Vương Nhất Bác quyết định gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa

Vương Nhất Bác từng là nguồn thu chủ lực của Nhạc Hoa trong thời gian dài. Theo báo cáo, từ năm 2019 đến 3 quý đầu năm 2022, tỉ lệ doanh thu anh mang lại lần lượt là 16,8%, 36,7%, 49,5% và 58,8%; đến năm 2024, Vương Nhất Bác đóng góp hơn 60% tổng doanh thu của Nhạc Hoa.

Ngày 27/3, Yuehua Entertainment (Nhạc Hoa) thông báo đã hoàn tất việc gia hạn hợp đồng quản lý nghệ sĩ độc quyền với Vương Nhất Bác. Thông báo nêu rõ, nhờ sự cống hiến chuyên nghiệp, bền bỉ và sức hút mạnh mẽ trên thị trường, Vương Nhất Bác đã xây dựng được thương hiệu cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn.

Nhạc Hoa nhấn mạnh: "Việc gia hạn hợp đồng lần này không chỉ tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa ông Vương và tập đoàn chúng tôi, mà còn đánh dấu sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa sự phát triển sự nghiệp trong tương lai của ông với tập đoàn”.

Theo truyền thông Trung Quốc, ​​đây không phải một lần gia hạn bình thường, mà trực tiếp nâng Vương Nhất Bác từ “nghệ sĩ ký hợp đồng” lên thành “đối tác cổ đông”, phá vỡ mô hình hợp tác truyền thống giữa nghệ sĩ và công ty quản lý trong Cbiz.

Trước đó, ngày 25/3, Nhạc Hoa từng công bố kế hoạch thưởng cổ phần cho Vương Nhất Bác với tổng cộng 12,5 triệu đơn vị cổ phiếu hạn chế, tương đương khoảng 1,51% tổng số cổ phần đã phát hành, giá trị được ước tính gần 25 triệu HKD. Nhưng giá mua dành cho Vương Nhất Bác chỉ là 0,01 HKD/cổ phiếu, gần như “cho không”.

Số cổ phần này sẽ được phân bổ thành 4 đợt (mỗi đợt 25%) trong vòng 4 năm, và cần được cổ đông thông qua tại đại hội.

Hội đồng quản trị nhấn mạnh rằng, việc giữ chân và tiếp tục ký hợp đồng dài hạn với Vương Nhất Bác là yếu tố then chốt đối với sự ổn định kinh doanh.

Lợi ích lâu dài và hiệu suất bền vững mà anh mang lại vượt xa tác động pha loãng nhỏ đối với cổ đông thiểu số, từ đó phù hợp hơn với lợi ích chung của toàn thể cổ đông.

Là nghệ sĩ trụ cột của Nhạc Hoa, việc Vương Nhất Bác có gia hạn hợp đồng hay không luôn nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.

Vương Nhất Bác được công ty đề xuất nhận thưởng bằng cổ phần nhằm 'giữ chân' Từ sau khi phim “Đội chống bạo loạn gìn giữ hòa bình” (tháng 5.2024) ra mắt, anh không còn tác phẩm phim ảnh nào được phát hành.

