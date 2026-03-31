Đúng 17h30 hôm nay, thứ Ba 31/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp tiền về chặt tay, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường

Tâm linh - Tử vi 31/03/2026 08:30

Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp tiền về chặt tay, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ tiến triển thuận lợi và ổn định, dựa trên nền tảng cũ mà bạn từng gây dựng trước đây. Chuyện làm ăn kinh doanh thì gặp được thời cơ tốt, được quý nhân tương trợ và giúp đỡ. Đồng thời, sự chăm chỉ và nỗ lực sẽ giúp bạn có được nguồn thu nhập lớn, đủ để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của bạn.

Tuy nhiên, vận trình mà bạn gặp nhiều may mắn nhất lại chính là chuyện tình duyên. Nếu đang yêu, bạn có thể sẽ đưa mối quan hệ này lên một tầm cao mới. Còn nếu vẫn độc thân, bạn sẽ có được một câu chuyện tình yêu đẹp và thi vị nhất từ trước tới nay, đáng để bạn nhớ suốt đời. 

Đúng 17h30 hôm nay, thứ Ba 31/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp tiền về chặt tay, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong sự nghiệp, người tuổi Ngọ luôn cố gắng hoàn thành các ý tưởng, kế hoạch của bản thân. Do đó, thành tựu mà con giáp này đạt được luôn xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Chuyện làm ăn kinh doanh của bạn cũng khá suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Bạn luôn tìm kiếm nhiều cơ hội may mắn trong kinh doanh, buôn bán.

Con giáp này cũng sẽ nhận được "trái ngọt" trong chuyện tình cảm. Bạn sẽ có một năm vô cùng khác biệt và đáng nhớ trong năm nay. Khả năng cao, từ đây cho tới cuối năm, đời sống tình cảm của bạn sẽ có sự thay đổi lớn, biến cuộc sống u buồn nhàm chán của bạn trở nên tươi sáng và đầy màu sắc.

Đúng 17h30 hôm nay, thứ Ba 31/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp tiền về chặt tay, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận khí của người tuổi Tuất chuyển biến tích cực, liên tiếp gặp may mắn. Đặc biệt trên công việc thuận lợi, giao dịch, kinh doanh suôn sẻ. Trong thời gian này, tuổi Tuất do có Hữu Bật cát tinh phát huy công năng phù trợ, làm gì cũng như có quý nhân giúp sức, như được âm phù dương trợ, thành công lớn nhỏ thu về tầm tay.

Trên con đường tình cảm của những người tuổi Tuất cũng "dịu" hơn trước rất nhiều. Những mâu thuẫn, xung đột đôi bên sẽ được tình yêu thăng hoa thay thế. Một số cặp đôi còn đón tin mừng về chuyện con cái.

Đúng 17h30 hôm nay, thứ Ba 31/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp tiền về chặt tay, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 6 giờ 10 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 8 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 50 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 9 giờ 10 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 9 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng