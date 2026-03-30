Thương tình ném đồng bạc lẻ cho người ăn xin ven đường, tôi "chết lặng" khi gương mặt ấy ngẩng lên

Tâm sự 30/03/2026 19:37

Hôm vừa rồi, khi đang dừng đèn đỏ, tôi gặp một người đàn ông đi ăn xin. Thú thật lúc đó tôi cảm thấy rất lạ, trông anh ta lành lặn, sức dài vai rộng, vậy mà lại đi làm nghề ăn xin. Khi anh ta đến xe của mình, tôi hạ kính xuống rồi bỏ 50 ngàn đồng vào chiếc nón rách.

Trước khi có được như ngày hôm nay, tôi đã từng trải qua rất nhiều biến cố. 23 tuổi, tôi đã bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Mọi thứ không dễ dàng như những gì tôi nghĩ, mẹ chồng khó tính, lại hay soi mói. Còn chồng cũ của tôi thì quá gia trưởng và bảo thủ. Anh ta chỉ biết nghe lời mẹ, đến nỗi vợ có bầu cũng lôi ra giở trò vũ phu.

Khi tôi sảy thai, mẹ đẻ lên chăm được 3 ngày. Sau đó, tôi phải làm đủ các công việc trong nhà mà chẳng có ai phụ giúp. Đã vậy còn bị mẹ chồng nói là gái độc không con. Bị dồn đến bước đường cùng, tôi quyết định dứt áo ra đi. 

Còn nhớ vào ngày ra tòa, chồng cũ tranh giành với tôi từ cái máy giặt. Đúng là chỉ những lúc không còn là vợ chồng mới hiểu được tình nghĩa của nhau. Đến phút ấy, tôi cũng chẳng còn mặn mà gì nữa, chấp nhận cho anh ta toàn bộ tài sản.

Thương tình ném đồng bạc lẻ cho người ăn xin ven đường, tôi 'chết lặng' khi gương mặt ấy ngẩng lên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ly hôn, tôi đi học thêm về làm đẹp rồi mở một spa nhỏ. May mắn được nhiều người ủng hộ nên sau 3 năm, tôi đã mở thêm vài cơ sở, cộng với việc đào tạo học viên giúp thu nhập của tôi tăng lên đáng kể. Đến thời điểm hiện tại, tôi đã có nhà, có xe và một số tiền nhỏ trong tài khoản tiết kiệm.

Hôm vừa rồi, khi đang dừng đèn đỏ, tôi gặp một người đàn ông đi ăn xin. Thú thật lúc đó tôi cảm thấy rất lạ, trông anh ta lành lặn, sức dài vai rộng, vậy mà lại đi làm nghề ăn xin. Khi anh ta đến xe của mình, tôi hạ kính xuống rồi bỏ 50 ngàn đồng vào chiếc nón rách. Lúc anh ta nói lời cảm ơn, tôi nghe giọng nói quen thuộc và nhận ra ngay là chồng cũ. Tôi hỏi lại: "Anh Hùng, có phải anh Hùng không?".

Nghe tôi nói đúng tên, anh ta ngẩng đầu lên. Hai người chạm mặt, chồng cũ của tôi xấu hổ quá nên vội vàng bỏ chạy. Còn tôi thì rời đi với biết bao suy nghĩ. Sau khi trở về, tôi dò hỏi một người hàng xóm cũ mới biết. Anh ta nghe lời mẹ cưới một cô vợ mới về nhà, cuối cùng lại bị cô ta lừa, cuỗm hết toàn bộ tài sản. Nghe xong, tôi vừa thấy hả hê vừa thấy xót xa. Đúng là ở đời chẳng nên nói trước điều gì, nhân quả cũng không chừa một ai, chồng cũ của tôi chính là ví dụ...

Trao chục cây vàng rồi "đòi lại" sau đêm tân hôn: Màn kịch hoàn hảo của mẹ chồng xảo quyệt khiến dâu trẻ trắng tay

Trao chục cây vàng rồi "đòi lại" sau đêm tân hôn: Màn kịch hoàn hảo của mẹ chồng xảo quyệt khiến dâu trẻ trắng tay

Ngày cưới, bố mẹ và ngay cả em đều hết sức bất ngờ với số vàng mà nhà trai trao cho. Chỉ tính riêng bố mẹ chồng đã lên tới 10 cây vàng. Nói chẳng quá, có lẽ ở làng, em là người được nhiều quà cưới nhất khi đi lấy chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 6 giờ 17 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 8 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 9 giờ 17 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 9 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm