SR Exquisite: “Hương vị trái cấm” – Bản giao hưởng kiêu kỳ từ Vương quốc Anh

Làm đẹp 31/03/2026 09:47

Trong thế giới của những mùi hương, có những cái tên không chỉ để ngửi, mà để cảm nhận về một phong cách sống. SR Exquisite từ nhà Saras Perfume chính là một tạo tác như thế – một "bản giao hưởng" đầy mê hoặc, đưa phái đẹp chạm đến giấc mơ xa xỉ của những cung điện cổ tích thông qua những nốt hương tinh tế nhất từ xứ sở sương mù.

Từ nguồn cảm hứng huyền thoại đến dấu ấn riêng biệt

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SR Exquisite dẫn dắt ta lạc bước vào một không gian xa hoa, nơi những cánh hoa lan Nam Phi trắng muốt bung nở dưới nắng sớm.

Lấy cảm hứng từ nét tao nhã kinh điển của Jo Malone English Pear & Freesia, SR Exquisite không chọn cách lặp lại nguyên bản mà tự viết nên một chương mới đầy chiều sâu. Nếu bản gốc nổi tiếng với sự thanh khiết, thì SR Exquisite lại mang đậm nét ngọt ngào và lôi cuốn hơn, tựa như "hương vị của trái cấm" – vừa khao khát, vừa khó cưỡng.

Mùi hương này dẫn dắt ta lạc bước vào một không gian xa hoa, nơi những cánh hoa lan Nam Phi trắng muốt bung nở dưới nắng sớm. Ở đó, hương thơm không chỉ bay bổng mà còn như đang "âu yếm", mơn man trên làn da, biến mỗi cử động của người phụ nữ trở nên duyên dáng và quyền lực lạ thường.

Hành trình đa sắc của những tầng hương

SR Exquisite: “Hương vị trái cấm” – Bản giao hưởng kiêu kỳ từ Vương quốc Anh - Ảnh 2
SR Exquisite lấy cảm hứng từ nét tao nhã kinh điển của Jo Malone English Pear & Freesia

Sự quyến rũ của SR Exquisite nằm ở cấu trúc tầng hương uyển chuyển, nơi sự tươi mát và ấm áp giao thoa một cách hoàn hảo:

Khởi đầu trong trẻo: Ngay từ giây phút chạm vào khứu giác, nốt Lê mọng nước kết hợp cùng Dưa tươi tạo nên một làn gió mát lành, đánh thức mọi giác quan.

Trái tim kiêu sa: Khi lớp hương đầu lắng xuống, sự thanh lịch của Hoa lan Nam Phi hòa quyện cùng nét nồng nàn của Hoa hồng, tạo nên một tâm điểm đầy nữ tính và sang trọng.

Dấu ấn vương vấn: Cuối cùng, sự ấm áp của Xạ hương, Hoắc hương cùng Nhựa hổ phách đọng lại sâu sắc, tạo nên một cái kết đầy chiều sâu, bền bỉ và ấm áp trên da thịt.

Saras Perfume: Sứ mệnh giải mã sự sang trọng và dấu ấn Hoa hậu

SR Exquisite: “Hương vị trái cấm” – Bản giao hưởng kiêu kỳ từ Vương quốc Anh - Ảnh 3
Saras Perfume tự hào là thương hiệu đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu.

Trong một thị trường nước hoa đầy rẫy những lựa chọn đắt đỏ, Saras Perfume xuất hiện như một làn gió mới đầy nhân văn. Với tâm niệm ai cũng có quyền trở thành "phiên bản tốt nhất của chính mình", Saras đã dồn tâm huyết để giải mã những kiệt tác mùi hương thế giới, biến những trải nghiệm xa xỉ vốn chỉ dành cho giới thượng lưu trở nên gần gũi hơn với mọi phụ nữ.

Minh chứng cho chất lượng và đẳng cấp, Saras Perfume tự hào là thương hiệu đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu. Sự kết hợp này không chỉ khẳng định vị thế của thương hiệu mà còn tôn vinh vẻ đẹp hiện đại, quyến rũ và đầy bản lĩnh của phụ nữ Việt. Những nốt hương từ Saras đã cùng các thí sinh tỏa sáng, tiếp thêm sự tự tin để họ chinh phục những đỉnh cao mới.

Chất lượng chuẩn quốc tế từ Vương quốc Anh

SR Exquisite: “Hương vị trái cấm” – Bản giao hưởng kiêu kỳ từ Vương quốc Anh - Ảnh 4
 Saras Perfume - Hương liệu cao cấp từ Vương quốc Anh

Để giữ trọn "linh hồn" của các dòng nước hoa best-seller toàn cầu, Saras Perfume đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nhà hương lâu đời tại Vương quốc Anh. Mỗi giọt tinh chất trong SR Exquisite đều được chiết xuất từ nguyên liệu cao cấp, đạt tiêu chuẩn khế của IFRA (Hiệp hội Hương liệu Quốc tế).

Đặc biệt, sản phẩm được ra đời từ dây chuyền sản xuất hiện đại đạt chứng nhận BRCGS CP4 và ISO 22716. Đây chính là lời cam kết mạnh mẽ nhất về một sản phẩm tinh tế, sang trọng nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

Nước hoa không chỉ là phụ kiện, nó là trang phục cuối cùng bạn khoác lên người trước khi ra khỏi cửa. Với SR Exquisite, đó không chỉ là hương thơm – đó là sự tự tin, là niềm vui và là quyền năng để mỗi người phụ nữ tỏa sáng như những nàng hậu trong chính cuộc đời mình.

Nước hoa unisex SR De Rive'ry: “Những bí mật được kể bên lò sưởi” – Mùi hương tinh tế đánh thức cảm xúc mùa lạnh

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Nước hoa unisex SR De Rivéry là dòng sản phẩm nổi bật, lấy cảm hứng từ tinh tế hương thơm của kiệt tác Maison Margiela Replica By the Fireplace. SR De Rivéry là một bản tái tạo hoàn hảo của sự ấm áp, gần gũi và sâu lắng.

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