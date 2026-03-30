Cưới được vợ "ngoan hiền" nết na, đêm tân hôn tôi bàng hoàng nhận ra mình vừa tự "đào hố chôn mình"

Tâm sự 30/03/2026 20:12

Suốt thời gian My có bầu, tôi luôn tìm những thứ tốt nhất cho cô ấy tẩm bổ. Khi đi làm dâu, My cũng chẳng cần đụng tay đến việc gì. Bởi bố mẹ tôi rất mong cháu nội. Chỉ cần có cháu, việc gì ông bà cũng không yêu cầu con dâu phải làm.

Ở đời đúng là chẳng nói trước được điều gì. Tôi từng nghĩ mình là người khôn ngoan nên mới lấy được My. Vậy mà bây giờ tôi mới biết, rốt cuộc mình cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng.

My ít hơn tôi 3 tuổi. Ngày đó cô ấy đến công ty tôi làm việc. Vừa hay, tôi là người phụ trách. Cả hai tiếp xúc lâu ngày nên nảy sinh tình cảm. Trong mắt tôi, My là người hiền lành ít nói, chuẩn mẫu phụ nữ của gia đình. Vì thế nên đối với My, tôi luôn tôn trọng cô ấy.

 

Yêu nhau được 4 tháng thì My thông báo có thai. Mặc dù mỗi lần gần gũi, chúng tôi đều sử dụng phương pháp phòng tránh nhưng tôi đoán, cái gì cũng có xác suất. Nhỡ đâu bị rách thì khả năng có thai cũng rất cao.

Suốt thời gian My có bầu, tôi luôn tìm những thứ tốt nhất cho cô ấy tẩm bổ. Khi đi làm dâu, My cũng chẳng cần đụng tay đến việc gì. Bởi bố mẹ tôi rất mong cháu nội. Chỉ cần có cháu, việc gì ông bà cũng không yêu cầu con dâu phải làm.

Cưới được vợ 'ngoan hiền' nết na, đêm tân hôn tôi bàng hoàng nhận ra mình vừa tự 'đào hố chôn mình' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vốn dĩ cuộc sống của tôi sẽ diễn ra êm đềm. Cho đến một hôm, My nói có việc cần về sớm, thế nhưng khi tôi đi làm về lại thấy cô ấy đang ngồi trong quán cà phê cùng một người đàn ông khác. Thấy hai người họ đang tranh cãi một điều gì đó. Sợ vợ bị bắt nạt, tôi đến đôi co với gã kia. Vừa biết tôi là chồng My, gã cười lớn: "Ông hùng hổ cái gì? Về mà hỏi vợ ông, không biết chừng đứa bé trong bụng là con tôi đấy".

Thế rồi hắn gọi bạn đến đón về. Còn My lúc này mới chịu nói ra mọi chuyện. Có một lần cô ấy đi sinh nhật bạn, uống say quá nên đã lên giường cùng người yêu cũ. Sau đó thì biết mình có thai, thành ra bây giờ không rõ đó là con ai.

Nghe đến đấy, tôi chao đảo đến nỗi phải vịn tay vào thành ghế. Bây giờ My vẫn chưa sinh con, tôi không thể bắt cô ấy chọc ối để kiểm tra, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tôi đang nghĩ không biết khi đứa bé chào đời, mình và vợ sẽ như thế nào. Nếu đó không phải con tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này. Còn may mắn đó là con mình, tôi sẽ có trách nhiệm với con, nhưng việc bị cắm sừng sẽ khiến tôi ám ảnh suốt đời. Mấy ngày nay, tôi không muốn nhìn mặt vợ vì có cảm giác bị lợi dụng và lừa dối. Một người bạn của tôi khuyên không nên xét nghiệm ADN làm gì, bởi dù có thế nào thì tôi cũng đã cưới My về làm vợ.

Mọi người cho tôi lời khuyên với.

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Giữa đường đông người, tôi bị người ta xé áo và dọa nạt, nói sau này tôi đi đâu, chị ta cũng sẽ tìm đủ cách để phá bĩnh. Sau hôm ấy, tôi chủ động chấm dứt mối quan hệ với người tình.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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