Đừng uống nước mướp đắng tùy tiện nếu bạn không muốn gặp 4 rủi ro sức khỏe

Sống khỏe 30/03/2026 06:00

Mướp đắng hay khổ qua là một siêu thực phẩm cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị một số tình trạng sức khỏe. Vậy uống nước ép mướp đắng có công dụng thế nào, phải lưu ý ra sao.

Mướp đắng (khổ qua, mướp mủ, lương qua, cẩm lệ chi...) là một loại rau quả có tên khoa học là Momordica charantia, thuộc họ bầu bí (Cucurbitaceae). Phân bố chủ yếu ở một số nước Đông Nam Á,... và đặc biệt rất phổ biến tại Việt Nam.

Mướp đắng rừng và mướp đắng ta là hai loại phổ biến ở Việt Nam, mướp đắng rừng có vị đắng hơn. Hạt, lá, hoa, quả của cây mướp đắng được phơi khô làm thuốc, đặc biệt quả thường được dùng tươi để nấu ăn cũng mang rất nhiều lợi ích sức khoẻ.

Uống nước mướp đắng thường xuyên có tốt không?

Uống nước mướp đắng thường xuyên có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, nhưng cũng cần xem xét kỹ lưỡng tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và mục đích sử dụng cụ thể của mỗi người.

Mướp đắng chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin C, K, A, và các khoáng chất như kali, canxi, magiê, và sắt. Nó cũng chứa các hợp chất chống oxy hóa và chất chống vi khuẩn có thể có lợi cho sức khỏe.

Tuy nhiên, vị đắng của mướp đắng có thể làm cho nhiều người e ngại, khó uống, đặc biệt là những người không quen với vị đắng. Ngoài ra, một số người có thể gặp phản ứng phụ như tiêu chảy hoặc khó tiêu sau khi uống nước mướp đắng.

Một vài lưu ý khi uống nước mướp đắng thường xuyên

Để đảm bảo hiệu quả và tránh tác dụng phụ không mong muốn, có một vài lưu ý khi uống nước mướp đắng thường xuyên:

Tiêu thụ mướp đắng với một lượng vừa phải, không nên lạm dụng. Việc sử dụng mức độ phù hợp giúp tránh được những tác dụng không mong muốn có thể xảy ra khi dùng quá nhiều.

Tránh kết hợp mướp đắng với tôm hoặc ăn cùng lúc với sườn heo chiên hay măng cụt. Việc kết hợp các loại thực phẩm này có thể gây ra những vấn đề về tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng.

Hạn chế uống trà xanh ngay sau khi ăn mướp đắng vì có thể gây ảnh hưởng đến dạ dày. Thay vào đó, nên đợi một vài tiếng sau khi ăn xong rồi mới uống trà xanh để đảm bảo tiêu hóa được tốt nhất.

Tránh ăn hoặc uống mướp đắng khi đang đói. Ăn mướp đắng khi đói có thể làm tăng cảm giác khó chịu và gây ra vấn đề về tiêu hóa.

Sử dụng thế nào cho hợp lý?

Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên uống nước mướp đắng ở mức vừa phải, khoảng 2-3 lần mỗi tuần, mỗi lần 150-200 ml. Không nên sử dụng liên tục trong thời gian dài, đặc biệt tránh uống khi đói hoặc vào buổi tối để hạn chế ảnh hưởng đến tiêu hóa.

Cách chế biến an toàn

Nước mướp đắng có thể được chế biến theo nhiều cách như ép tươi hoặc pha trà từ mướp đắng khô. Khi dùng tươi, nên ngâm nước muối và rửa sạch để giảm vị đắng, có thể kết hợp thêm mật ong hoặc trái cây như táo, chanh để dễ uống hơn. Với dạng khô, mướp đắng có thể hãm như trà, vừa tiện bảo quản vừa dịu hơn cho hệ tiêu hóa.

Mướp đắng là một loại thực phẩm rất tốt với sức khỏe, tuy nhiên nó lại đại kị với một số loại thực phẩm. Vì vậy khi sử dụng nên tránh dùng chung để không ảnh hưởng đến sức khỏe.

