² ở Hà Nội lúc rạng sáng

Đã có hơn 80 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Đắk Lắk