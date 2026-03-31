Chồng giấu nhẹm kết quả khám bệnh, vợ bất ngờ báo tin vui khiến anh "chết lặng" giữa phòng khách

Tâm sự 31/03/2026 10:49

Biết vợ chồng tôi vẫn chưa có em bé, cậu ấy chủ động đề nghị tôi thử thăm khám để chắc chắn hơn. Tôi vào khám với tâm thế bình thường, thế nhưng lúc cậu bạn gọi đến nhận kết quả, tôi lại không tin vào mắt mình.

Vợ chồng tôi lấy nhau 2 năm rồi. Trước khi kết hôn, chúng tôi không đi khám sức khỏe vì nghĩ ai cũng khỏe mạnh. Bình thường tôi rất ít khi bị ốm, bản thân lại tập thể dục thường xuyên nên luôn tự tin vào sức khỏe của mình.

Lấy nhau được 1 năm, chúng tôi bắt đầu sốt ruột vì chưa có tin vui. Bố mẹ hai bên thì đều đã già, lại mong cháu nên tạo áp lực lên cả hai vợ chồng, chủ yếu là vợ tôi. Hồi ấy vợ tôi đi khám, bác sĩ nói cô ấy bị đa nang buồng trứng. Thành ra tôi cứ nghĩ chỉ mình vợ có vấn đề.

Hôm vừa rồi, tôi có đến thăm một người bạn đang làm bác sĩ. Biết vợ chồng tôi vẫn chưa có em bé, cậu ấy chủ động đề nghị tôi thử thăm khám để chắc chắn hơn. Tôi vào khám với tâm thế bình thường, thế nhưng lúc cậu bạn gọi đến nhận kết quả, tôi lại không tin vào mắt mình.

Chồng giấu nhẹm kết quả khám bệnh, vợ bất ngờ báo tin vui khiến anh 'chết lặng' giữa phòng khách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi gần như không có tinh trùng, do đó nên khả năng có con là 0%. Đến lúc ấy tôi mới hiểu, việc chậm con phần lớn là do mình. Chiều hôm qua về nhà, tôi định nói cho vợ biết mọi chuyện, hy vọng cô ấy có thể thông cảm với tôi. Vậy mà chưa kịp nói câu nào, vợ tôi đã reo lên: “Em có món quà tặng cho anh”.

Thế rồi cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy siêu âm, cái thai trong bụng đã được gần 1 tháng. Bản thân tôi chết đứng như Từ Hải. Nói thẳng ra thì tôi bị vô sinh, làm sao có thể có con được? Xâu chuỗi mọi vấn đề, tôi chắc chắn vợ đã ngoại tình.

Cả đêm qua tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu nói ra, chắc chắn hôn nhân của tôi sẽ không giữ được. Còn nếu tôi đủ bao dung và xem như chưa từng biết chuyện này, tôi sẽ có thêm một đứa con. Có điều chuyện này không dễ quyết định chút nào, tôi cũng không chắc mình sẽ nhắm mắt cho qua được cả đời. Các bạn có thể tham vấn giúp tôi được không?

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Chẳng giấu gì mọi người, nguyên nhân không có con là do em. Bác sĩ nói khả năng có con của em gần như bằng 0. Thành ra bọn em vẫn cố gắng như vậy, thế nhưng trong lòng cả hai đều hiểu một điều, rằng có thể mọi hy vọng đều không được đền đáp.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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