TIN MỚI NHẤT

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

Xã hội 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/3/2026: Vàng SJC mất 1,4 triệu đồng, về mức dưới 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/3/2026: Vàng SJC mất 1,4 triệu đồng, về mức dưới 172 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Tử vi tuần mới (30/3 đến 5/4/2026), 3 con giáp lên đời Phú Quý, về sau vượng phát, tiền bạc ngập nhà, sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Tử vi tuần mới (30/3 đến 5/4/2026), 3 con giáp lên đời Phú Quý, về sau vượng phát, tiền bạc ngập nhà, sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng già yếu, nàng dâu góa "quỵ ngã" trước món quà sinh nhật bất ngờ của ông bà

10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng già yếu, nàng dâu góa "quỵ ngã" trước món quà sinh nhật bất ngờ của ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Sai lầm lớn nhất đời tôi là lấy nhầm chồng "bất tài": 10 năm gồng gánh cả giang sơn và cái kết đắng ngắt lúc sa cơ

Sai lầm lớn nhất đời tôi là lấy nhầm chồng "bất tài": 10 năm gồng gánh cả giang sơn và cái kết đắng ngắt lúc sa cơ

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Phát hiện bí mật động trời về quá khứ của vợ, tôi định đuổi đi ngay trong đêm thì mẹ tôi xuất hiện và buông một câu sốc

Phát hiện bí mật động trời về quá khứ của vợ, tôi định đuổi đi ngay trong đêm thì mẹ tôi xuất hiện và buông một câu sốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Kết hôn 3 năm và màn kịch "vợ chồng hạnh phúc": Tôi chết lặng khi biết lý do thật sự chồng luôn tỏ ra chiều chuộng mình

Kết hôn 3 năm và màn kịch "vợ chồng hạnh phúc": Tôi chết lặng khi biết lý do thật sự chồng luôn tỏ ra chiều chuộng mình

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Cắn răng sống chung với chồng gia trưởng suốt bao năm, tôi "ngã ngửa" trước hành động lạ của anh lúc nửa đêm

Cắn răng sống chung với chồng gia trưởng suốt bao năm, tôi "ngã ngửa" trước hành động lạ của anh lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/3/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may 'khủng', vận đỏ như son, công việc hái ra tiền, Tài Lộc cứ thế mà tự kéo đến

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/3/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may 'khủng', vận đỏ như son, công việc hái ra tiền, Tài Lộc cứ thế mà tự kéo đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ tát tới tấp, tôi vô tình phát hiện sự thật không tưởng đằng sau

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ tát tới tấp, tôi vô tình phát hiện sự thật không tưởng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/3-31/3), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/3-31/3), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hạt chia là gì mà dân mạng xôn xao về công dụng đối với sức khỏe?

Hạt chia là gì mà dân mạng xôn xao về công dụng đối với sức khỏe?

Ra vườn thấy cây này hãy hái ngay: "Nữ hoàng thảo mộc" giúp hồi sinh sức khỏe cực nhanh

Ra vườn thấy cây này hãy hái ngay: "Nữ hoàng thảo mộc" giúp hồi sinh sức khỏe cực nhanh

Bạn có đang bỏ lỡ những loại thực phẩm bổ máu "thần kỳ" ngay trong chính gian bếp

Bạn có đang bỏ lỡ những loại thực phẩm bổ máu "thần kỳ" ngay trong chính gian bếp

Đừng để thói quen uống trà mỗi ngày "tàn phá" sức khỏe vì dùng sai cách

Đừng để thói quen uống trà mỗi ngày "tàn phá" sức khỏe vì dùng sai cách

Mùi hương "gây thương nhớ" và công dụng chữa bệnh bất ngờ từ loại vỏ cây khô rẻ tiền

Mùi hương "gây thương nhớ" và công dụng chữa bệnh bất ngờ từ loại vỏ cây khô rẻ tiền

Bạn có đang tự "hại" mình bằng những thói quen ăn uống cứ ngỡ là cực tốt?

Bạn có đang tự "hại" mình bằng những thói quen ăn uống cứ ngỡ là cực tốt?