Cảnh sát giao thông hỗ trợ người phụ nữ nghi đột quỵ giữa đường

Đời sống 31/03/2026 20:16

Tổ Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Đức An), Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng vừa hỗ trợ cấp cứu kịp thời một phụ nữ qua khỏi cơn nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Lâm Đồng, chiều 31/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Tổ Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (xã Đức An) vừa hỗ trợ cấp cứu kịp thời một phụ nữ qua cơn nguy kịch.

Trước đó, khoảng 10h40 cùng ngày, tại Km 246 Quốc lộ 28, đoạn qua thôn 4, xã Quảng Sơn, tổ công tác phát hiện một phụ nữ đang tham gia giao thông có biểu hiện bất thường.

Khi đó, bà Hà Thị Thuận (42 tuổi, trú tại bon R’Bút, xã Quảng Sơn) điều khiển xe máy biển kiểm soát 48AG-0xxx, lưu thông theo hướng xã Quảng Phú đi xã Quảng Sơn.

Trong quá trình di chuyển, bà Thuận có biểu hiện choáng váng, không làm chủ tay lái, kèm theo các dấu hiệu như ôm ngực, nôn ói, tê chân tay, nghi bị đột quỵ, không còn khả năng tiếp tục điều khiển phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người phụ nữ nghi đột quỵ giữa đường - Ảnh 1
Cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng hỗ trợ kịp thời người phụ nữ có biểu hiện đột quỵ - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, phát hiện tình huống khẩn cấp, tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ và sử dụng phương tiện đặc chủng đưa bà Thuận đến Bệnh xá xã Quảng Sơn cấp cứu.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời và sự xử lý nhanh chóng của cơ sở y tế, bà Thuận đã qua cơn nguy kịch, hiện đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Sau đó, tổ công tác đã liên hệ, thông báo cho gia đình đến chăm sóc bà Thuận; đồng thời báo cáo lãnh đạo đơn vị để nắm tình hình.

Hành động kịp thời, trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông đã góp phần bảo vệ tính mạng người dân, để lại hình ảnh đẹp trong lòng quần chúng.

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