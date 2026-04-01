Liên tiếp xuất hiện mưa đá tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc: Người dân cần hết sức cảnh giác

Xã hội 01/04/2026 10:40

Đây là lần thứ hai Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc xuất hiện dông lốc, mưa đá. Ngày 29-30/3, dông lốc và mưa đá xảy ra gây nhiều thiệt hại cho người dân.

Theo thông tin báo Dân Trí, rạng sáng 1/4, nhiều phường, xã ngoại thành Hà Nội xuất hiện mưa đá. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia rạng sáng nay cảnh báo nhiều phường, xã cả ngoại thành và nội thành Hà Nội có mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Anh Nguyễn Mạnh Thắng (trú tại Đan Phượng) cho biết khoảng 2h cùng ngày, mưa đá hạt nhỏ xuất hiện và duy trì trong vài phút, sau đó chuyển sang mưa to.

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Mưa đá tiếp tục xuất hiện tại Hà Nội và 1 vài tỉnh phía Bắc. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Tại Phú Thọ, người dân cho biết mưa đá xuất hiện ở nhiều nơi lúc rạng sáng.

Tại Cao Bằng, chiều 31/3, dông lốc và mưa đá xuất hiện ở nhiều xã gây một số thiệt hại cho người dân.

Theo báo VNExpress đưa tin, đây là lần thứ hai Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc xuất hiện giông lốc, mưa đá. Trước đó ngày 29-30/3, hiện tượng này đã khiến 6 người chết. Trong đó, có các trường hợp bị sét đánh tại Tuyên Quang và Sơn La, cùng nạn nhân tử vong do lật thuyền khi giông lốc trên biển và sông, hồ. Ngoài ra, 9 người bị thương.

Thiên tai cũng làm 13 ngôi nhà sập đổ, hơn 6.500 nhà bị tốc mái, hư hỏng; hàng trăm công trình, trường học, nhà văn hóa bị ảnh hưởng; hàng trăm hecta hoa màu, cây trồng bị thiệt hại.

Liên tiếp xuất hiện mưa đá tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc: Người dân cần hết sức cảnh giác - Ảnh 2
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết. Ảnh: VNExpress. 

Theo các chuyên gia, những hiện tượng này thường xảy ra nhanh, bất ngờ, có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và tính mạng của người dân.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông, đồng thời chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện để giảm thiểu thiệt hại.

Các chuyên gia nhận định mưa dông và mưa đá xuất hiện ở miền Bắc là do rãnh áp thấp bị nén kết hợp hội tụ gió đến 5.000m. Hiện tượng này không bất thường.

Mưa đá hình thành do sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa khối không khí lạnh và nền nhiệt tăng nhanh ban ngày khiến khí quyển trở nên bất ổn, tạo điều kiện cho các đám mây dông phát triển mạnh.

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Khoảng 4-5h ngày 30/3, Hà Nội xuất hiện mưa lớn và mưa đá tại một số nơi như Việt Hưng, Mỹ Đình, Tây Hồ, Long Biên, Đông Ngạc...

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