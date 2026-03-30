Thương tình ném đồng bạc lẻ cho người ăn xin ven đường, tôi 'chết lặng' khi gương mặt ấy ngẩng lên

Tâm sự 30/03/2026 19:37

Trước khi có được như ngày hôm nay, tôi đã từng trải qua rất nhiều biến cố. 23 tuổi, tôi đã bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Mọi thứ không dễ dàng như những gì tôi nghĩ, mẹ chồng khó tính, lại hay soi mói. Còn chồng cũ của tôi thì quá gia trưởng và bảo thủ. Anh ta chỉ biết nghe lời mẹ, đến nỗi vợ có bầu cũng lôi ra giở trò vũ phu.

Khi tôi sảy thai, mẹ đẻ lên chăm được 3 ngày. Sau đó, tôi phải làm đủ các công việc trong nhà mà chẳng có ai phụ giúp. Đã vậy còn bị mẹ chồng nói là gái độc không con. Bị dồn đến bước đường cùng, tôi quyết định dứt áo ra đi. 

Còn nhớ vào ngày ra tòa, chồng cũ tranh giành với tôi từ cái máy giặt. Đúng là chỉ những lúc không còn là vợ chồng mới hiểu được tình nghĩa của nhau. Đến phút ấy, tôi cũng chẳng còn mặn mà gì nữa, chấp nhận cho anh ta toàn bộ tài sản.

Thương tình ném đồng bạc lẻ cho người ăn xin ven đường, tôi 'chết lặng' khi gương mặt ấy ngẩng lên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ly hôn, tôi đi học thêm về làm đẹp rồi mở một spa nhỏ. May mắn được nhiều người ủng hộ nên sau 3 năm, tôi đã mở thêm vài cơ sở, cộng với việc đào tạo học viên giúp thu nhập của tôi tăng lên đáng kể. Đến thời điểm hiện tại, tôi đã có nhà, có xe và một số tiền nhỏ trong tài khoản tiết kiệm.

Hôm vừa rồi, khi đang dừng đèn đỏ, tôi gặp một người đàn ông đi ăn xin. Thú thật lúc đó tôi cảm thấy rất lạ, trông anh ta lành lặn, sức dài vai rộng, vậy mà lại đi làm nghề ăn xin. Khi anh ta đến xe của mình, tôi hạ kính xuống rồi bỏ 50 ngàn đồng vào chiếc nón rách. Lúc anh ta nói lời cảm ơn, tôi nghe giọng nói quen thuộc và nhận ra ngay là chồng cũ. Tôi hỏi lại: "Anh Hùng, có phải anh Hùng không?".

Nghe tôi nói đúng tên, anh ta ngẩng đầu lên. Hai người chạm mặt, chồng cũ của tôi xấu hổ quá nên vội vàng bỏ chạy. Còn tôi thì rời đi với biết bao suy nghĩ. Sau khi trở về, tôi dò hỏi một người hàng xóm cũ mới biết. Anh ta nghe lời mẹ cưới một cô vợ mới về nhà, cuối cùng lại bị cô ta lừa, cuỗm hết toàn bộ tài sản. Nghe xong, tôi vừa thấy hả hê vừa thấy xót xa. Đúng là ở đời chẳng nên nói trước điều gì, nhân quả cũng không chừa một ai, chồng cũ của tôi chính là ví dụ...

Trao chục cây vàng rồi "đòi lại" sau đêm tân hôn: Màn kịch hoàn hảo của mẹ chồng xảo quyệt khiến dâu trẻ trắng tay

Trao chục cây vàng rồi "đòi lại" sau đêm tân hôn: Màn kịch hoàn hảo của mẹ chồng xảo quyệt khiến dâu trẻ trắng tay

Ngày cưới, bố mẹ và ngay cả em đều hết sức bất ngờ với số vàng mà nhà trai trao cho. Chỉ tính riêng bố mẹ chồng đã lên tới 10 cây vàng. Nói chẳng quá, có lẽ ở làng, em là người được nhiều quà cưới nhất khi đi lấy chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp 'tiền đẻ ra tiền', may mắn ngập tràn, vạn sự hanh thông

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp 'tiền đẻ ra tiền', may mắn ngập tràn, vạn sự hanh thông

Mẹ chồng lén lút rời nhà mỗi đêm lúc 0 giờ, tôi âm thầm bám theo và "chết lặng" trước cảnh tượng trong căn phòng bí mật

Mẹ chồng lén lút rời nhà mỗi đêm lúc 0 giờ, tôi âm thầm bám theo và "chết lặng" trước cảnh tượng trong căn phòng bí mật

Sau ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp 'lùa vàng vào nhà, hốt bạc thiên hạ', quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình sự nghiệp lên hương

