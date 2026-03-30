Màn 'trả đũa' đỉnh cao: Cô em chồng thích đâm chọc bị tôi 'chặn họng' bằng một bí mật kinh hoàng

Tâm sự Eva 30/03/2026 20:32

Giờ thì tôi đã hiểu câu nói của các cụ, đúng là giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Tôi kết được 2 năm rồi. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi luôn đau đầu với cô em chồng quý hóa.

Chuyện là thế này, em chồng tôi năm nay 29 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Tuổi không còn trẻ, thành ra tính khí có phần ẩm ương khó chiều. Hồi tôi mới về làm dâu, cứ nghĩ sẽ không có chuyện chị dâu em chồng. Tôi xem em chồng như ruột thịt nên có chuyện gì cũng mang ra kể. Có bữa tôi ngồi tâm sự, nói mẹ chồng hơi xét nét khó tính. Kể ra nếu dễ tính hơn thì con cái dễ sống.

 

Ngay ngày hôm sau, những lời nói đó của tôi đã bị em chồng đơm đặt thành câu chuyện khác. Cô ấy nói tôi không thể sống được với mẹ chồng, vì thế đang nung nấu ý định ra ở riêng. Nghe em chồng nói, tôi cảm thấy cô ấy thật đáng sợ. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Có một đợt tôi thường gửi tiền cho mẹ để bà mua thuốc tẩm bổ. Vì kinh tế eo hẹp nên tôi không tâm sự với chồng, cũng chỉ gửi về vài tháng rồi thôi. Chẳng hiểu sao em chồng tôi biết chuyện này. Cô ấy không hỏi tôi rõ ngọn ngành đã mách với cả nhà. Nhờ vậy mà lần đó, vợ chồng tôi có một phen cãi nhau nảy lửa.

Sau nhiều lần bị em chồng đâm sau lưng, tôi quyết ủ mưu để bắt thóp cô ấy. Công ty tôi có một anh tên Hùng. Anh ấy đã từng ly hôn vợ, nhưng gia cảnh khá, tính cách cũng rất ổn. Biết anh ấy đang muốn tìm người bầu bạn, tôi giới thiệu em chồng và cho nick facebook, tất nhiên lúc này, tôi vẫn chưa lộ diện.

Nhờ có tôi mách nước những sở thích của em chồng nên Hùng nhanh chóng tán đổ cô ấy. Khi cả hai chính thức yêu nhau, tôi mới nhận Hùng là đồng nghiệp của mình, còn nói trái đất tròn, không ngờ người yêu em chồng cũng là đồng nghiệp công ty tôi.

Lâu nay em chồng vốn xem tôi như cái gai trong mắt. Bây giờ sợ mất người yêu, cô ấy không dám lệch với tôi dù chỉ một chút. Hôm vừa rồi, em chồng tôi phát hiện mình mang thai. Biết bố mẹ không thích cho con gái cưới đàn ông đã qua một lần đò, cô ấy năn nỉ tôi hết lời, chỉ để tôi khuyên bố mẹ cho cả hai người tổ chức đám cưới. Bản thân tôi bây giờ thấy em chồng cũng có chút thay đổi nên đúng là hơi mềm lòng. Theo mọi người, tôi có nên ra mặt giúp em chồng lần này không?

