Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 1/4/2026, 3 con giáp nhận hỉ tín bất ngờ, giàu sang ập đến, tiền của dồi dào, Phúc khí vây quanh, tình duyên mở lối

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 1/4/2026, Chính Quan trợ lực nên Mão có thể tự tin về may mắn trong công việc của mình ngày hôm nay. Ngày này tốt cho những bạn muốn xin việc, bầu cử hoặc học lên cao hơn nữa. Bạn còn nhận được sự nâng đỡ từ những người xa lạ nhờ tính cách thân thiện và hòa đồng.

May mắn là đường tiền bạc thuận lợi nhờ Tam Hợp cục đỡ đần, hay có lộc bất ngờ. Đó có thể là khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức bạn bỏ ra, hoặc là một khoản tiền bất ngờ do người khác trả nợ cũ từ rất lâu rồi.

Tình cảm tốt lên nhờ ngũ hành Mộc Hỏa tương sinh. Người đang ốm sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ người thân và tìm được phương pháp trị bệnh thông qua người quen. Bạn nên trân trọng những mối quan hệ thân thiết, họ chính là quý nhân của bạn.

Con giáp tuổi Thân

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 1/4/2026, được Chính Quan nâng đỡ nên những bạn tuổi Thân khá may mắn trong công việc. Bạn vô cùng khôn khéo trong cách giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng. Bạn không ngừng trau dồi cho công việc, dễ tiếp thu, không chủ quan từ những việc nhỏ nhất.

Tuổi này hôm nay không đến mức thiếu thốn khi có khoản thu nhập ổn định và đều đặn. Bản mệnh cần phải học cách tiết kiệm và đầu tư để tiền bạc sinh sôi nảy nở chứ đừng mãi dậm chân tại chỗ.

Tình duyên nở hoa nhờ cục diện Thổ dưỡng Kim. Bạn là con giáp sống biết điều, biết tu khẩu nên cũng không để bản thân làm phật ý người khác. Người đang ốm đau dễ tìm được thầy thuốc giỏi hoặc có chuyển biến tốt hơn.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 1/4/2026, công việc của tuổi Hợi khi Thiên Ấn tụ khí. Một vài dự án mà bạn đảm nhiệm sẽ được hoàn thành xuất sắc. Tất cả mọi người tại nơi làm việc đang nhìn tuổi Hợi với một con mắt khác. Bạn đã thay đổi khá nhiều, không còn là con người làm việc tùy hứng như trước đây nữa.

Không dừng lại ở đó, vận trình tài lộc trong ngày của bản mệnh cũng rất tốt, con giáp này có cơ hội đón tiền bạc theo nhau đổ về nhà. Nhất là người kinh doanh, buôn bán sẽ có một ngày bội thu, có khả năng phát tài phát lộc và thu về nguồn lợi nhuận tăng cao đột biến.

Chuyện tình cảm tốt đẹp, nhân duyên rộng mở. Mối quan hệ giữa các cặp đôi được dự báo sẽ đạt được bước tiến mới, nếu cảm thấy tình cảm của cả hai đã chín muồi rồi thì có thể tính chuyện về chung một nhà, trái tim sẽ mách bảo cho bạn biết nên làm gì.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!