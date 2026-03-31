Vận đỏ như son sau ngày 31/3/2026, 3 con giáp được Bồ Tát se duyên, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già

Tâm linh - Tử vi 31/03/2026 10:30

3 con giáp được Bồ Tát se duyên, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ đón nhiều tin vui trong ngày. Công việc tiến triển theo đúng kế hoạch đã đề ra và đạt được những thành công nhất định. Bản mệnh còn có thể nhận được nhiều đãi ngộ nếu tiếp tục phát huy thế mạnh của bản thân. Nhờ sự nhạy bén và tháo vát mà tuổi Tý sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền nào.

Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của con giáp may mắn này cũng vượng phát theo. Với một kế hoạch quản lý chi tiêu hết sức cụ thể và khoa học, cung hoàng đạo này vẫn có thể tiêu xài thoải mái mà vẫn tiết kiệm được một khoản không nhỏ. 

Vận đỏ như son sau ngày 31/3/2026, 3 con giáp được Bồ Tát se duyên, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mọi kế hoạch của người tuổi Mãi đều đang tiến triển rất tốt, nhiều khả năng con giáp này sẽ đạt được thành tích cao. Sự thể hiện năng lực tài tình giúp bạn nhận được sự tín nhiệm và cất nhắc lên vị trí cao từ cấp trên. Tiền lương hậu hĩnh được xem là món quà dành cho bạn sau những nỗ lực, chăm chỉ làm việc trong thời gian qua. 

Vận trình tình cảm có tín hiệu tích cực. Tử vi cho hay, cơ hội tiếp xúc với người khác giới của cung hoàng đạo này là rất nhiều. Nếu bạn tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể thì có thể sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương.

Vận đỏ như son sau ngày 31/3/2026, 3 con giáp được Bồ Tát se duyên, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mọi công việc của người tuổi Mùi trong hôm nay sẽ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Bạn có thể được cấp trên cân nhắc vị trí tốt hơn nhờ tinh thần làm việc hăng say và nhiệt tình. Con giáp này còn có nguồn thu nhập chính ổn định cộng với các khoản thu nhập khác từ công việc tay tránh, dó đó có thể chi tiêu thoải mái mà không sự bị hao hao tài chính cá nhân. 

Ngoài ra, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng tương đối hạnh phúc và ngọt ngào. Đối phương luôn cảm thông cho nỗi vất vả mà người tuổi này đang phải chịu. Điều này khiến bạn vui mừng vì đã tìm được đúng người. 

Vận đỏ như son sau ngày 31/3/2026, 3 con giáp được Bồ Tát se duyên, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp được Bồ Tát se duyên, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp được Bồ Tát se duyên, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già

3 con giáp được Bồ Tát se duyên, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già.

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