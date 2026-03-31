Ngô Kinh lộ vết 'phù lõm' ở gương mặt, gây lo ngại sức khỏe ở tuổi U60

Sao quốc tế 31/03/2026 06:30

Theo các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Ngô Kinh xuất hiện với trang phục đơn giản, thái độ điềm tĩnh và chủ yếu lắng nghe khán giả. Tuy nhiên, nhiều người nhận ra sắc mặt của anh kém tươi, giọng nói có phần khàn và thể hiện sự mệt mỏi, khác biệt so với hình ảnh mạnh mẽ thường thấy trên màn ảnh.

Mới đây, Ngô Kinh cùng đoàn phim “Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc” tham gia buổi chiếu phim và giao lưu tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trong video được khán giả ghi lại, Ngô Kinh lúc chăm chú lắng nghe đã dùng tay ấn nhẹ vào mặt, nhưng sau khi ngón tay buông ra vẫn còn để lại vết lõm nhỏ, phải mất một lúc mới trở lại bình thường. Dấu hiệu này bị nghi là tình trạng phù nề.

Một số khán giả có mặt tại sự kiện cũng cho biết, hôm đó Ngô Kinh vẫn rất tập trung, nghiêng đầu lắng nghe từng câu hỏi nhỏ và thỉnh thoảng gật đầu đáp lại.

Dù vậy, sắc mặt của anh khá kém, trông mệt mỏi thấy rõ, giọng nói cũng hơi khàn - khác hẳn hình ảnh mạnh mẽ, đầy năng lượng thường thấy trong “Chiến lang”.

Ngô Kinh lộ vết 'phù lõm' ở gương mặt, gây lo ngại sức khỏe ở tuổi U60 - Ảnh 1

Sau khi chủ đề thảo luận về sức khỏe của Ngô Kinh lan rộng trên mạng, chiều 27.3, tài tử đã lên tiếng phản hồi.

Anh cho biết: “Chỉ là lượng nước trong người cao hơn một chút thôi, sức khỏe vẫn rất tốt, cảm ơn mọi người đã quan tâm”.

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cho rằng, tình trạng làm việc quá sức có thể đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Ngô Kinh.

Trong quá trình quảng bá phim "Tiêu nhân", Ngô Kinh liên tục di chuyển đến nhiều thành phố trong một ngày, tham gia các cuộc thảo luận liên tiếp; việc thiếu ngủ kéo dài có thể dẫn đến rối loạn trao đổi chất, ảnh hưởng tuần hoàn.

Ngoài ra, trong suốt chuyến đi quảng bá, các bữa ăn chủ yếu là đồ ăn mang về hoặc bữa ăn tại nơi làm việc, lượng muối cao trong đồ ăn cũng dễ gây tích nước.

Ngô Kinh lộ vết 'phù lõm' ở gương mặt, gây lo ngại sức khỏe ở tuổi U60 - Ảnh 2

Mặt khác, việc Ngô Kinh làm việc quá sức lâu dài không ngoại trừ khả năng dẫn đến các vấn đề về thận. Một số đặc điểm điển hình của phù thận là xuất hiện ở mí mắt và mặt, nặng hơn vào buổi sáng, và để lại vết phù lõm rõ rệt với phản ứng đàn hồi chậm khi ấn vào.

Thậm chí, tình trạng căng thẳng kéo dài và làm việc quá sức có thể dẫn đến phù tim, từ đó có khả năng gây ra các vấn đề tim mạch nghiêm trọng về sau.

Hiện tại, Ngô Kinh đã 51 tuổi, không còn ở giai đoạn có thể làm việc cường độ cao liên tục như trước. Nhiều năm đóng phim hành động khiến cơ thể anh tích lũy không ít chấn thương, cộng thêm áp lực công việc và thiếu ngủ kéo dài. Khán giả khuyên anh nên tạm dừng công việc để kiểm tra sức khỏe toàn diện, tìm rõ nguyên nhân tình trạng cơ thể của mình.

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