Sau ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp 'lùa vàng vào nhà, hốt bạc thiên hạ', quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình sự nghiệp lên hương

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn "trai lạ" về tâm sự ồn ào, tôi vừa định sang nhắc nhở thì "chết đứng" khi nhìn rõ mặt người đàn ông

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn "trai lạ" về tâm sự ồn ào, tôi vừa định sang nhắc nhở thì "chết đứng" khi nhìn rõ mặt người đàn ông

12h đêm thấy giúp việc diện đồ nóng bỏng lén lút ra ngoài, tôi âm thầm bám theo để rồi "chết lặng" khi thấy người đàn ông đợi sẵn

12h đêm thấy giúp việc diện đồ nóng bỏng lén lút ra ngoài, tôi âm thầm bám theo để rồi "chết lặng" khi thấy người đàn ông đợi sẵn

Sau 2 năm cắt đứt liên lạc, giữa lúc bạo bệnh tôi lấy hết can đảm gọi cho chồng cũ để rồi bật khóc nức nở khi nghe giọng nói ấy

Sau 2 năm cắt đứt liên lạc, giữa lúc bạo bệnh tôi lấy hết can đảm gọi cho chồng cũ để rồi bật khóc nức nở khi nghe giọng nói ấy

Cửa phòng tân hôn vừa khép, mẹ chồng đột ngột xông vào nói đúng một câu khiến nàng dâu thu dọn hành lý ly hôn ngay sáng sớm

Cửa phòng tân hôn vừa khép, mẹ chồng đột ngột xông vào nói đúng một câu khiến nàng dâu thu dọn hành lý ly hôn ngay sáng sớm

Bắt quả tang chồng "tằng tịu" ngay đêm tân hôn, tôi không đánh ghen mà tung "đòn chí mạng" khiến anh trắng tay sau 1 đêm

Bắt quả tang chồng "tằng tịu" ngay đêm tân hôn, tôi không đánh ghen mà tung "đòn chí mạng" khiến anh trắng tay sau 1 đêm

Trương Lăng Hách là người đề xuất tạo hình tướng quân trong 'Trục ngọc'

Trương Lăng Hách là người đề xuất tạo hình tướng quân trong 'Trục ngọc'

Màn "trả đũa" đỉnh cao: Cô em chồng thích đâm chọc bị tôi "chặn họng" bằng một bí mật kinh hoàng

Màn "trả đũa" đỉnh cao: Cô em chồng thích đâm chọc bị tôi "chặn họng" bằng một bí mật kinh hoàng

Tử vi thứ Ba 31/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Ba 31/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/3/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may 'khủng', vận đỏ như son, công việc hái ra tiền, Tài Lộc cứ thế mà tự kéo đến

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/3/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may 'khủng', vận đỏ như son, công việc hái ra tiền, Tài Lộc cứ thế mà tự kéo đến

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

Mẹ chồng lén lút rời nhà mỗi đêm lúc 0 giờ, tôi âm thầm bám theo và "chết lặng" trước cảnh tượng trong căn phòng bí mật

Mẹ chồng lén lút rời nhà mỗi đêm lúc 0 giờ, tôi âm thầm bám theo và "chết lặng" trước cảnh tượng trong căn phòng bí mật

12h đêm thấy giúp việc diện đồ nóng bỏng lén lút ra ngoài, tôi âm thầm bám theo để rồi "chết lặng" khi thấy người đàn ông đợi sẵn

12h đêm thấy giúp việc diện đồ nóng bỏng lén lút ra ngoài, tôi âm thầm bám theo để rồi "chết lặng" khi thấy người đàn ông đợi sẵn

Cửa phòng tân hôn vừa khép, mẹ chồng đột ngột xông vào nói đúng một câu khiến nàng dâu thu dọn hành lý ly hôn ngay sáng sớm

Cửa phòng tân hôn vừa khép, mẹ chồng đột ngột xông vào nói đúng một câu khiến nàng dâu thu dọn hành lý ly hôn ngay sáng sớm

Vừa tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi "chết lặng" khi em quỳ sụp xuống thú nhận một bí mật tày đình

Vừa tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi "chết lặng" khi em quỳ sụp xuống thú nhận một bí mật tày đình

Cưới được vợ "ngoan hiền" nết na, đêm tân hôn tôi bàng hoàng nhận ra mình vừa tự "đào hố chôn mình"

Cưới được vợ "ngoan hiền" nết na, đêm tân hôn tôi bàng hoàng nhận ra mình vừa tự "đào hố chôn mình"

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì "ăn cơm trước kẻng", cô gái khiến bà phải quỳ xuống xin lỗi chỉ sau một đêm mưa gió

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì "ăn cơm trước kẻng", cô gái khiến bà phải quỳ xuống xin lỗi chỉ sau một đêm mưa gió