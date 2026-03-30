Mẹ chồng lén lút rời nhà mỗi đêm lúc 0 giờ, tôi âm thầm bám theo và 'chết lặng' trước cảnh tượng trong căn phòng bí mật

Tâm sự 30/03/2026 20:53

Tôi thấy mẹ chồng có hành động lạ, vào đêm muộn bà thường lén ra khỏi nhà. Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ được, vừa nghe tiếng lạch cạch mẹ chồng mở cửa thì tôi lén đi theo sau xem mẹ chồng làm gì.

Bà không khó tính, gây khó dễ cho tôi nhưng nhiều lúc trông bà như mất hồn. Tôi thường thấy mẹ chồng ngồi thẫn thờ trước cửa nhà, ai gọi cũng không trả lời. Nếu tôi không đến vỗ vai bà thì bà sẽ chẳng để ý tới.

Từ ngày sống chung với mẹ chồng, lúc nào tôi cũng thấy mẹ chồng trông rất mệt mỏi, dù bà không có bệnh gì. Tôi có nói để đưa bà đi khám nhưng bà nhất quyết nói mình không sao. Tâm tình của mẹ chồng cũng dễ thay đổi, đôi khi mơ màng, nhiều lúc tức giận không kiềm chế được. Dù vậy, mẹ chồng của tôi cũng không làm khó con cái, bà phụ giúp việc nhà, hỏi han quan tâm tôi. Dù nhiều lúc không hiểu mẹ chồng nhưng nhìn chung tôi làm dâu cũng khá nhàn, không phải vất vả cực nhọc gì.

Tôi ngỡ ngàng khi thấy mẹ chồng đi vào một căn phòng bỏ không phía sau vườn. Lúc tôi mới về làm dâu có hỏi chồng phòng đó dùng để làm gì mà luôn khóa kín? Chồng tôi ậm ừ nói là nhà kho, không cần tôi để ý tới. Khi mẹ chồng mở cánh cửa phòng, tôi tiến lại gần để nhìn rõ hơn thì sững người khi thấy mẹ chồng đang lấy nhang ra đốt. Trong phòng kia có một cái bàn thờ nhỏ, trên đó có một tấm hình của người phụ nữ.

Tôi quá hoảng sợ nên hớt hải chạy về phòng ngủ. Tôi lay chồng dậy, hỏi chuyện mà mình vừa nhìn thấy. Chồng tôi im lặng một lúc lâu rồi mới thú thật người phụ nữ trong hình kia là vợ cũ của chồng. Rồi anh kể tôi nghe chuyện vợ cũ bị trầm cảm sau sinh nên tự tử, đứa con của anh cũng bị liên lụy mà qua đời.

Tôi lạnh người không tin vào tai mình, chồng chưa bao giờ nói với tôi về chuyện này. Tôi cảm thấy bị chồng lừa dối, giờ lại sống chung với người mẹ chồng luôn nhớ thương về con dâu cũ và cháu nội không may mắn. Tôi phải làm sao đây?

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn "trai lạ" về tâm sự ồn ào, tôi vừa định sang nhắc nhở thì "chết đứng" khi nhìn rõ mặt người đàn ông

Gần đây tôi bận ôn thi nên sang nhà bạn ở lại vài hôm để tiện ôn bài cùng nhau. Chẳng ngờ được, từ ngày tôi sang đã 3 hôm, ngày nào chị hàng xóm cũng dẫn người tình về, gây ra những âm thanh nhạy cảm.

Vợ sung sướng nhận 10 triệu mỗi lần gần gũi chồng, để rồi quỵ ngã khi biết nguồn gốc số tiền

Qua đêm nay, Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới bất ngờ sập, tôi "chết lặng" khi biết chiếc giường là món đồ từ người cũ

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp 'tiền đẻ ra tiền', may mắn ngập tràn, vạn sự hanh thông

Sau ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp 'lùa vàng vào nhà, hốt bạc thiên hạ', quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình sự nghiệp lên hương

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn "trai lạ" về tâm sự ồn ào, tôi vừa định sang nhắc nhở thì "chết đứng" khi nhìn rõ mặt người đàn ông

12h đêm thấy giúp việc diện đồ nóng bỏng lén lút ra ngoài, tôi âm thầm bám theo để rồi "chết lặng" khi thấy người đàn ông đợi sẵn

Sau 2 năm cắt đứt liên lạc, giữa lúc bạo bệnh tôi lấy hết can đảm gọi cho chồng cũ để rồi bật khóc nức nở khi nghe giọng nói ấy

Cửa phòng tân hôn vừa khép, mẹ chồng đột ngột xông vào nói đúng một câu khiến nàng dâu thu dọn hành lý ly hôn ngay sáng sớm

Tử vi thứ Ba 31/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/3/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may 'khủng', vận đỏ như son, công việc hái ra tiền, Tài Lộc cứ thế mà tự kéo đến

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới bất ngờ sập, tôi "chết lặng" khi biết chiếc giường là món đồ từ người cũ

12h đêm thấy giúp việc diện đồ nóng bỏng lén lút ra ngoài, tôi âm thầm bám theo để rồi "chết lặng" khi thấy người đàn ông đợi sẵn

Cửa phòng tân hôn vừa khép, mẹ chồng đột ngột xông vào nói đúng một câu khiến nàng dâu thu dọn hành lý ly hôn ngay sáng sớm

Vừa tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi "chết lặng" khi em quỳ sụp xuống thú nhận một bí mật tày đình

Cưới được vợ "ngoan hiền" nết na, đêm tân hôn tôi bàng hoàng nhận ra mình vừa tự "đào hố chôn mình"

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì "ăn cơm trước kẻng", cô gái khiến bà phải quỳ xuống xin lỗi chỉ sau một đêm mưa gió

