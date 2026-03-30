Cái tên Saras mang trong mình linh hồn của "Nước" trong tiếng Phạn – nguồn cội của mọi sự sống, biểu tượng của sự mềm mại nhưng mang sức mạnh thích ứng diệu kỳ. Với tinh thần đó, SR Clover không chỉ đơn thuần là một bước làm sạch trong chu trình skincare. Đó là một trải nghiệm giải phóng làn da, nơi vẻ đẹp bên ngoài và sự thư thái bên trong được giao thoa hoàn hảo.

Giữa nhịp sống hối hả, sự tối giản nhưng hiệu quả là chìa khóa của cái đẹp. Điểm chạm tinh tế nhất của SR Clover chính là khả năng tẩy trang dịu nhẹ tích hợp trong sữa rửa mặt . Chẳng cần những quy trình rườm rà với bông tẩy trang hay dầu tẩy trang bết dính, lớp bọt mịn màng như mây của SR Clover sẽ nhẹ nhàng thực hiện "phép màu" của mình.

Sản phẩm được đo ni đóng giày cho những tâm hồn tự do, yêu thích các hoạt động ngoài trời hay những giờ phút đổ mồ hôi đầy năng lượng cùng thể thao. Saras Beauty hiểu rằng, sau những khoảnh khắc sống hết mình cùng nắng gió và bụi bặm, làn da bạn khao khát một "khoảng lặng" để hít thở, để được tưới mát và phục hồi sức sống.

Chỉ trong một bước, sản phẩm hòa tan những cặn trang điểm cứng đầu, cuốn trôi lớp bã nhờn và những hạt bụi siêu mịn đang ẩn nấp sâu trong lỗ chân lông. SR Clover xóa tan hoàn toàn nỗi lo bít tắc – nguyên nhân hàng đầu gây ra mụn – trả lại cho bạn một gương mặt thanh khiết, nhẹ tênh như vừa được thanh lọc bởi những giọt sương mai đầu ngày.



SR Clover với khả năng tẩy trang dịu nhẹ tích hợp trong sữa rửa mặt.

Sự kết tinh từ đại dương bao la và thảo mộc quý hiếm

Điều tạo nên sức hút khó cưỡng của SR Clover chính là sự kết hợp ngọt ngào giữa khoa học hiện đại và những món quà vô giá từ mẹ thiên nhiên. Mỗi thành phần đều là một lời cam kết về sự an lành:

Tảo biển (Undaria Pinnatifida): Được ví như "Vàng xanh" của đại dương, giàu Polyphenol và Flavonoid. Tảo biển đóng vai trò như một "màng lọc" tinh túy giúp giữ nước, để lại làn da mềm mại, căng tràn sức sống ngay sau khi sử dụng mà không hề gây cảm giác khô căng.

Chiết xuất rễ Cam Thảo: Thành phần "vàng" trong việc xoa dịu những vùng da nhạy cảm. Hoạt chất Glabridin và Licochalcone A không chỉ giúp giảm đỏ mà còn dưỡng sáng, làm mờ các vết thâm sạm, để gương mặt bạn luôn rạng rỡ và đều màu.

Nước biển sâu: Mang theo nguồn khoáng chất dồi dào từ lòng đại dương để thanh lọc, hỗ trợ kháng khuẩn và nuôi dưỡng hàng rào bảo vệ da thêm khỏe mạnh trước các tác động từ môi trường.



Lớp bọt mịn như mây giúp lấy đi lớp trang điểm và bụi bẩn chỉ trong một bước chạm, trả lại làn da nhẹ tênh.

Yêu chiều làn da với mức giá dễ tiếp cận

Saras Beauty tin rằng, vẻ đẹp cao cấp không nhất thiết phải xa xỉ. Ai cũng có quyền chạm tay vào những sản phẩm chất lượng thượng lưu với mức giá đầy yêu thương. Chỉ với 149,000 VNĐ, SR Clover là lời khẳng định về một thương hiệu mỹ phẩm tử tế, nơi sự tử tế bắt đầu từ giá trị thật và hiệu quả thật.

Hãy để mỗi buổi sáng thức dậy hay mỗi tối trở về nhà là một khoảnh khắc bạn dành riêng cho chính mình. Massage nhẹ nhàng lớp bọt mịn của SR Clover lên da, cảm nhận hương thơm thanh khiết và sự mềm mại lan tỏa trên từng tế bào. Khi làn da sạch sâu, ngậm nước và được giải phóng khỏi mọi tạp chất, đó là lúc bạn sẵn sàng để tỏa sáng rạng rỡ theo cách riêng biệt nhất.