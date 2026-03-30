Đừng uống nước mướp đắng tùy tiện nếu bạn không muốn gặp 4 rủi ro sức khỏe

Sống khỏe 30/03/2026 06:00

Mướp đắng hay khổ qua là một siêu thực phẩm cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị một số tình trạng sức khỏe. Vậy uống nước ép mướp đắng có công dụng thế nào, phải lưu ý ra sao.

Mướp đắng (khổ qua, mướp mủ, lương qua, cẩm lệ chi...) là một loại rau quả có tên khoa học là Momordica charantia, thuộc họ bầu bí (Cucurbitaceae). Phân bố chủ yếu ở một số nước Đông Nam Á,... và đặc biệt rất phổ biến tại Việt Nam.

Đừng uống nước mướp đắng tùy tiện nếu bạn không muốn gặp 4 rủi ro sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mướp đắng rừng và mướp đắng ta là hai loại phổ biến ở Việt Nam, mướp đắng rừng có vị đắng hơn. Hạt, lá, hoa, quả của cây mướp đắng được phơi khô làm thuốc, đặc biệt quả thường được dùng tươi để nấu ăn cũng mang rất nhiều lợi ích sức khoẻ.

Uống nước mướp đắng thường xuyên có tốt không?

Uống nước mướp đắng thường xuyên có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, nhưng cũng cần xem xét kỹ lưỡng tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và mục đích sử dụng cụ thể của mỗi người.

Mướp đắng chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin C, K, A, và các khoáng chất như kali, canxi, magiê, và sắt. Nó cũng chứa các hợp chất chống oxy hóa và chất chống vi khuẩn có thể có lợi cho sức khỏe.

Đừng uống nước mướp đắng tùy tiện nếu bạn không muốn gặp 4 rủi ro sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vị đắng của mướp đắng có thể làm cho nhiều người e ngại, khó uống, đặc biệt là những người không quen với vị đắng. Ngoài ra, một số người có thể gặp phản ứng phụ như tiêu chảy hoặc khó tiêu sau khi uống nước mướp đắng.

Một vài lưu ý khi uống nước mướp đắng thường xuyên

Để đảm bảo hiệu quả và tránh tác dụng phụ không mong muốn, có một vài lưu ý khi uống nước mướp đắng thường xuyên:

Tiêu thụ mướp đắng với một lượng vừa phải, không nên lạm dụng. Việc sử dụng mức độ phù hợp giúp tránh được những tác dụng không mong muốn có thể xảy ra khi dùng quá nhiều.

Tránh kết hợp mướp đắng với tôm hoặc ăn cùng lúc với sườn heo chiên hay măng cụt. Việc kết hợp các loại thực phẩm này có thể gây ra những vấn đề về tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng.

Đừng uống nước mướp đắng tùy tiện nếu bạn không muốn gặp 4 rủi ro sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế uống trà xanh ngay sau khi ăn mướp đắng vì có thể gây ảnh hưởng đến dạ dày. Thay vào đó, nên đợi một vài tiếng sau khi ăn xong rồi mới uống trà xanh để đảm bảo tiêu hóa được tốt nhất.

Tránh ăn hoặc uống mướp đắng khi đang đói. Ăn mướp đắng khi đói có thể làm tăng cảm giác khó chịu và gây ra vấn đề về tiêu hóa.

Sử dụng thế nào cho hợp lý?

Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên uống nước mướp đắng ở mức vừa phải, khoảng 2-3 lần mỗi tuần, mỗi lần 150-200 ml. Không nên sử dụng liên tục trong thời gian dài, đặc biệt tránh uống khi đói hoặc vào buổi tối để hạn chế ảnh hưởng đến tiêu hóa.

Đừng uống nước mướp đắng tùy tiện nếu bạn không muốn gặp 4 rủi ro sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến an toàn

Nước mướp đắng có thể được chế biến theo nhiều cách như ép tươi hoặc pha trà từ mướp đắng khô. Khi dùng tươi, nên ngâm nước muối và rửa sạch để giảm vị đắng, có thể kết hợp thêm mật ong hoặc trái cây như táo, chanh để dễ uống hơn. Với dạng khô, mướp đắng có thể hãm như trà, vừa tiện bảo quản vừa dịu hơn cho hệ tiêu hóa.

4 loại thực phẩm đại kị với mướp đắng chớ dại dùng chung

4 loại thực phẩm đại kị với mướp đắng chớ dại dùng chung

Mướp đắng là một loại thực phẩm rất tốt với sức khỏe, tuy nhiên nó lại đại kị với một số loại thực phẩm. Vì vậy khi sử dụng nên tránh dùng chung để không ảnh hưởng đến sức khỏe.

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