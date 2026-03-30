Albatross SPF100 – Kem chống nắng thể thao chuyên dụng cho vận động viên

Giữa nắng gió của những thảm cỏ xanh, nơi sự tập trung và sức bền là chìa khóa của thành công, kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 từ Saras Beauty đã xuất hiện như một biểu tượng của sự bảo vệ tuyệt đối, tiếp thêm tự tin cho những golfer và người yêu thể thao chinh phục mọi giới hạn.

Biểu tượng của sức bền và khát vọng chinh phục Cái tên Albatross không đơn thuần là một danh xưng. Trong thế giới tự nhiên, Albatross (chim Hải Âu lớn) là loài chim của đại dương với sức bền vô hạn và hành trình bay không mỏi mệt giữa bão tố. Trong môn thể thao quý tộc Golf, "Albatross" là một trong những thành tích cao quý nhất – ghi điểm âm 3 gậy so với tiêu chuẩn – một niềm mơ ước và sự may mắn hiếm hoi của bất kỳ golfer nào. Lấy cảm hứng từ đó, kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 ra đời không chỉ là một sản phẩm chống nắng, mà là "người bạn đồng hành" truyền cảm hứng về tinh thần kiên cường, sự tự do và khát khao đón đầu thử thách.

kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 là dòng kem chống nắng lai vật lý và hóa học Khi công nghệ Hàn Quốc giải bài toán cho khí hậu nhiệt đới Được sản xuất theo công nghệ tiên tiến từ Hàn Quốc, kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 là dòng kem chống nắng lai vật lý và hóa học, sở hữu chỉ số bảo vệ vượt trội nhất hiện nay: SPF100 và PA++++. Đây là giải pháp hoàn hảo được thiết kế riêng cho điều kiện nóng ẩm, nắng gắt tại Việt Nam và Đông Nam Á. Sản phẩm đã vượt qua những kiểm định khắt khe từ Bộ Y tế và các tổ chức quốc tế để mang đến sức mạnh bảo vệ 99% trước tia UVA/UVB. Điểm khác biệt nằm ở khả năng bảo vệ liên tục trên 10 tiếng đồng hồ, giúp các vận động viên hoàn toàn tập trung vào trận đấu mà không cần lo lắng về việc thoa lại kem nửa chừng.

Albatross SPF100 – "Lớp khiên" bảo vệ vững chắc cho những giờ phút thi đấu đỉnh cao ngoài trời Đứng sau sự thành công của Albatross chính là Saras Beauty. Tên gọi "Saras" bắt nguồn từ tiếng Phạn có nghĩa là "Nước" – nguồn cội của sự sống và biểu tượng của sự đổi mới không ngừng. Saras Beauty không chỉ bán mỹ phẩm, mà mang đến một hành trình chăm sóc bản thân, nơi cái đẹp không bị đóng khung trong những tiêu chuẩn cũ kỹ mà luôn chuyển động, tự do và đầy cảm hứng. Thương hiệu khát vọng trở thành biểu tượng của ngành làm đẹp hiện đại, nơi mỗi cá nhân đều tìm thấy vẻ đẹp độc nhất của chính mình. Điều gì tạo nên sự khác biệt cho kem chống nắng thể thao Albatross SPF100? Kết cấu mỏng nhẹ: Không bết dính, dễ tán, không để lại vệt trắng. Tính năng phục hồi: Làm dịu và hỗ trợ hồi phục vẻ tươi tắn cho làn da sau khi tiếp xúc lâu với ánh nắng. Công nghệ kháng trôi: Kháng nước và mồ hôi vượt trội, bảo vệ đôi mắt không bị cay xòe khi vận động mạnh. Hương thơm thư giãn: Mùi hương tự nhiên, tươi mát giúp xoa dịu tinh thần trong những giờ thi đấu căng thẳng. Với mức giá chỉ 299,000 VNĐ, Albatross SPF100 chính là sự đầu tư xứng đáng cho sức khỏe làn da và sự tự tin của bạn trên mọi cung đường chinh phục thử thách. Kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 với kết cấu mỏng nhẹ: Không bết dính, dễ tán, không để lại vệt trắng Sản phẩm: Kem chống nắng thể thao Albatross SPF100

Giá niêm yết: 299,000 VNĐ

